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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2145214621472148 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 59 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 25% 15 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 49% 29 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 10 Всього голосів : 59 Додано: Сер 11 лис, 2020 01:27 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 9 ноября одобрило экстренное использование экспериментального препарата компании Eli Lilly для людей с легкой или умеренной формой Covid-19.

....

В то же время испытания лекарства на уже госпитализированных пациентах остановили, когда выяснилось, что препарат в этой ситуации уже не помогает.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-ssha-razreshili-ispolzovat-pervoe-eksperimenta-374947 ЛАД 2 Повідомлень: 17571 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4571 раз. Подякували: 4265 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 08:06 tumos написав: 19yuriy91 написав: ну вот, и моя семья приобрела короноопыт

сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких

в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами.....

у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо

в больницу не обращался ну вот, и моя семья приобрела короноопытсначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгкихв больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами.....у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохов больницу не обращался

Скажите, пожалуйста, как было диагностировано воспаление легких у супруги ? Если обратилась в поликлинику, то была ли на приеме у семейного врача ? Направлял ли врач на анализ крови ? Какое было предложено лечение супруге ? Была ли попытка вызвать супруге скорую для госпитализации ? Скажите, пожалуйста, как было диагностировано воспаление легких у супруги ? Если обратилась в поликлинику, то была ли на приеме у семейного врача ? Направлял ли врач на анализ крови ? Какое было предложено лечение супруге ? Была ли попытка вызвать супруге скорую для госпитализации ?



у супруги делали снимок, на основании его было диагностировано воспаление легких

с семейным врачом - по телефону, он был в отъезде, по его словам были все показания для сдачи теста, но терапевт, у которого была на приёме не направил, хотя на втором приёме спросил - а мы вас не направляли?

подозреваю и халатность

тонкости назначений не знаю, антибиотики были

скорую острой необходимости вызывать не было у супруги делали снимок, на основании его было диагностировано воспаление легкихс семейным врачом - по телефону, он был в отъезде, по его словам были все показания для сдачи теста, но терапевт, у которого была на приёме не направил, хотя на втором приёме спросил - а мы вас не направляли?подозреваю и халатностьтонкости назначений не знаю, антибиотики былискорую острой необходимости вызывать не было 19yuriy91 Повідомлень: 3114 З нами з: 15.09.12 Подякував: 260 раз. Подякували: 395 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 09:23 19yuriy91 написав: ну вот, и моя семья приобрела короноопыт

сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких

в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами.....

у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо

в больницу не обращался ну вот, и моя семья приобрела короноопытсначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгкихв больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку -.....у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохов больницу не обращался

с бесплатными да, но всегда что мешает сделать тест ПЛАТНО? Это же ВАШЕ здоровье. с бесплатными да, но всегда что мешает сделать тест ПЛАТНО? Это же ВАШЕ здоровье. vetka Повідомлень: 6686 З нами з: 04.03.14 Подякував: 418 раз. Подякували: 1142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 09:44 Re: Эпидемия коронавируса в мире 10611-заболевших (350 детей и 493 медика).

Госпитализировали - 1453

Умерли - 191 _Mykola_ Повідомлень: 4041 З нами з: 09.02.09 Подякував: 590 раз. Подякували: 565 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 09:56 vetka написав: ....

с бесплатными да, но всегда что мешает сделать тест ПЛАТНО? Это же ВАШЕ здоровье. ....с бесплатными да, но всегда что мешает сделать тест ПЛАТНО? Это же ВАШЕ здоровье.

Что даст тест после выздоровления? Что даст тест после выздоровления? ЛАД 2 Повідомлень: 17571 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4571 раз. Подякували: 4265 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2145214621472148 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7280 1675613

tobias Вів 10 лис, 2020 21:05