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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2146214721482149

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 59
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
10
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://zn.ua/ukr/WORLD/shcho-same-prov ... xDByI0kGLY
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:56

  CRUSADER написав:https://zn.ua/ukr/WORLD/shcho-same-provokuje-smertelni-vipadki-covid-19-nyt.html?fbclid=IwAR0AXTWfCgcJ-VRfhfjSiiWiU6r9kLWFqGRRzQuT7GaizXVjhxDByI0kGLY

Звідти висновок: "Нам потрібні рандомізовані клінічні випробування, щоб відповісти на ці важкі питання", - сказав доктор Стоун.
Дело ясное, что дело темное :D
Lady_N
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  #<1 ... 2146214721482149
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