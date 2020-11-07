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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2142214321442145>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 59
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
10
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Право на громадську безпеку, наприклад, від посягання на життя, переважає над правом на здоров'я, адже посягання на життя є умислом, а захворювання є випадком. Відтак, стан сучасного правозастосування вимагає, щоб для забезпечення громадської безпеки обличчя людини було відкритим.

Ну це вже сама влада вирішує, яка небезпека більша, і як від неї захищатись. Якщо вірус небезпечніший, то маски обов'язкові.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:24

  Igneus написав:Право на громадську безпеку, наприклад, від посягання на життя, переважає над правом на здоров'я, адже посягання на життя є умислом, а захворювання є випадком. Відтак, стан сучасного правозастосування вимагає, щоб для забезпечення громадської безпеки обличчя людини було відкритим.

А если спидоносец умышленно заражает через половой контакт партнера или туберкулезник плюет кому-то в лицо, то можно ли эти примеры расценивать как совсем не случайное посягательство на жизнь ?
Востаннє редагувалось tumos в Вів 10 лис, 2020 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:24

  lapay написав:
  Igneus написав:Право на громадську безпеку, наприклад, від посягання на життя, переважає над правом на здоров'я, адже посягання на життя є умислом, а захворювання є випадком. Відтак, стан сучасного правозастосування вимагає, щоб для забезпечення громадської безпеки обличчя людини було відкритим.

Ну це вже сама влада вирішує, яка небезпека більша, і як від неї захищатись. Якщо вірус небезпечніший, то маски обов'язкові.


А что тут уже маски обсуждать.
Раньше говорили, что требование к ношению масок незаконно, потому что это было установлено постановлением Кабмина, а потом Конституционный суд указал, что такие ограничения должны устанавливаться Законами, а не Постановлениями.
Теперь это требование установлено Законом, проголосованным Верховной Радой.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:33

  lapay написав:Ну це вже сама влада вирішує, яка небезпека більша, і як від неї захищатись. Якщо вірус небезпечніший, то маски обов'язкові.

У Конвенції, наприклад, у других пунктах її статей 8-11, для влади вже встановлено пріоритети: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Зокрема, влада, перш за все, може обмежувати права людини для забезпечення національної і громадської безпеки, запобігання злочинам, а вже потім для охорони здоров'я чи захисту прав і свобод інших осіб.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:38

  vitaliian написав:
  Игорь Алексеевич написав:мужчины во всех общ. местах должны писять сидя.
и все выполняют эти законы.
и как это контролируют?

На яхтах тоже все должны ходить в гальюн только сидя. Контролируется ударом в лоб и высадкой на берег нарушителя. Возмущённых не слышал.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:45

  Igneus написав:У Конвенції, наприклад, у других пунктах її статей 8-11, для влади вже встановлено пріоритети: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Зокрема, влада, перш за все, може обмежувати права людини для забезпечення національної і громадської безпеки, запобігання злочинам, а вже потім для охорони здоров'я чи захисту прав і свобод інших осіб.


Да приоритет есть. Вмешательство в права осуществляется согласно закона. Не согласны с положениями закона, вперед после исчерпания национальных мер защиты в ЕСПЧ.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:01

tumos вообще не понял смысла вашего поста , вы согласны или не согласны . Вывод какой? с вашего комментария на мнение Комаровского ?
от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:09

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliian написав:
  Игорь Алексеевич написав:мужчины во всех общ. местах должны писять сидя.
и все выполняют эти законы.
и как это контролируют?


там даже в голову никому не приходит не соблюдать законы.
а лучший контроль - это когда заходишь в туалет, а там везде чисто и нет брызг вокруг унитаза. :roll:
и главное никто не спорит - почему он должен делать именно так.
а у нас сразу - конституция, права человека - даже не понимаю и не осозновая а ведь это не так и тяжело сделать, что бы было приятно др. :P

1) есть такое понятие как одноразовые накладки на унитаз , если это есть то проблем не вижу , если же сидение унитаза передо мною переседело 100+ человек своими ... кхм ... то спасибо я лучше в писсуар схожу
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:13

  tumos написав:А если спидоносец умышленно заражает через половой контакт партнера или туберкулезник плюет кому-то в лицо, то можно ли эти примеры расценивать как совсем не случайное посягательство на жизнь ?

Дискуссия возникла о приоритетах между защитой жизни от убийств, умышленных телесных повреждений, и охраной здоровья от вирусного заболевания (коронавируса), которое не является неизлечимыми болезнями.

Что касается умышленного заражения СПИДом, другими неизлечимыми и излечимыми инфекционными болезнями, то в Уголовном кодексе Украины составы этих преступлений излагаются со статьи 130 и далее, а перед этим в порядке высшего приоритета изложены статьи 115-129 (убийства, умышленные телесные повреждения, побои и т.д.): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

  tumos написав:Да приоритет есть. Вмешательство в права осуществляется согласно закона. Не согласны с положениями закона, вперед после исчерпания национальных мер защиты в ЕСПЧ.

Есть некоторые оговорки.

Во-первых, по практике ЕСПЧ в случае нарушения права непосредственно законом обжалование в обычном и даже в конституционном суде не является эффективным средством правовой защиты на национальном уровне и может привести к пропуску 6-месячного строка обращения в ЕСПЧ.

Во-вторых, для обращения в ЕСПЧ нужно доказать факт нарушения права, например, уплата штрафа. Поэтому только после уплаты штрафа нужно в течение 6 месяцев подавать жалобу в ЕСПЧ.
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 10 лис, 2020 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:14

  wild.tomcat написав: то чому у вас маски чомусь викликають стільки емоцій?

1) важко дихати через нормальну маску
2) потіють окуляри
3) маски коштують грошей
4) не впізнаю людей і так само не можу насолодужватися красою жінок в повній мірі бо вони в масках :mrgreen:

але не бачу жодних проблем у формальному дотриманні вимоги - підбрати щось що не утруднює дихання :oops: мені можна я вже перехворів :) і контактів у мене в край мало, якщо звіно не враховувати похід в нічний клуб в неділю :oops:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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