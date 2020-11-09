freeze написав:А что тут уже маски обсуждать. Раньше говорили, что требование к ношению масок незаконно, потому что это было установлено постановлением Кабмина, а потом Конституционный суд указал, что такие ограничения должны устанавливаться Законами, а не Постановлениями. Теперь это требование установлено Законом, проголосованным Верховной Радой.
Закон, во-первых, не подписан еще Президентом, а, во-вторых, вступает в действие на следующий день после его опубликования. Кроме того, там употребляются, но не разъясняются такое понятие, как, например, "громадський будинок (споруда)".
Кстати, в Жилищном кодексе к "громадському житловому фонду" относятся помещения в колхозных, кооперативных, профсоюзных домах". При этом есть еще "приватний житловой фонд".
Вопрос: супермаркет NOVUS, например, это чей фонд?
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 10 лис, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:tumos вообще не понял смысла вашего поста , вы согласны или не согласны . Вывод какой? с вашего комментария на мнение Комаровского ? от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция
По Комаровскому добавлю всего несколько предложений. Ему кто-то из знакомых звонит, он что-то советует. Пусть разложит по полочкам детальный алгоритм действий больного и семейного врача. Причем не по теории, а так, чтобы это все работало. Например, должен ли больной самостоятельно за свой счет и когда принять решение бежать сдавать анализ крови (какой конкретно ?). Или семейник обязан направить больного на бесплатный анализ крови. Как в таком случае больной с подозрением на ковид получит на руки это направление для предъявления в лаборатории. Честно говоря уже достали эти теоретики. Пока ситуация по жизни такая. Семейник предлагает за свой счет сделать тест ПЦР и КТ. После зачитывания результтата КТ где написано о двухсторонней полисегментарной пневмонии назначает курс уколов антибиотиков. Бошка у врача варит ? Свою приданную сестру он на предписанные уколы не посылает. В поликлинике сестры отказываются поработать на дому за наличные. То что у вас только нюх пропал, так то за счастье. Да и тут еще Комар своими советами по антибиотикам вводит сумятицу. То ли его слушать, то ли выполнять предписание врача.
Во-первых, по практике ЕСПЧ в случае нарушения права непосредственно законом обжалование в обычном и даже в конституционном суде не является эффективным средством правовой защиты на национальном уровне и может привести к пропуску 6-месячного строка обращения в ЕСПЧ.
Во-вторых, для обращения в ЕСПЧ нужно доказать факт нарушения права, например, уплата штрафа. Поэтому только после уплаты штрафа нужно в течение 6 месяцев подавать жалобу в ЕСПЧ.
Всегда есть оговорки, исключения. Например, можно быть потенциальной жертвой положений закона. Интересно с какого дня будете отсчитывать 6-ти месячный срок. Со дня вступления закона в силу ?
tumos написав:Всегда есть оговорки, исключения. Например, можно быть потенциальной жертвой положений закона. Интересно с какого дня будете отсчитывать 6-ти месячный срок. Со дня вступления закона в силу ?
Нет. ЕСПЧ защищает не потенциальную жертву, а реальную. Например, пенсионеры выезжали за границу на ПМЖ. Им по ЗАКОНУ платили пенсию за шесть месяцев наперед перед отъездом, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту постоянного проживания, с условием дальнейшего прекращения выплаты. Так вот, жалобы нужно было подавать в ЕСПЧ в течение 6 месяцев с даты выплаты этой 6-месячной пенсии, которая была оговорена прекращением дальнейшей выплаты пенсии: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85851 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115798
Таким образом, в случае "закона о масках" жалобу нужно подавать в течение 6 месяцев с дня наложения штрафа.
Первые 5-7 дней следует относиться к Ковиду как к обычному вирусному процессу, который мы в своей жизни переживали не раз. Далее, если сохраняется высокая температура (выше 39°), она плохо реагирует или совсем не реагирует на жаропонижающие, — это уже повод сдать анализы и разбираться, не развиваются ли осложнения.. Чтобы определиться, как лечить пациента с ковидом, важны три обстоятельства. Первое — высота температуры и ее управляемость (особенно после 5-7 дня заболевания). Второе — сатурация, она должна быть не ниже 94%. Третье — 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объем лечения. Источник: https://newsyou.info/vrach-sovetuet-pri ... ntibiotiki
Т.е. подождать осложнения и потом сдать кровь Что-то мне это не нравится
Lady_N написав:Первые 5-7 дней следует относиться к Ковиду как к обычному вирусному процессу, который мы в своей жизни переживали не раз. Далее, если сохраняется высокая температура (выше 39°), она плохо реагирует или совсем не реагирует на жаропонижающие, — это уже повод сдать анализы и разбираться, не развиваются ли осложнения.. Чтобы определиться, как лечить пациента с ковидом, важны три обстоятельства. Первое — высота температуры и ее управляемость (особенно после 5-7 дня заболевания). Второе — сатурация, она должна быть не ниже 94%. Третье — 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объем лечения. Источник: https://newsyou.info/vrach-sovetuet-pri ... ntibiotiki
Т.е. подождать осложнения и потом сдать кровь Что-то мне это не нравится
А какой смысл определять эти показатели до осложнений?
Осторожно Вас похвалю, чтобы не сглазить Кстати, мне кажется, что Вы где-то ранее высказывались о деле Бурмич. Имеете в нем интерес? А то, на что Вы ссылаетесь, является исключением, а не правилом. Суд предупреждает о том, что для того, чтобы иметь возможность претендовать на статус жертвы в такой ситуации, заявитель должен представить разумные и убедительные доказательства вероятности того, что произойдет нарушение, затрагивающее его лично; простого подозрения или гипотезы в таком случае недостаточно. Далее Суд напоминает, что Конвенция не позволяет физическим лицам жаловаться на положения внутреннего законодательства просто потому, что они считают, не будучи непосредственно затронутыми, что эти положения могут нарушать Конвенцию. В этом случае лучше иметь статус реальной жертвы, так как иначе, в условиях своей перегруженности, Суд может прийти к выводу о злоупотреблении правом на подачу жалоб.