Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 59 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 25% 15 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 49% 29 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 10 Всього голосів : 59 Додано: Вів 10 лис, 2020 17:32 freeze написав: А что тут уже маски обсуждать.

Раньше говорили, что требование к ношению масок незаконно, потому что это было установлено постановлением Кабмина, а потом Конституционный суд указал, что такие ограничения должны устанавливаться Законами, а не Постановлениями.

Закон, во-первых, не подписан еще Президентом, а, во-вторых, вступает в действие на следующий день после его опубликования.

Кроме того, там употребляются, но не разъясняются такое понятие, как, например, "громадський будинок (споруда)".



Кстати, в Жилищном кодексе к "громадському житловому фонду" относятся помещения в колхозных, кооперативных, профсоюзных домах". При этом есть еще "приватний житловой фонд".



Вопрос: супермаркет NOVUS, например, это чей фонд? Закон, во-первых, не подписан еще Президентом, а, во-вторых, вступает в действие на следующий день после его опубликования.Кроме того, там употребляются, но не разъясняются такое понятие, как, например,Кстати, в Жилищном кодексе котносятся помещения в". При этом есть ещеВопрос: супермаркет NOVUS, например, это чей фонд? Востаннє редагувалось Igneus в Вів 10 лис, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз. yama написав: tumos вообще не понял смысла вашего поста , вы согласны или не согласны . Вывод какой? с вашего комментария на мнение Комаровского ?

от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция вообще не понял смысла вашего поста , вы согласны или не согласны .с вашего комментария на мнение Комаровского ?от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция



По Комаровскому добавлю всего несколько предложений. Ему кто-то из знакомых звонит, он что-то советует. Пусть разложит по полочкам детальный алгоритм действий больного и семейного врача. Причем не по теории, а так, чтобы это все работало. Например, должен ли больной самостоятельно за свой счет и когда принять решение бежать сдавать анализ крови (какой конкретно ?). Или семейник обязан направить больного на бесплатный анализ крови. Как в таком случае больной с подозрением на ковид получит на руки это направление для предъявления в лаборатории. Честно говоря уже достали эти теоретики. Пока ситуация по жизни такая. Семейник предлагает за свой счет сделать тест ПЦР и КТ. После зачитывания результтата КТ где написано о двухсторонней полисегментарной пневмонии назначает курс уколов антибиотиков. Бошка у врача варит ? Свою приданную сестру он на предписанные уколы не посылает. В поликлинике сестры отказываются поработать на дому за наличные. То что у вас только нюх пропал, так то за счастье. Да и тут еще Комар своими советами по антибиотикам вводит сумятицу. То ли его слушать, то ли выполнять предписание врача. По Комаровскому добавлю всего несколько предложений. Ему кто-то из знакомых звонит, он что-то советует. Пусть разложит по полочкам детальный алгоритм действий больного и семейного врача. Причем не по теории, а так, чтобы это все работало. Например, должен ли больной самостоятельно за свой счет и когда принять решение бежать сдавать анализ крови (какой конкретно ?). Или семейник обязан направить больного на бесплатный анализ крови. Как в таком случае больной с подозрением на ковид получит на руки это направление для предъявления в лаборатории. Честно говоря уже достали эти теоретики. Пока ситуация по жизни такая. Семейник предлагает за свой счет сделать тест ПЦР и КТ. После зачитывания результтата КТ где написано о двухсторонней полисегментарной пневмонии назначает курс уколов антибиотиков. Бошка у врача варит ? Свою приданную сестру он на предписанные уколы не посылает. В поликлинике сестры отказываются поработать на дому за наличные. То что у вас только нюх пропал, так то за счастье. Да и тут еще Комар своими советами по антибиотикам вводит сумятицу. То ли его слушать, то ли выполнять предписание врача. yama написав: то спасибо я лучше в писсуар схожу то спасибо я лучше в писсуар схожу

Щвейцарцы так и делают, что бы там не рассказывали на российских пикабу. Щвейцарцы так и делают, что бы там не рассказывали на российских пикабу.

Igneus написав: Есть некоторые оговорки.



Во-первых, по практике ЕСПЧ в случае нарушения права непосредственно законом обжалование в обычном и даже в конституционном суде не является эффективным средством правовой защиты на национальном уровне и может привести к пропуску 6-месячного строка обращения в ЕСПЧ.



Всегда есть оговорки, исключения. Например, можно быть потенциальной жертвой положений закона. Интересно с какого дня будете отсчитывать 6-ти месячный срок. Со дня вступления закона в силу ? Всегда есть оговорки, исключения. Например, можно быть потенциальной жертвой положений закона. Интересно с какого дня будете отсчитывать 6-ти месячный срок. Со дня вступления закона в силу ?



