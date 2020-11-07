Ну це вже сама влада вирішує, яка небезпека більша, і як від неї захищатись. Якщо вірус небезпечніший, то маски обов'язкові.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну це вже сама влада вирішує, яка небезпека більша, і як від неї захищатись. Якщо вірус небезпечніший, то маски обов'язкові.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:24
А если спидоносец умышленно заражает через половой контакт партнера или туберкулезник плюет кому-то в лицо, то можно ли эти примеры расценивать как совсем не случайное посягательство на жизнь ?
Востаннє редагувалось tumos в Вів 10 лис, 2020 16:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:24
А что тут уже маски обсуждать.
Раньше говорили, что требование к ношению масок незаконно, потому что это было установлено постановлением Кабмина, а потом Конституционный суд указал, что такие ограничения должны устанавливаться Законами, а не Постановлениями.
Теперь это требование установлено Законом, проголосованным Верховной Радой.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:33
У Конвенції, наприклад, у других пунктах її статей 8-11, для влади вже встановлено пріоритети:
Зокрема, влада, перш за все, може обмежувати права людини для забезпечення національної і громадської безпеки, запобігання злочинам, а вже потім для охорони здоров'я чи захисту прав і свобод інших осіб.
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:38
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:45
Да приоритет есть. Вмешательство в права осуществляется согласно закона. Не согласны с положениями закона, вперед после исчерпания национальных мер защиты в ЕСПЧ.
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:01
tumos вообще не понял смысла вашего поста , вы согласны или не согласны . Вывод какой? с вашего комментария на мнение Комаровского ?
от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:09
1) есть такое понятие как одноразовые накладки на унитаз , если это есть то проблем не вижу , если же сидение унитаза передо мною переседело 100+ человек своими ... кхм ... то спасибо я лучше в писсуар схожу
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:13
Дискуссия возникла о приоритетах между защитой жизни от убийств, умышленных телесных повреждений, и охраной здоровья от вирусного заболевания (коронавируса), которое не является неизлечимыми болезнями.
Что касается умышленного заражения СПИДом, другими неизлечимыми и излечимыми инфекционными болезнями, то в Уголовном кодексе Украины составы этих преступлений излагаются со статьи 130 и далее, а перед этим в порядке высшего приоритета изложены статьи 115-129 (убийства, умышленные телесные повреждения, побои и т.д.):
Есть некоторые оговорки.
Во-первых, по практике ЕСПЧ в случае нарушения права непосредственно законом обжалование в обычном и даже в конституционном суде не является эффективным средством правовой защиты на национальном уровне и может привести к пропуску 6-месячного строка обращения в ЕСПЧ.
Во-вторых, для обращения в ЕСПЧ нужно доказать факт нарушения права, например, уплата штрафа. Поэтому только после уплаты штрафа нужно в течение 6 месяцев подавать жалобу в ЕСПЧ.
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 10 лис, 2020 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:14
1) важко дихати через нормальну маску
2) потіють окуляри
3) маски коштують грошей
4) не впізнаю людей і так само не можу насолодужватися красою жінок в повній мірі бо вони в масках
але не бачу жодних проблем у формальному дотриманні вимоги - підбрати щось що не утруднює дихання мені можна я вже перехворів і контактів у мене в край мало, якщо звіно не враховувати похід в нічний клуб в неділю
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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