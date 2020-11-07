Faceless написав: чтобы оценить правильно иди нет, надо иметь эталон для проверки, а где его взять. Я свой взял ещё в марте на Али меньше, чем за 300 грн, когда на олх такую же модель толкали по 1500, и пришел он за две недели. Ну циферки показывает, но мне их сравнивать не с чем. Надеюсь, нормальный
успокойтесь там никаких космических технологий нету за 300 грн вполне такой же годний как за 1500 и совпадает с медицинским . Даже фитнес браслет хонор бенд 5 (без і ) умеет
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Намедни обнаружено массовое заражение медперсонала в Центре Сердца. Все, кто с положительным ПЦРом, отправлены на двухнедельный карантин. Срочно переписывается сетка дежурств. Для перекрытия дыр привлечены интерны.
wild.tomcat написав:якось трохи вже підзає... дістали персонажі, що нібито переймаються законістю і правами людини, які навіть носіння/неносіння маски перевіряють на дотримання конституційних прав і свобод . шановні, вас і ваші конституційні права і свободи ніяким чином не притискає вимога носити на вулиці (читай - прикривати своє господарство) навіть не просто спідню білизну, а щось вагоміше - штани, юбку, шорти, кілт (ну кому що ). тільки не треба тут про якісь міфічні суспільну мораль і громадський порядок. де, в яких документах і як описано, що хтось має це все носити і що заборонено ходити голим? і якшо носити, то що саме? фасон, розміри і т.д., щоб не дай боже порушити мораль і громадський порядок. то чому у вас маски чомусь викликають стільки емоцій?
Перш за все, питання стосується не стільки масок, скільки дотримання ЗАКОННОСТІ. Окрім того, Ви сплутали обличчя людини з іншими ділянками її тіла, що є перекрученням фактів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Igneus написав: Нарешті, звертаю Вашу увагу, що деякі Ваши слова не мають європейського походження і нагадують часи монголо-татарської навали.
то виявляється, ви не тільки юрист, ви ще й на додачу до всього філолог. такий собі спеціаліст-багатостаночник будете тут нас, крім всього, ще й правильним словам навчати, виключно європейським? якийсь мовний расизм виходить.
Igneus написав:Таким чином, існує загальноєвропейський консенсус, якого додержуються навіть деякі мусульманські держави, що обличчя людини повинно бути відкритим.
Чомусь в лікарнях ніхто не протестує проти носіння масок і бахіл. Там, де є ризик зараження себе чи інших, носіння масок обов'язкове, під час епідемій в суспільних місцях. Тут право особистості програє правам інших людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
antey1969 написав:Намедни обнаружено массовое заражение медперсонала в Центре Сердца. Все, кто с положительным ПЦРом, отправлены на двухнедельный карантин. Срочно переписывается сетка дежурств. Для перекрытия дыр привлечены интерны.
Знакомая практикующий врач-хирург неделю назад заболела. Сейчас на самоизоляции. Операции отложены. В центре сердца скорее всего нет отделения ковидников. Это я к тому, что возможно у врачей меры защиты ниже, чем у коллег из ковидных отделений. Фриз упоминал отделение в парке Шевченко. Там схема работы такая. Сестры заступают на сутки, врачи на 12 часов. На 2-м этаже лечащего постоянного врача как такового нет. Персонал в костюмах, бахилах, перчатках, масках. О заболеваемости среди персонала пока не слышал.
wild.tomcat написав:то виявляється, ви не тільки юрист, ви ще й на додачу до всього філолог. такий собі спеціаліст-багатостаночник будете тут нас, крім всього, ще й правильним словам навчати, виключно європейським? якийсь мовний расизм виходить.