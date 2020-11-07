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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2140214121422143

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 58
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:56

  Faceless написав: чтобы оценить правильно иди нет, надо иметь эталон для проверки, а где его взять.
Я свой взял ещё в марте на Али меньше, чем за 300 грн, когда на олх такую же модель толкали по 1500, и пришел он за две недели. Ну циферки показывает, но мне их сравнивать не с чем. Надеюсь, нормальный :)
успокойтесь там никаких космических технологий нету за 300 грн вполне такой же годний как за 1500 и совпадает с медицинским . Даже фитнес браслет хонор бенд 5 (без і ) умеет
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:59

Намедни обнаружено массовое заражение медперсонала в Центре Сердца.
Все, кто с положительным ПЦРом, отправлены на двухнедельный карантин.
Срочно переписывается сетка дежурств. Для перекрытия дыр привлечены интерны.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:00

Интервью с Голубовской:
Голубовская: Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность, Когда слышу, что коронавирус сравнивают с гриппом, у меня просто нет слов. Люди говорят абсолютные глупости.

https://gordonua.com/publications/golubovskaja-sejchas-samyj-strashnyj-period-za-vsju-moju-professionalnuju-dejatelnost-1524606.html
komp
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:37

  wild.tomcat написав:якось трохи вже підзає... дістали персонажі, що нібито переймаються законістю і правами людини, які навіть носіння/неносіння маски перевіряють на дотримання конституційних прав і свобод :). шановні, вас і ваші конституційні права і свободи ніяким чином не притискає вимога носити на вулиці (читай - прикривати своє господарство) навіть не просто спідню білизну, а щось вагоміше - штани, юбку, шорти, кілт (ну кому що :) ). тільки не треба тут про якісь міфічні суспільну мораль і громадський порядок. де, в яких документах і як описано, що хтось має це все носити і що заборонено ходити голим? і якшо носити, то що саме? фасон, розміри і т.д., щоб не дай боже порушити мораль і громадський порядок. то чому у вас маски чомусь викликають стільки емоцій?

Перш за все, питання стосується не стільки масок, скільки дотримання ЗАКОННОСТІ.
Окрім того, Ви сплутали обличчя людини з іншими ділянками її тіла, що є перекрученням фактів.

Так, в рішеннях у справах Дахлаб проти Швейцарії (2001), Шахін проти Туреччини (2005), Ель Морслі проти Франції (2008), S.A.S. проти Франції (2014), Дакір проти Бельгії (2017) Євросуд не визнав заборону на носіння паранджі в цих державах порушенням Конвенції:
https://www.bbc.com/russian/news-40569904
https://dixinews.kz/articles/zhizn/30658/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150988

Таким чином, існує загальноєвропейський консенсус, якого додержуються навіть деякі мусульманські держави, що обличчя людини повинно бути відкритим.

Нарешті, звертаю Вашу увагу, що деякі Ваши слова не мають європейського походження і нагадують часи монголо-татарської навали.

P.S. Этим же комментарием дан ответ и Tat_888, который ее касается, может быть, в бОльшей степени :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Пенсионер написав:MEDICA+ Cardio Control 5.0
Страна-производитель товара

Китай

Страна регистрации бренда

Япония
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:05

  Igneus написав:
Нарешті, звертаю Вашу увагу, що деякі Ваши слова не мають європейського походження і нагадують часи монголо-татарської навали.



то виявляється, ви не тільки юрист, ви ще й на додачу до всього філолог. такий собі спеціаліст-багатостаночник :mrgreen: будете тут нас, крім всього, ще й правильним словам навчати, виключно європейським? якийсь мовний расизм виходить. :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Таким чином, існує загальноєвропейський консенсус, якого додержуються навіть деякі мусульманські держави, що обличчя людини повинно бути відкритим.

Чомусь в лікарнях ніхто не протестує проти носіння масок і бахіл. Там, де є ризик зараження себе чи інших, носіння масок обов'язкове, під час епідемій в суспільних місцях. Тут право особистості програє правам інших людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:53

  antey1969 написав:Намедни обнаружено массовое заражение медперсонала в Центре Сердца.
Все, кто с положительным ПЦРом, отправлены на двухнедельный карантин.
Срочно переписывается сетка дежурств. Для перекрытия дыр привлечены интерны.

Знакомая практикующий врач-хирург неделю назад заболела. Сейчас на самоизоляции. Операции отложены. В центре сердца скорее всего нет отделения ковидников. Это я к тому, что возможно у врачей меры защиты ниже, чем у коллег из ковидных отделений. Фриз упоминал отделение в парке Шевченко. Там схема работы такая. Сестры заступают на сутки, врачи на 12 часов. На 2-м этаже лечащего постоянного врача как такового нет. Персонал в костюмах, бахилах, перчатках, масках. О заболеваемости среди персонала пока не слышал.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:56

  wild.tomcat написав:то виявляється, ви не тільки юрист, ви ще й на додачу до всього філолог. такий собі спеціаліст-багатостаночник :mrgreen: будете тут нас, крім всього, ще й правильним словам навчати, виключно європейським? якийсь мовний расизм виходить. :wink:

Кожен юрист вивчає і повинен застосовувати ділову українську мову і професійну етику:
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNI ... M_2008.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNI ... a_2004.pdf

Зокрема, до Вас я звертаюся лише українською мовою і не паплюжу її матюками.
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