ну вот, и моя семья приобрела короноопыт сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами..... у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо в больницу не обращался
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Вів 10 лис, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:..... А какой смысл определять эти показатели до осложнений?
Ну, вообще-то, 5-7 дней температура 39+, жаропонижающие не помогают и ничего не делать это круто.
Вот именно. У меня уже был такой опыт в 2019. Сын простудился и температура не падала. Вызвала скорую на 3-й день, назначили всяко-разно, кроме антибиотиков. На 5-й день вызвала вторую скорую, тоже назначили чего-то и , наверное, чтобы снять с себя ответственность, посоветовали обратиться в поликлинику и сделать рентген. Итог - на следующее утро мы с сыном на такси едем в поликлинику с температурой под 40 и полчаса ожидаем под кабинетом резуьтат рентгена и еще пока врач определяла в какую больницу сына положить с пневмонией - звонила по больницам Киева, где примут. Сын (18лет) уже не мог даже сидеть, он лежал у меня на коленях. В итоге - три недели пролежал в больнице. После этого я зареклась - как только 39, так сразу антибиотик.
19yuriy91 написав:ну вот, и моя семья приобрела короноопыт сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами..... у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо в больницу не обращался
19yuriy91 написав:ну вот, и моя семья приобрела короноопыт сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами..... у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо в больницу не обращался
Супруге назначили лечение на дому?
да, дома на больничном дней не менее 10 была, щас уже на работу вышла
19yuriy91 написав:ну вот, и моя семья приобрела короноопыт сначала заболела супруга.. правост восп лёгких у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо в больницу не обращался
19yuriy91 написав:ну вот, и моя семья приобрела короноопыт сначала заболела супруга.. правост восп лёгких у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо в больницу не обращался
А Вы сами чем и как лечились?
практически ничем обильное тёплое питьё, супруга купила ингалятор, ей выписали лекарство к нему, помимо всего, я пару раз делал(у меня была "тяжесть" в бронхах) вот и всё
yama написав:от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция
Хочу вас предупредить по выделенному. Вы, как бы это помягче сказать, немножко совсем не в теме.
Lady_N написав:Первые 5-7 дней следует относиться к Ковиду как к обычному вирусному процессу, который мы в своей жизни переживали не раз.
Отсчет первых 5-7 дней от какой реперной точки вести? Автор предлагает относится к ковиду... Следовательно каким-то образом больной должен предварительно получить подтверждение о наличии у него ковида.
Lady_N написав: Далее, если сохраняется высокая температура (выше 39°), она плохо реагирует или совсем не реагирует на жаропонижающие, — это уже повод сдать анализы и разбираться, не развиваются ли осложнения..
Ну пусть автор попробует при температуре 39 и выше сдать анализы хоть за свой счет. Сколько метров своими ногами пройдет ? Хотя коктейль аналгин+димедрол несколько часов приемлемого состояния обеспечит. ) В этом состоянии не анализ крови сдавать, а скорую вызывать.
Lady_N написав: Третье — 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объем лечения.
О, уже необходимо сдать 6 анализов крови. Все жду, кто расскажет как он сдавал анализы крови, находясь под присмотром семейного врача. Тут надо сделать оговорку. Я не знаю ситуацию в тех случаях, когда декларация заключена с семейным врачом из частного сектора.
19yuriy91 написав:ну вот, и моя семья приобрела короноопыт сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами..... у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо в больницу не обращался
Скажите, пожалуйста, как было диагностировано воспаление легких у супруги ? Если обратилась в поликлинику, то была ли на приеме у семейного врача ? Направлял ли врач на анализ крови ? Какое было предложено лечение супруге ? Была ли попытка вызвать супруге скорую для госпитализации ?
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