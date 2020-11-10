Igneus написав: Кстати, мне кажется, что Вы где-то ранее высказывались о деле Бурмич. Имеете в нем интерес?
Интерес присутствует. Но имеют меня ЕСПЧ, Комитет Министров и наше государство. Первый снял с себя ответственность за рассмотрение дела по существу и перекинул его на Комитет Министров. Второй проводит квартальные рассмотрения и заслушивания, разные круглые столы и т.д. Два отведенных года давно прошли, но дела в ЕСПЧ не вернулись. А у нас непотопляемый Лещина весело отбивает обращения с ссылкой на отсутствие в законодательстве понятия "пилотное решение" как решения ЕСПЧ.
Востаннє редагувалось tumos в Вів 10 лис, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
«Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану 31 декабря, но, к сожалению, видимо, в несколько более скромном формате. Большинство ресторанов в ночное время работать не будут, вернее, не большинство, а все», — отметил он.
В Москве за минувшие сутки выявили 5902 новых случая заражения коронавирусом. Все новые пациенты взяты под медицинский контроль. Уточняется, что госпитализировано 1522 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 381 человек.
Собянин уточнил, что ограничения вводятся с 13 ноября до 15 января.
Так, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционку. Транспортные карты учащихся временно заблокируют. Московским школьникам и студентам, уже переведенным на дистанционку, рекомендуется соблюдать домашний режим.
В столичных ресторанах, кафе, барах и ночных клубах запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00. Исключение сделано для торговли навынос и доставку.
Согласно новым ограничениям, в театрах и концертных залах максимальное число зрителей не должно превышать 25% общей вместимости зала.
Спортивные мероприятия со зрителями в Москве будут разрешены лишь при одобрении Роспотребнадзором и департаментом спорта.
Кроме того в Москве запрещается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями, а также работа детских лагерей. Так, по данным РБК, из-за ситуации с коронавирусом власти Москвы запретили Деда Мороза, Снегурочку и новогодние гуляния.