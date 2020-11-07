Faceless написав: чтобы оценить правильно иди нет, надо иметь эталон для проверки, а где его взять. Я свой взял ещё в марте на Али меньше, чем за 300 грн, когда на олх такую же модель толкали по 1500, и пришел он за две недели. Ну циферки показывает, но мне их сравнивать не с чем. Надеюсь, нормальный
успокойтесь там никаких космических технологий нету за 300 грн вполне такой же годний как за 1500 и совпадает с медицинским . Даже фитнес браслет хонор бенд 5 (без і ) умеет
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Намедни обнаружено массовое заражение медперсонала в Центре Сердца. Все, кто с положительным ПЦРом, отправлены на двухнедельный карантин. Срочно переписывается сетка дежурств. Для перекрытия дыр привлечены интерны.