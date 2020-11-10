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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2145214621472148

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 59
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
10
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 01:27

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 9 ноября одобрило экстренное использование экспериментального препарата компании Eli Lilly для людей с легкой или умеренной формой Covid-19.
....
В то же время испытания лекарства на уже госпитализированных пациентах остановили, когда выяснилось, что препарат в этой ситуации уже не помогает.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-ssha-razreshili-ispolzovat-pervoe-eksperimenta-374947
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 08:06

  tumos написав:
  19yuriy91 написав:ну вот, и моя семья приобрела короноопыт
сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких
в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами.....
у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо
в больницу не обращался

Скажите, пожалуйста, как было диагностировано воспаление легких у супруги ? Если обратилась в поликлинику, то была ли на приеме у семейного врача ? Направлял ли врач на анализ крови ? Какое было предложено лечение супруге ? Была ли попытка вызвать супруге скорую для госпитализации ?


у супруги делали снимок, на основании его было диагностировано воспаление легких
с семейным врачом - по телефону, он был в отъезде, по его словам были все показания для сдачи теста, но терапевт, у которого была на приёме не направил, хотя на втором приёме спросил - а мы вас не направляли?
подозреваю и халатность
тонкости назначений не знаю, антибиотики были
скорую острой необходимости вызывать не было
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:23

  19yuriy91 написав:ну вот, и моя семья приобрела короноопыт
сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких
в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами.....
у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо
в больницу не обращался

с бесплатными да, но всегда что мешает сделать тест ПЛАТНО? Это же ВАШЕ здоровье.
vetka
 
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