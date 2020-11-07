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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2142214321442145> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 59 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 25% 15 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 49% 29 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 10 Всього голосів : 59 Додано: Вів 10 лис, 2020 16:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: Право на громадську безпеку, наприклад, від посягання на життя, переважає над правом на здоров'я, адже посягання на життя є умислом, а захворювання є випадком. Відтак, стан сучасного правозастосування вимагає, щоб для забезпечення громадської безпеки обличчя людини було відкритим. Право на громадську безпеку, наприклад, від посягання на життя, переважає над правом на здоров'я, адже посягання на життя є умислом, а захворювання є випадком. Відтак, стан сучасного правозастосування вимагає, щоб для забезпечення громадської безпеки обличчя людини було відкритим.

Ну це вже сама влада вирішує, яка небезпека більша, і як від неї захищатись. Якщо вірус небезпечніший, то маски обов'язкові. Ну це вже сама влада вирішує, яка небезпека більша, і як від неї захищатись. Якщо вірус небезпечніший, то маски обов'язкові. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11095 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 16:24 Igneus написав: Право на громадську безпеку, наприклад, від посягання на життя, переважає над правом на здоров'я, адже посягання на життя є умислом, а захворювання є випадком. Відтак, стан сучасного правозастосування вимагає, щоб для забезпечення громадської безпеки обличчя людини було відкритим. Право на громадську безпеку, наприклад, від посягання на життя, переважає над правом на здоров'я, адже посягання на життя є умислом, а захворювання є випадком. Відтак, стан сучасного правозастосування вимагає, щоб для забезпечення громадської безпеки обличчя людини було відкритим.

А если спидоносец умышленно заражает через половой контакт партнера или туберкулезник плюет кому-то в лицо, то можно ли эти примеры расценивать как совсем не случайное посягательство на жизнь ? А если спидоносец умышленно заражает через половой контакт партнера или туберкулезник плюет кому-то в лицо, то можно ли эти примеры расценивать как совсем не случайное посягательство на жизнь ? Востаннє редагувалось tumos в Вів 10 лис, 2020 16:25, всього редагувалось 1 раз. tumos Повідомлень: 1267 З нами з: 12.03.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 16:24 lapay написав: Igneus написав: Право на громадську безпеку, наприклад, від посягання на життя, переважає над правом на здоров'я, адже посягання на життя є умислом, а захворювання є випадком. Відтак, стан сучасного правозастосування вимагає, щоб для забезпечення громадської безпеки обличчя людини було відкритим. Право на громадську безпеку, наприклад, від посягання на життя, переважає над правом на здоров'я, адже посягання на життя є умислом, а захворювання є випадком. Відтак, стан сучасного правозастосування вимагає, щоб для забезпечення громадської безпеки обличчя людини було відкритим.

Ну це вже сама влада вирішує, яка небезпека більша, і як від неї захищатись. Якщо вірус небезпечніший, то маски обов'язкові. Ну це вже сама влада вирішує, яка небезпека більша, і як від неї захищатись. Якщо вірус небезпечніший, то маски обов'язкові.



А что тут уже маски обсуждать.

Раньше говорили, что требование к ношению масок незаконно, потому что это было установлено постановлением Кабмина, а потом Конституционный суд указал, что такие ограничения должны устанавливаться Законами, а не Постановлениями.

Теперь это требование установлено Законом, проголосованным Верховной Радой. А что тут уже маски обсуждать.Раньше говорили, что требование к ношению масок незаконно, потому что это было установлено постановлением Кабмина, а потом Конституционный суд указал, что такие ограничения должны устанавливаться Законами, а не Постановлениями.Теперь это требование установлено Законом, проголосованным Верховной Радой. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 19065 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4558 раз. Подякували: 7288 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 16:33 lapay написав: Ну це вже сама влада вирішує, яка небезпека більша, і як від неї захищатись. Якщо вірус небезпечніший, то маски обов'язкові. Ну це вже сама влада вирішує, яка небезпека більша, і як від неї захищатись. Якщо вірус небезпечніший, то маски обов'язкові.

У Конвенції, наприклад, у других пунктах її статей 8-11, для влади вже встановлено пріоритети: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text



Зокрема, влада, перш за все, може обмежувати права людини для забезпечення національної і громадської безпеки, запобігання злочинам, а вже потім для охорони здоров'я чи захисту прав і свобод інших осіб. У Конвенції, наприклад, у других пунктах її статей 8-11, для влади вже встановлено пріоритети:Зокрема, влада, перш за все, може обмежувати права людини для забезпечення національної і громадської безпеки, запобігання злочинам, а вже потім для охорони здоров'я чи захисту прав і свобод інших осіб. Igneus Повідомлень: 784 З нами з: 29.08.18 Подякував: 331 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 16:38 vitaliian написав: Игорь Алексеевич написав: мужчины во всех общ. местах должны писять сидя.

и все выполняют эти законы. мужчины во всех общ. местах должны писять сидя.и все выполняют эти законы. и как это контролируют? и как это контролируют?

На яхтах тоже все должны ходить в гальюн только сидя. Контролируется ударом в лоб и высадкой на берег нарушителя. Возмущённых не слышал. На яхтах тоже все должны ходить в гальюн только сидя. Контролируется ударом в лоб и высадкой на берег нарушителя. Возмущённых не слышал. Пенсионер

Повідомлень: 1832 З нами з: 13.10.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 16:45 Igneus написав: У Конвенції, наприклад, у других пунктах її статей 8-11, для влади вже встановлено пріоритети: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text



Зокрема, влада, перш за все, може обмежувати права людини для забезпечення національної і громадської безпеки, запобігання злочинам, а вже потім для охорони здоров'я чи захисту прав і свобод інших осіб. У Конвенції, наприклад, у других пунктах її статей 8-11, для влади вже встановлено пріоритети:Зокрема, влада, перш за все, може обмежувати права людини для забезпечення національної і громадської безпеки, запобігання злочинам, а вже потім для охорони здоров'я чи захисту прав і свобод інших осіб.



Да приоритет есть. Вмешательство в права осуществляется согласно закона. Не согласны с положениями закона, вперед после исчерпания национальных мер защиты в ЕСПЧ. Да приоритет есть. Вмешательство в права осуществляется согласно закона. Не согласны с положениями закона, вперед после исчерпания национальных мер защиты в ЕСПЧ. tumos Повідомлень: 1267 З нами з: 12.03.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 17:01 tumos вообще не понял смысла вашего поста , вы согласны или не согласны . Вывод какой? с вашего комментария на мнение Комаровского ?

от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2946 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5791 раз. Подякували: 606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 17:09 Игорь Алексеевич написав: vitaliian написав: Игорь Алексеевич написав: мужчины во всех общ. местах должны писять сидя.

и все выполняют эти законы. мужчины во всех общ. местах должны писять сидя.и все выполняют эти законы. и как это контролируют? и как это контролируют?



там даже в голову никому не приходит не соблюдать законы.

а лучший контроль - это когда заходишь в туалет, а там везде чисто и нет брызг вокруг унитаза.

и главное никто не спорит - почему он должен делать именно так.

а у нас сразу - конституция, права человека - даже не понимаю и не осозновая а ведь это не так и тяжело сделать, что бы было приятно др. там даже в голову никому не приходит не соблюдать законы.а лучший контроль - это когда заходишь в туалет, а там везде чисто и нет брызг вокруг унитаза.и главное никто не спорит - почему он должен делать именно так.а у нас сразу - конституция, права человека - даже не понимаю и не осозновая а ведь это не так и тяжело сделать, что бы было приятно др.

1) есть такое понятие как одноразовые накладки на унитаз , если это есть то проблем не вижу , если же сидение унитаза передо мною переседело 100+ человек своими ... кхм ... то спасибо я лучше в писсуар схожу 1) есть такое понятие как одноразовые накладки на унитаз , если это есть то проблем не вижу , если же сидение унитаза передо мною переседело 100+ человек своими ... кхм ... то спасибо я лучше в писсуар схожу "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2946 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5791 раз. Подякували: 606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 17:13 tumos написав: А если спидоносец умышленно заражает через половой контакт партнера или туберкулезник плюет кому-то в лицо, то можно ли эти примеры расценивать как совсем не случайное посягательство на жизнь ? А если спидоносец умышленно заражает через половой контакт партнера или туберкулезник плюет кому-то в лицо, то можно ли эти примеры расценивать как совсем не случайное посягательство на жизнь ?

Дискуссия возникла о приоритетах между защитой жизни от убийств, умышленных телесных повреждений, и охраной здоровья от вирусного заболевания (коронавируса), которое не является неизлечимыми болезнями.



Что касается умышленного заражения СПИДом, другими неизлечимыми и излечимыми инфекционными болезнями, то в Уголовном кодексе Украины составы этих преступлений излагаются со статьи 130 и далее, а перед этим в порядке высшего приоритета изложены статьи 115-129 (убийства, умышленные телесные повреждения, побои и т.д.): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text



tumos написав: Да приоритет есть. Вмешательство в права осуществляется согласно закона. Не согласны с положениями закона, вперед после исчерпания национальных мер защиты в ЕСПЧ. Да приоритет есть. Вмешательство в права осуществляется согласно закона. Не согласны с положениями закона, вперед после исчерпания национальных мер защиты в ЕСПЧ.

Есть некоторые оговорки.



Во-первых, по практике ЕСПЧ в случае нарушения права непосредственно законом обжалование в обычном и даже в конституционном суде не является эффективным средством правовой защиты на национальном уровне и может привести к пропуску 6-месячного строка обращения в ЕСПЧ.



Во-вторых, для обращения в ЕСПЧ нужно доказать факт нарушения права, например, уплата штрафа. Поэтому только после уплаты штрафа нужно в течение 6 месяцев подавать жалобу в ЕСПЧ. Дискуссия возникла о приоритетах между защитой жизни от убийств, умышленных телесных повреждений, и охраной здоровья от, которое не являетсяЧто касается умышленного заражения СПИДом, другимии излечимыми инфекционными болезнями, то в Уголовном кодексе Украины составы этих преступлений излагаются со статьи 130 и далее, а перед этим в порядке высшего приоритета изложены статьи 115-129 (убийства, умышленные телесные повреждения, побои и т.д.):Есть некоторые оговорки.Во-первых, по практике ЕСПЧ в случае нарушения праваобжалование в обычном и даже в конституционном суде не является эффективным средством правовой защиты на национальном уровне и может привести к пропуску 6-месячного строка обращения в ЕСПЧ.Во-вторых, для обращения в ЕСПЧ нужно доказать факт нарушения права, например, уплата штрафа. Поэтому только после уплаты штрафа нужно в течение 6 месяцев подавать жалобу в ЕСПЧ. Востаннє редагувалось Igneus в Вів 10 лис, 2020 17:22, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 784 З нами з: 29.08.18 Подякував: 331 раз. Подякували: 389 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 17:14 wild.tomcat написав: то чому у вас маски чомусь викликають стільки емоцій? то чому у вас маски чомусь викликають стільки емоцій?

1) важко дихати через нормальну маску

2) потіють окуляри

3) маски коштують грошей

4) не впізнаю людей і так само не можу насолодужватися красою жінок в повній мірі бо вони в масках



але не бачу жодних проблем у формальному дотриманні вимоги - підбрати щось що не утруднює дихання мені можна я вже перехворів і контактів у мене в край мало, якщо звіно не враховувати похід в нічний клуб в неділю 1) важко дихати через нормальну маску2) потіють окуляри3) маски коштують грошей4) не впізнаю людей і так само не можу насолодужватися красою жінок в повній мірі бо вони в маскахале не бачу жодних проблем у формальному дотриманні вимоги - підбрати щось що не утруднює диханнямені можна я вже перехворіві контактів у мене в край мало, якщо звіно не враховувати похід в нічний клуб в неділю "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2946 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5791 раз. Подякували: 606 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2142214321442145> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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