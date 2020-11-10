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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2144214521462147

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 59
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
10
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 23:25

  ЛАД написав:В тоннелях метро дополнительно был изучен воздух», — заявила Мэтсон.
https://m.rosbalt.ru/world/2020/11/10/1872340.html

понятно что тоннели - самое безопасное место, зачем изучали?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 23:29

  Igneus написав: Кстати, мне кажется, что Вы где-то ранее высказывались о деле Бурмич. Имеете в нем интерес?

Интерес присутствует. Но имеют меня ЕСПЧ, Комитет Министров и наше государство. Первый снял с себя ответственность за рассмотрение дела по существу и перекинул его на Комитет Министров. Второй проводит квартальные рассмотрения и заслушивания, разные круглые столы и т.д. Два отведенных года давно прошли, но дела в ЕСПЧ не вернулись.
А у нас непотопляемый Лещина весело отбивает обращения с ссылкой на отсутствие в законодательстве понятия "пилотное решение" как решения ЕСПЧ.
Востаннє редагувалось tumos в Вів 10 лис, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 23:33

«Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану 31 декабря, но, к сожалению, видимо, в несколько более скромном формате. Большинство ресторанов в ночное время работать не будут, вернее, не большинство, а все», — отметил он.

В Москве за минувшие сутки выявили 5902 новых случая заражения коронавирусом. Все новые пациенты взяты под медицинский контроль. Уточняется, что госпитализировано 1522 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 381 человек.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/11/10/1872331.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 23:40

Собянин уточнил, что ограничения вводятся с 13 ноября до 15 января.

Так, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционку. Транспортные карты учащихся временно заблокируют. Московским школьникам и студентам, уже переведенным на дистанционку, рекомендуется соблюдать домашний режим.

В столичных ресторанах, кафе, барах и ночных клубах запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00. Исключение сделано для торговли навынос и доставку.

Согласно новым ограничениям, в театрах и концертных залах максимальное число зрителей не должно превышать 25% общей вместимости зала.

Спортивные мероприятия со зрителями в Москве будут разрешены лишь при одобрении Роспотребнадзором и департаментом спорта.

Кроме того в Москве запрещается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями, а также работа детских лагерей. Так, по данным РБК, из-за ситуации с коронавирусом власти Москвы запретили Деда Мороза, Снегурочку и новогодние гуляния.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/11/10/1872254.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 00:09

у друга на предприятии (Киев) из 1000 чел переболело 70 (говорит что предприятие ведёт такую стату и 70 чуваков были с подтверждёнными тестами, но тут сомневаюсь)

мопед не мой
baraka
 
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Вів 10 лис, 2020 21:05
tobias

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