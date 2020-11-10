Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 9 ноября одобрило экстренное использование экспериментального препарата компании Eli Lilly для людей с легкой или умеренной формой Covid-19. .... В то же время испытания лекарства на уже госпитализированных пациентах остановили, когда выяснилось, что препарат в этой ситуации уже не помогает.
19yuriy91 написав:ну вот, и моя семья приобрела короноопыт сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами..... у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо в больницу не обращался
Скажите, пожалуйста, как было диагностировано воспаление легких у супруги ? Если обратилась в поликлинику, то была ли на приеме у семейного врача ? Направлял ли врач на анализ крови ? Какое было предложено лечение супруге ? Была ли попытка вызвать супруге скорую для госпитализации ?
у супруги делали снимок, на основании его было диагностировано воспаление легких с семейным врачом - по телефону, он был в отъезде, по его словам были все показания для сдачи теста, но терапевт, у которого была на приёме не направил, хотя на втором приёме спросил - а мы вас не направляли? подозреваю и халатность тонкости назначений не знаю, антибиотики были скорую острой необходимости вызывать не было
19yuriy91 написав:ну вот, и моя семья приобрела короноопыт сначала заболела супруга - кашель, практ полная потеря вкуса и обоняния, темп около 39+- неск дней, правост восп лёгких в больницу обратилась, на тест не послали. и это не единично, знакомые даже обращались на горячку - в стране туго с тестами..... у меня гораздо легче - слабость, днём прилёг, через пару часов проснулся - пропало обоняние при отсутствии насморка, вкус более-менее, один день темп до 38, потом слабость. спустя неделю обоняние вроде норм, у супруги до сих пор плохо в больницу не обращался
с бесплатными да, но всегда что мешает сделать тест ПЛАТНО? Это же ВАШЕ здоровье.
19yuriy91 написав:у супруги делали снимок, на основании его было диагностировано воспаление легких с семейным врачом - по телефону, он был в отъезде, по его словам были все показания для сдачи теста, но терапевт, у которого была на приёме не направил, хотя на втором приёме спросил - а мы вас не направляли? подозреваю и халатность тонкости назначений не знаю, антибиотики были скорую острой необходимости вызывать не было
Не совсем понял снимок - это КТ или просто флюрограмма. И перед назначением антибиотиков на анализ крови не направили ?
В Минздраве готовы подать заявку в ВОЗ, чтобы те направили медиков на помощь https://life.pravda.com.ua/health/2020/11/11/242977/ Все больше крепнет ощущение, что нам срочно нужна помощь от ВОЗ с вменяемыми чиновниками МОЗа. Это уже просто сюрр какой-то: Сначала спустить на забаганки окружения 70% от всех расходов ковидного фонда, а потом внезапно встать раком и бить тревогу. И как вишенка на торте: МОЗ использовал только треть выделенных на год средств... Неужели за два оставшихся месяца наверстают?))) https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/11/11/667140/
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 11 лис, 2020 13:30, всього редагувалось 3 разів.
19yuriy91 написав:у супруги делали снимок, на основании его было диагностировано воспаление легких с семейным врачом - по телефону, он был в отъезде, по его словам были все показания для сдачи теста, но терапевт, у которого была на приёме не направил, хотя на втором приёме спросил - а мы вас не направляли? подозреваю и халатность тонкости назначений не знаю, антибиотики были скорую острой необходимости вызывать не было
Не совсем понял снимок - это КТ или просто флюрограмма. И перед назначением антибиотиков на анализ крови не направили ?
насколько помню, рентген анализ крови делали, вроде, я думал Вы о анализе на корону
из-за ситуации с коронавирусом власти Москвы запретили Деда Мороза, Снегурочку
Хорошая формулировка, одобряю
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Это закономерно для стран с "бесплатной медициной" без массовой индивидуальной страховки.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+