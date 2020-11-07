freeze написав:А что тут уже маски обсуждать. Раньше говорили, что требование к ношению масок незаконно, потому что это было установлено постановлением Кабмина, а потом Конституционный суд указал, что такие ограничения должны устанавливаться Законами, а не Постановлениями. Теперь это требование установлено Законом, проголосованным Верховной Радой.
Закон, во-первых, не подписан еще Президентом, а, во-вторых, вступает в действие на следующий день после его опубликования. Кроме того, там употребляются, но не разъясняются такое понятие, как, например, "громадський будинок (споруда)".
Кстати, в Жилищном кодексе к "громадському житловому фонду" относятся помещения в колхозных, кооперативных, профсоюзных домах". При этом есть еще "приватний житловой фонд".
Вопрос: супермаркет NOVUS, например, это чей фонд?
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 10 лис, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:tumos вообще не понял смысла вашего поста , вы согласны или не согласны . Вывод какой? с вашего комментария на мнение Комаровского ? от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция
По Комаровскому добавлю всего несколько предложений. Ему кто-то из знакомых звонит, он что-то советует. Пусть разложит по полочкам детальный алгоритм действий больного и семейного врача. Причем не по теории, а так, чтобы это все работало. Например, должен ли больной самостоятельно за свой счет и когда принять решение бежать сдавать анализ крови (какой конкретно ?). Или семейник обязан направить больного на бесплатный анализ крови. Как в таком случае больной с подозрением на ковид получит на руки это направление для предъявления в лаборатории. Честно говоря уже достали эти теоретики. Пока ситуация по жизни такая. Семейник предлагает за свой счет сделать тест ПЦР и КТ. После зачитывания результтата КТ где написано о двухсторонней полисегментарной пневмонии назначает курс уколов антибиотиков. Бошка у врача варит ? Свою приданную сестру он на предписанные уколы не посылает. В поликлинике сестры отказываются поработать на дому за наличные. То что у вас только нюх пропал, так то за счастье. Да и тут еще Комар своими советами по антибиотикам вводит сумятицу. То ли его слушать, то ли выполнять предписание врача.
Во-первых, по практике ЕСПЧ в случае нарушения права непосредственно законом обжалование в обычном и даже в конституционном суде не является эффективным средством правовой защиты на национальном уровне и может привести к пропуску 6-месячного строка обращения в ЕСПЧ.
Во-вторых, для обращения в ЕСПЧ нужно доказать факт нарушения права, например, уплата штрафа. Поэтому только после уплаты штрафа нужно в течение 6 месяцев подавать жалобу в ЕСПЧ.
Всегда есть оговорки, исключения. Например, можно быть потенциальной жертвой положений закона. Интересно с какого дня будете отсчитывать 6-ти месячный срок. Со дня вступления закона в силу ?