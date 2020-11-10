Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2144214521462147 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 59 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 25% 15 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 49% 29 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 10 Всього голосів : 59 Додано: Вів 10 лис, 2020 23:25 ЛАД написав: В тоннелях метро дополнительно был изучен воздух», — заявила Мэтсон.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/11/10/1872340.html В тоннелях метро дополнительно был изучен воздух», — заявила Мэтсон.

понятно что тоннели - самое безопасное место, зачем изучали? понятно что тоннели - самое безопасное место, зачем изучали? верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 5020 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1043 раз. Подякували: 1449 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 23:29 Igneus написав: Кстати, мне кажется, что Вы где-то ранее высказывались о деле Бурмич. Имеете в нем интерес?

Кстати, мне кажется, что Вы где-то ранее высказывались о деле Бурмич. Имеете в нем интерес?

Интерес присутствует. Но имеют меня ЕСПЧ, Комитет Министров и наше государство. Первый снял с себя ответственность за рассмотрение дела по существу и перекинул его на Комитет Министров. Второй проводит квартальные рассмотрения и заслушивания, разные круглые столы и т.д. Два отведенных года давно прошли, но дела в ЕСПЧ не вернулись.

А у нас непотопляемый Лещина весело отбивает обращения с ссылкой на отсутствие в законодательстве понятия "пилотное решение" как решения ЕСПЧ. Интерес присутствует. Но имеют меня ЕСПЧ, Комитет Министров и наше государство. Первый снял с себя ответственность за рассмотрение дела по существу и перекинул его на Комитет Министров. Второй проводит квартальные рассмотрения и заслушивания, разные круглые столы и т.д. Два отведенных года давно прошли, но дела в ЕСПЧ не вернулись.А у нас непотопляемый Лещина весело отбивает обращения с ссылкой на отсутствие в законодательстве понятия "пилотное решение" как решения ЕСПЧ. Востаннє редагувалось tumos в Вів 10 лис, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз. tumos Повідомлень: 1271 З нами з: 12.03.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 23:33 «Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану 31 декабря, но, к сожалению, видимо, в несколько более скромном формате. Большинство ресторанов в ночное время работать не будут, вернее, не большинство, а все», — отметил он.



В Москве за минувшие сутки выявили 5902 новых случая заражения коронавирусом. Все новые пациенты взяты под медицинский контроль. Уточняется, что госпитализировано 1522 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 381 человек.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/11/10/1872331.html ЛАД 2 Повідомлень: 17566 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4580 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 23:40 Собянин уточнил, что ограничения вводятся с 13 ноября до 15 января.



Так, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционку. Транспортные карты учащихся временно заблокируют. Московским школьникам и студентам, уже переведенным на дистанционку, рекомендуется соблюдать домашний режим.



В столичных ресторанах, кафе, барах и ночных клубах запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00. Исключение сделано для торговли навынос и доставку.



Согласно новым ограничениям, в театрах и концертных залах максимальное число зрителей не должно превышать 25% общей вместимости зала.



Спортивные мероприятия со зрителями в Москве будут разрешены лишь при одобрении Роспотребнадзором и департаментом спорта.



Кроме того в Москве запрещается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями, а также работа детских лагерей. Так, по данным РБК, из-за ситуации с коронавирусом власти Москвы запретили Деда Мороза, Снегурочку и новогодние гуляния.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/11/10/1872254.html ЛАД 2 Повідомлень: 17566 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4580 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 00:09 у друга на предприятии (Киев) из 1000 чел переболело 70 (говорит что предприятие ведёт такую стату и 70 чуваков были с подтверждёнными тестами, но тут сомневаюсь)



мопед не мой baraka Повідомлень: 4741 З нами з: 09.10.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 596 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2144214521462147 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7280 1675430

tobias Вів 10 лис, 2020 21:05