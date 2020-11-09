RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2142214321442145

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 59
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
10
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:32

  freeze написав:А что тут уже маски обсуждать.
Раньше говорили, что требование к ношению масок незаконно, потому что это было установлено постановлением Кабмина, а потом Конституционный суд указал, что такие ограничения должны устанавливаться Законами, а не Постановлениями.
Теперь это требование установлено Законом, проголосованным Верховной Радой.

Закон, во-первых, не подписан еще Президентом, а, во-вторых, вступает в действие на следующий день после его опубликования.
Кроме того, там употребляются, но не разъясняются такое понятие, как, например, "громадський будинок (споруда)".

Кстати, в Жилищном кодексе к "громадському житловому фонду" относятся помещения в колхозных, кооперативных, профсоюзных домах". При этом есть еще "приватний житловой фонд".

Вопрос: супермаркет NOVUS, например, это чей фонд?
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 10 лис, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Igneus
 
Повідомлень: 785
З нами з: 29.08.18
Подякував: 331 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:32

  yama написав:tumos вообще не понял смысла вашего поста , вы согласны или не согласны . Вывод какой? с вашего комментария на мнение Комаровского ?
от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция


По Комаровскому добавлю всего несколько предложений. Ему кто-то из знакомых звонит, он что-то советует. Пусть разложит по полочкам детальный алгоритм действий больного и семейного врача. Причем не по теории, а так, чтобы это все работало. Например, должен ли больной самостоятельно за свой счет и когда принять решение бежать сдавать анализ крови (какой конкретно ?). Или семейник обязан направить больного на бесплатный анализ крови. Как в таком случае больной с подозрением на ковид получит на руки это направление для предъявления в лаборатории. Честно говоря уже достали эти теоретики. Пока ситуация по жизни такая. Семейник предлагает за свой счет сделать тест ПЦР и КТ. После зачитывания результтата КТ где написано о двухсторонней полисегментарной пневмонии назначает курс уколов антибиотиков. Бошка у врача варит ? Свою приданную сестру он на предписанные уколы не посылает. В поликлинике сестры отказываются поработать на дому за наличные. То что у вас только нюх пропал, так то за счастье. Да и тут еще Комар своими советами по антибиотикам вводит сумятицу. То ли его слушать, то ли выполнять предписание врача.
tumos
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 12.03.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:то спасибо я лучше в писсуар схожу

Щвейцарцы так и делают, что бы там не рассказывали на российских пикабу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1999
З нами з: 06.08.19
Подякував: 510 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:53

  Igneus написав:Есть некоторые оговорки.

Во-первых, по практике ЕСПЧ в случае нарушения права непосредственно законом обжалование в обычном и даже в конституционном суде не является эффективным средством правовой защиты на национальном уровне и может привести к пропуску 6-месячного строка обращения в ЕСПЧ.

Во-вторых, для обращения в ЕСПЧ нужно доказать факт нарушения права, например, уплата штрафа. Поэтому только после уплаты штрафа нужно в течение 6 месяцев подавать жалобу в ЕСПЧ.


Всегда есть оговорки, исключения. Например, можно быть потенциальной жертвой положений закона. Интересно с какого дня будете отсчитывать 6-ти месячный срок. Со дня вступления закона в силу ?
tumos
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 12.03.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 18:46

  tumos написав:Всегда есть оговорки, исключения. Например, можно быть потенциальной жертвой положений закона. Интересно с какого дня будете отсчитывать 6-ти месячный срок. Со дня вступления закона в силу ?

Нет. ЕСПЧ защищает не потенциальную жертву, а реальную.
Например, пенсионеры выезжали за границу на ПМЖ.
Им по ЗАКОНУ платили пенсию за шесть месяцев наперед перед отъездом, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту постоянного проживания, с условием дальнейшего прекращения выплаты.
Так вот, жалобы нужно было подавать в ЕСПЧ в течение 6 месяцев с даты выплаты этой 6-месячной пенсии, которая была оговорена прекращением дальнейшей выплаты пенсии:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85851
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115798

Таким образом, в случае "закона о масках" жалобу нужно подавать в течение 6 месяцев с дня наложения штрафа.
Igneus
 
Повідомлень: 785
З нами з: 29.08.18
Подякував: 331 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:50

  Igneus написав:Нет. ЕСПЧ защищает не потенциальную жертву, а реальную.

Ну и ладушки. Хотя, прочтите
(d) Потенциальная жертва и actio popularis
https://precedent.in.ua/2015/12/24/prak ... krytery-2/
tumos
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 12.03.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:35

Первые 5-7 дней следует относиться к Ковиду как к обычному вирусному процессу, который мы в своей жизни переживали не раз. Далее, если сохраняется высокая температура (выше 39°), она плохо реагирует или совсем не реагирует на жаропонижающие, — это уже повод сдать анализы и разбираться, не развиваются ли осложнения..
Чтобы определиться, как лечить пациента с ковидом, важны три обстоятельства. Первое — высота температуры и ее управляемость (особенно после 5-7 дня заболевания). Второе — сатурация, она должна быть не ниже 94%. Третье — 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объем лечения.
Источник: https://newsyou.info/vrach-sovetuet-pri ... ntibiotiki

Т.е. подождать осложнения и потом сдать кровь :roll: Что-то мне это не нравится :?
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 05.07.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:55

  Lady_N написав:Первые 5-7 дней следует относиться к Ковиду как к обычному вирусному процессу, который мы в своей жизни переживали не раз. Далее, если сохраняется высокая температура (выше 39°), она плохо реагирует или совсем не реагирует на жаропонижающие, — это уже повод сдать анализы и разбираться, не развиваются ли осложнения..
Чтобы определиться, как лечить пациента с ковидом, важны три обстоятельства. Первое — высота температуры и ее управляемость (особенно после 5-7 дня заболевания). Второе — сатурация, она должна быть не ниже 94%. Третье — 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объем лечения.
Источник: https://newsyou.info/vrach-sovetuet-pri ... ntibiotiki

Т.е. подождать осложнения и потом сдать кровь :roll: Что-то мне это не нравится :?

А какой смысл определять эти показатели до осложнений?
beee
 
Повідомлень: 111
З нами з: 26.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2142214321442145
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, Danik, Igneus, patrikk, Zebra і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7280 1675279
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 21:05
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17491)
10.11.2020 21:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.