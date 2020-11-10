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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 13:44
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CRUSADER
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Додано: Сер 11 лис, 2020 13:56
CRUSADER написав:
https://zn.ua/ukr/WORLD/shcho-same-provokuje-smertelni-vipadki-covid-19-nyt.html?fbclid=IwAR0AXTWfCgcJ-VRfhfjSiiWiU6r9kLWFqGRRzQuT7GaizXVjhxDByI0kGLY
Звідти висновок: "Нам потрібні рандомізовані клінічні випробування, щоб відповісти на ці важкі питання", - сказав доктор Стоун.
Дело ясное, что дело темное
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Lady_N
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