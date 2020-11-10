Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 9 ноября одобрило экстренное использование экспериментального препарата компании Eli Lilly для людей с легкой или умеренной формой Covid-19. .... В то же время испытания лекарства на уже госпитализированных пациентах остановили, когда выяснилось, что препарат в этой ситуации уже не помогает.
19yuriy91 написав:ну вот, и моя семья приобрела короноопыт сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами..... у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо в больницу не обращался
Скажите, пожалуйста, как было диагностировано воспаление легких у супруги ? Если обратилась в поликлинику, то была ли на приеме у семейного врача ? Направлял ли врач на анализ крови ? Какое было предложено лечение супруге ? Была ли попытка вызвать супруге скорую для госпитализации ?
у супруги делали снимок, на основании его было диагностировано воспаление легких с семейным врачом - по телефону, он был в отъезде, по его словам были все показания для сдачи теста, но терапевт, у которого была на приёме не направил, хотя на втором приёме спросил - а мы вас не направляли? подозреваю и халатность тонкости назначений не знаю, антибиотики были скорую острой необходимости вызывать не было
19yuriy91 написав:ну вот, и моя семья приобрела короноопыт сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами..... у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо в больницу не обращался
с бесплатными да, но всегда что мешает сделать тест ПЛАТНО? Это же ВАШЕ здоровье.