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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2143214421452146 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 59 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 25% 15 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 49% 29 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 10 Всього голосів : 59 Додано: Вів 10 лис, 2020 21:50 ну вот, и моя семья приобрела короноопыт

сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких

в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами.....

у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо

в больницу не обращался Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Вів 10 лис, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз. 19yuriy91 Повідомлень: 3113 З нами з: 15.09.12 Подякував: 260 раз. Подякували: 394 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 21:51 ЛАД написав: beee написав: .....

А какой смысл определять эти показатели до осложнений? .....А какой смысл определять эти показатели до осложнений?

Ну, вообще-то, 5-7 дней температура 39+, жаропонижающие не помогают и ничего не делать это круто. Ну, вообще-то, 5-7 дней температура 39+, жаропонижающие не помогают и ничего не делать это круто.

Вот именно. У меня уже был такой опыт в 2019. Сын простудился и температура не падала. Вызвала скорую на 3-й день, назначили всяко-разно, кроме антибиотиков. На 5-й день вызвала вторую скорую, тоже назначили чего-то и , наверное, чтобы снять с себя ответственность, посоветовали обратиться в поликлинику и сделать рентген. Итог - на следующее утро мы с сыном на такси едем в поликлинику с температурой под 40 и полчаса ожидаем под кабинетом резуьтат рентгена и еще пока врач определяла в какую больницу сына положить с пневмонией - звонила по больницам Киева, где примут. Сын (18лет) уже не мог даже сидеть, он лежал у меня на коленях. В итоге - три недели пролежал в больнице. После этого я зареклась - как только 39, так сразу антибиотик. Вот именно. У меня уже был такой опыт в 2019. Сын простудился и температура не падала. Вызвала скорую на 3-й день, назначили всяко-разно, кроме антибиотиков. На 5-й день вызвала вторую скорую, тоже назначили чего-то и , наверное, чтобы снять с себя ответственность, посоветовали обратиться в поликлинику и сделать рентген. Итог - на следующее утро мы с сыном на такси едем в поликлинику с температурой под 40 и полчаса ожидаем под кабинетом резуьтат рентгена и еще пока врач определяла в какую больницу сына положить с пневмонией - звонила по больницам Киева, где примут. Сын (18лет) уже не мог даже сидеть, он лежал у меня на коленях. В итоге - три недели пролежал в больнице. После этого я зареклась - как только 39, так сразу антибиотик. Lady_N

Повідомлень: 107 З нами з: 05.07.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 21:53 19yuriy91 написав: ну вот, и моя семья приобрела короноопыт

сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких

в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами.....

у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо

в больницу не обращался ну вот, и моя семья приобрела короноопытсначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгкихв больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами.....у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохов больницу не обращался

Супруге назначили лечение на дому? Супруге назначили лечение на дому? Lady_N

Повідомлень: 107 З нами з: 05.07.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 21:59 Lady_N написав: 19yuriy91 написав: ну вот, и моя семья приобрела короноопыт

сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких

в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами.....

у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо

в больницу не обращался ну вот, и моя семья приобрела короноопытсначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгкихв больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами.....у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохов больницу не обращался

Супруге назначили лечение на дому? Супруге назначили лечение на дому?

да, дома на больничном дней не менее 10 была, щас уже на работу вышла да, дома на больничном дней не менее 10 была, щас уже на работу вышла 19yuriy91 Повідомлень: 3113 З нами з: 15.09.12 Подякував: 260 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 22:05 19yuriy91 написав: ну вот, и моя семья приобрела короноопыт

сначала заболела супруга.. правост восп лёгких

у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо

в больницу не обращался ну вот, и моя семья приобрела короноопытсначала заболела супруга.. правост восп лёгкиху меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо



А Вы сами чем и как лечились? А Вы сами чем и как лечились? Lady_N

Повідомлень: 107 З нами з: 05.07.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 22:14 Lady_N написав: 19yuriy91 написав: ну вот, и моя семья приобрела короноопыт

сначала заболела супруга.. правост восп лёгких

у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо

в больницу не обращался ну вот, и моя семья приобрела короноопытсначала заболела супруга.. правост восп лёгкиху меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо



А Вы сами чем и как лечились? А Вы сами чем и как лечились?

практически ничем

обильное тёплое питьё, супруга купила ингалятор, ей выписали лекарство к нему, помимо всего, я пару раз делал(у меня была "тяжесть" в бронхах)

вот и всё практически ничемобильное тёплое питьё, супруга купила ингалятор, ей выписали лекарство к нему, помимо всего, я пару раз делал(у меня была "тяжесть" в бронхах)вот и всё 19yuriy91 Повідомлень: 3113 З нами з: 15.09.12 Подякував: 260 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 22:20 Эпидемия коронавируса в мире yama написав: от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция



Хочу вас предупредить по выделенному. Вы, как бы это помягче сказать, немножко совсем не в теме. Хочу вас предупредить по выделенному. Вы, как бы это помягче сказать, немножко совсем не в теме. alter Повідомлень: 511 З нами з: 14.05.08 Подякував: 301 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 22:36 Lady_N написав: Первые 5-7 дней следует относиться к Ковиду как к обычному вирусному процессу, который мы в своей жизни переживали не раз.

Первые 5-7 дней следует относиться к Ковиду как к обычному вирусному процессу, который мы в своей жизни переживали не раз.

Отсчет первых 5-7 дней от какой реперной точки вести? Автор предлагает относится к ковиду... Следовательно каким-то образом больной должен предварительно получить подтверждение о наличии у него ковида.



Lady_N написав:

Далее, если сохраняется высокая температура (выше 39°), она плохо реагирует или совсем не реагирует на жаропонижающие, — это уже повод сдать анализы и разбираться, не развиваются ли осложнения..

Далее, если сохраняется высокая температура (выше 39°), она плохо реагирует или совсем не реагирует на жаропонижающие, — это уже повод сдать анализы и разбираться, не развиваются ли осложнения..

Ну пусть автор попробует при температуре 39 и выше сдать анализы хоть за свой счет. Сколько метров своими ногами пройдет ? Хотя коктейль аналгин+димедрол несколько часов приемлемого состояния обеспечит. ) В этом состоянии не анализ крови сдавать, а скорую вызывать.



Lady_N написав:

Третье — 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объем лечения.

Третье — 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объем лечения.

О, уже необходимо сдать 6 анализов крови. Все жду, кто расскажет как он сдавал анализы крови, находясь под присмотром семейного врача. Тут надо сделать оговорку. Я не знаю ситуацию в тех случаях, когда декларация заключена с семейным врачом из частного сектора. Отсчет первых 5-7 дней от какой реперной точки вести? Автор предлагает относится к ковиду... Следовательно каким-то образом больной должен предварительно получить подтверждение о наличии у него ковида.Ну пусть автор попробует при температуре 39 и выше сдать анализы хоть за свой счет. Сколько метров своими ногами пройдет ? Хотя коктейль аналгин+димедрол несколько часов приемлемого состояния обеспечит. ) В этом состоянии не анализ крови сдавать, а скорую вызывать.О, уже необходимо сдать 6 анализов крови. Все жду, кто расскажет как он сдавал анализы крови, находясь под присмотром семейного врача. Тут надо сделать оговорку. Я не знаю ситуацию в тех случаях, когда декларация заключена с семейным врачом из частного сектора. tumos Повідомлень: 1269 З нами з: 12.03.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2143214421452146 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7280 1675362

tobias Вів 10 лис, 2020 21:05