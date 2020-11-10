Это закономерно для стран с "бесплатной медициной" без массовой индивидуальной страховки.
Не всё объясняется этим. Многие вещи вполне имеют место быть и в странах с платной медициной и индивидуальной страховкой. Кроме разве что зарплат медиков. Но и с предложениями о зарплатах в статье не согласен. Вот ещё одна статья - https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/09/1872096.html:
Первый: объявить добровольную всероссийскую мобилизацию учащихся медиков, преодолеть тяжелейший дефицит медицинских кадров. Платить студентам за такую работу по 300 рублей в час, ординаторам — по 600 рублей в час. ..... Третий шаг: обеспечить всем медицинским работникам достойную оплату труда: установить оклад врачам — 1000 рублей в час, медицинским сестрам и среднему персоналу — 800 рублей в час, младшему персоналу — 500 рублей в час. При оказании медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции эти выплаты увеличить в два раза.
Неплохие предложения. Не знаю, как в РФ, но у нас рабочая неделя врача от 33 до 38,5 часов, а у медсестёр 40 часов, т.е. за год от 1656 до 1932 часа и примерно 2000 часов, соответственно. Если в России так же, то зарплаты получатся от 1,7 до 1,9 млн. руб у врачей и 1,6 млн. у медсестёр. Если перевести в доллары по сегодняшнему курсу, получим 22-25 тыс. долл. у врачей и 21 тыс. у медсестёр или в районе 2000 долл. в месяц. Это без всяких ковидных и прочих доплат. Было бы хорошо, но, по-моему, это перегиб в другую сторону. Переходя к нашим реалиям, вспомним, что у нас средняя зарплата около 400 долл. Не говорю уже о медианной.
P.s. По оценкам Росстата 30,5 тысячи рублей составила медианная зарплата, т.е. примерно те же 400 долл. Понятно, что Москва-Питер, моряки имеют значительно большие зарплаты.
yama написав:tumos вообще не понял смысла вашего поста , вы согласны или не согласны . Вывод какой? с вашего комментария на мнение Комаровского ? от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция
По Комаровскому добавлю всего несколько предложений. Ему кто-то из знакомых звонит, он что-то советует. Пусть разложит по полочкам детальный алгоритм действий больного и семейного врача. Причем не по теории, а так, чтобы это все работало. Например, должен ли больной самостоятельно за свой счет и когда принять решение бежать сдавать анализ крови (какой конкретно ?). Или семейник обязан направить больного на бесплатный анализ крови. Как в таком случае больной с подозрением на ковид получит на руки это направление для предъявления в лаборатории. Честно говоря уже достали эти теоретики. Пока ситуация по жизни такая. Семейник предлагает за свой счет сделать тест ПЦР и КТ. После зачитывания результтата КТ где написано о двухсторонней полисегментарной пневмонии назначает курс уколов антибиотиков. Бошка у врача варит ? Свою приданную сестру он на предписанные уколы не посылает. В поликлинике сестры отказываются поработать на дому за наличные. То что у вас только нюх пропал, так то за счастье. Да и тут еще Комар своими советами по антибиотикам вводит сумятицу. То ли его слушать, то ли выполнять предписание врача.
Комаровский не обязан вам что либо . Захотел поделился знаниями за бесплатно . Сначала про антибиотики было выложено для подписчиков пару дней назад я смотрел по платной подписке . Хотя о вреде антибиотиков Комаровский говорил во многих бесплатных выпусках по Короне многократно. Пусть даст конкретную инструкцию - за бесплатно ? для всех ? и у каждого как вы подметили свои реалии . То что антибиотики не помогают при Вирусных инфекциях как бы НЕ новость это знают все кто хоть какое-то базовое образование по биологии имеет . По этому для меня 95% того что говорит Комаровский это секрет Полишнеля - давно известная истина , еще 3% это дайждежест новостей и 2% чего-то нового от самого Комаровского. Никакой сумятицы я не вижу , вам все по полочках разложили в видео бесплатно , на пальцах объяснили . повторюсь четкий алгоритм как и что делать - это к конкретному доктору который за это будет отвечать репутацией \ деньгами \ судебной ответственностью. О присоединении бактериальной инфекции можно судить по увеличившемуся уровню такого вида лейкоцытов как эозонофилы и др. показаниям. Почему не назначают - так тут спрашивайте ( вашего) семейного врача, а не Комаровского.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України