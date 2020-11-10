Igneus написав: Кстати, мне кажется, что Вы где-то ранее высказывались о деле Бурмич. Имеете в нем интерес?
Интерес присутствует. Но имеют меня ЕСПЧ, Комитет Министров и наше государство. Первый снял с себя ответственность за рассмотрение дела по существу и перекинул его на Комитет Министров. Второй проводит квартальные рассмотрения и заслушивания, разные круглые столы и т.д. Два отведенных года давно прошли, но дела в ЕСПЧ не вернулись. А у нас непотопляемый Лещина весело отбивает обращения с ссылкой на отсутствие в законодательстве понятия "пилотное решение" как решения ЕСПЧ.
Востаннє редагувалось tumos в Вів 10 лис, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
«Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану 31 декабря, но, к сожалению, видимо, в несколько более скромном формате. Большинство ресторанов в ночное время работать не будут, вернее, не большинство, а все», — отметил он.
В Москве за минувшие сутки выявили 5902 новых случая заражения коронавирусом. Все новые пациенты взяты под медицинский контроль. Уточняется, что госпитализировано 1522 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 381 человек.
Собянин уточнил, что ограничения вводятся с 13 ноября до 15 января.
Так, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционку. Транспортные карты учащихся временно заблокируют. Московским школьникам и студентам, уже переведенным на дистанционку, рекомендуется соблюдать домашний режим.
В столичных ресторанах, кафе, барах и ночных клубах запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00. Исключение сделано для торговли навынос и доставку.
Согласно новым ограничениям, в театрах и концертных залах максимальное число зрителей не должно превышать 25% общей вместимости зала.
Спортивные мероприятия со зрителями в Москве будут разрешены лишь при одобрении Роспотребнадзором и департаментом спорта.
Кроме того в Москве запрещается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями, а также работа детских лагерей. Так, по данным РБК, из-за ситуации с коронавирусом власти Москвы запретили Деда Мороза, Снегурочку и новогодние гуляния.
Глава отдела стратегического развития компании BioNTech Райан Ричардсон дал ориентир на то, что стоимость вакцины от COVID-19, , разработанной совместно с концерном Pfizer, будет зависеть от размера заказа.
"Цена для партии в 100 миллионов доз, заказанной США, составит 19.50$ за дозу. Вы можете считать это ориентиром для партий схожего размера, поставляемых в развитые страны", - заявил он, добавив, что на цену повлияли и риски, взятые на себя инвесторами.
Смішна ціна, порівняно з вартістю лікування пневмонії. Очевидно, що до третіх країн не раніше 22-го року дістанеться, а там уже й колективний імунітет буде, якщо він таки існує. Або кожні півроку вакцинація з внесенням даних в біометрію для можливості закордонних подорожей.))
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 11 лис, 2020 01:08, всього редагувалось 1 раз.
Датский министр по вопросам продовольствия Могенс Йенсен заявил, что уничтожение всех норок в стране было ошибкой.
Выступая в эфире телеканала TV2, министр признал, что у правительства не было юридических оснований для уничтожения норок вне ферм, на которых был выявлен коронавирус у животных. Йенсен также добавил, что ответственность за действия его министерства лежит на нем.
Премьер-министр Метте Фредериксен, выступая во вторник в парламенте, также признала ошибку правительства.
Глава отдела стратегического развития компании BioNTech Райан Ричардсон дал ориентир на то, что стоимость вакцины от COVID-19, , разработанной совместно с концерном Pfizer, будет зависеть от размера заказа.
"Цена для партии в 100 миллионов доз, заказанной США, составит 19.50$ за дозу. Вы можете считать это ориентиром для партий схожего размера, поставляемых в развитые страны", - заявил он, добавив, что на цену повлияли и риски, взятые на себя инвесторами.
Боюсь, нам эта вакцина не грозит. А если и достанется, то применение рисковано. Она, вроде, требует хранения при -80°C. С нашей организацией много шансов нарушения температурного режима пока она дойдет до пересичного.
Датский министр по вопросам продовольствия Могенс Йенсен заявил, что уничтожение всех норок в стране было ошибкой.
Выступая в эфире телеканала TV2, министр признал, что у правительства не было юридических оснований для уничтожения норок вне ферм, на которых был выявлен коронавирус у животных. Йенсен также добавил, что ответственность за действия его министерства лежит на нем.
Премьер-министр Метте Фредериксен, выступая во вторник в парламенте, также признала ошибку правительства.