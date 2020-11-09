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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 59
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
10
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:50

ну вот, и моя семья приобрела короноопыт
сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких
в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами.....
у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо
в больницу не обращался
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Вів 10 лис, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:51

  ЛАД написав:
  beee написав:.....
А какой смысл определять эти показатели до осложнений?

Ну, вообще-то, 5-7 дней температура 39+, жаропонижающие не помогают и ничего не делать это круто.

Вот именно. У меня уже был такой опыт в 2019. Сын простудился и температура не падала. Вызвала скорую на 3-й день, назначили всяко-разно, кроме антибиотиков. На 5-й день вызвала вторую скорую, тоже назначили чего-то и , наверное, чтобы снять с себя ответственность, посоветовали обратиться в поликлинику и сделать рентген. Итог - на следующее утро мы с сыном на такси едем в поликлинику с температурой под 40 и полчаса ожидаем под кабинетом резуьтат рентгена и еще пока врач определяла в какую больницу сына положить с пневмонией - звонила по больницам Киева, где примут. Сын (18лет) уже не мог даже сидеть, он лежал у меня на коленях. В итоге - три недели пролежал в больнице. После этого я зареклась - как только 39, так сразу антибиотик.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:53

  19yuriy91 написав:ну вот, и моя семья приобрела короноопыт
сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких
в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами.....
у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо
в больницу не обращался

Супруге назначили лечение на дому?
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:59

  Lady_N написав:
  19yuriy91 написав:ну вот, и моя семья приобрела короноопыт
сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких
в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами.....
у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо
в больницу не обращался

Супруге назначили лечение на дому?

да, дома на больничном дней не менее 10 была, щас уже на работу вышла
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:05

  19yuriy91 написав:ну вот, и моя семья приобрела короноопыт
сначала заболела супруга.. правост восп лёгких
у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо
в больницу не обращался


А Вы сами чем и как лечились?
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:14

  Lady_N написав:
  19yuriy91 написав:ну вот, и моя семья приобрела короноопыт
сначала заболела супруга.. правост восп лёгких
у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо
в больницу не обращался


А Вы сами чем и как лечились?

практически ничем
обильное тёплое питьё, супруга купила ингалятор, ей выписали лекарство к нему, помимо всего, я пару раз делал(у меня была "тяжесть" в бронхах)
вот и всё
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:20

Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция


Хочу вас предупредить по выделенному. Вы, как бы это помягче сказать, немножко совсем не в теме.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:36

  Lady_N написав:Первые 5-7 дней следует относиться к Ковиду как к обычному вирусному процессу, который мы в своей жизни переживали не раз.

Отсчет первых 5-7 дней от какой реперной точки вести? Автор предлагает относится к ковиду... Следовательно каким-то образом больной должен предварительно получить подтверждение о наличии у него ковида.

  Lady_N написав:
Далее, если сохраняется высокая температура (выше 39°), она плохо реагирует или совсем не реагирует на жаропонижающие, — это уже повод сдать анализы и разбираться, не развиваются ли осложнения..

Ну пусть автор попробует при температуре 39 и выше сдать анализы хоть за свой счет. Сколько метров своими ногами пройдет ? Хотя коктейль аналгин+димедрол несколько часов приемлемого состояния обеспечит. ) В этом состоянии не анализ крови сдавать, а скорую вызывать.

  Lady_N написав:
Третье — 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объем лечения.

О, уже необходимо сдать 6 анализов крови. Все жду, кто расскажет как он сдавал анализы крови, находясь под присмотром семейного врача. Тут надо сделать оговорку. Я не знаю ситуацию в тех случаях, когда декларация заключена с семейным врачом из частного сектора.
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Вів 10 лис, 2020 21:05
tobias

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