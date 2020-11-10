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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2146214721482149

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 59
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
10
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://zn.ua/ukr/WORLD/shcho-same-prov ... xDByI0kGLY
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:56

  CRUSADER написав:https://zn.ua/ukr/WORLD/shcho-same-provokuje-smertelni-vipadki-covid-19-nyt.html?fbclid=IwAR0AXTWfCgcJ-VRfhfjSiiWiU6r9kLWFqGRRzQuT7GaizXVjhxDByI0kGLY

Звідти висновок: "Нам потрібні рандомізовані клінічні випробування, щоб відповісти на ці важкі питання", - сказав доктор Стоун.
Дело ясное, что дело темное :D
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:29

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
Врачи на грани нервного срыва
Незавидная участь медиков — это лишь частный случай крайне плачевного состояния отечественного здравоохранения, уверен петербургский психиатр Вадим Филиппов.

https://m.rosbalt.ru/piter/2020/11/09/1872082.html
Довольно интересная заметка.
Привожу росс. ссылки, т.к. мне кажется, что наши ситуации схожи.
Если на сайте есть врачи и я не прав, пусть поправят.

Это закономерно для стран с "бесплатной медициной" без массовой индивидуальной страховки.

Не всё объясняется этим. Многие вещи вполне имеют место быть и в странах с платной медициной и индивидуальной страховкой.
Кроме разве что зарплат медиков. Но и с предложениями о зарплатах в статье не согласен.
Вот ещё одна статья - https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/09/1872096.html:
Первый: объявить добровольную всероссийскую мобилизацию учащихся медиков, преодолеть тяжелейший дефицит медицинских кадров. Платить студентам за такую работу по 300 рублей в час, ординаторам — по 600 рублей в час.
.....
Третий шаг: обеспечить всем медицинским работникам достойную оплату труда: установить оклад врачам — 1000 рублей в час, медицинским сестрам и среднему персоналу — 800 рублей в час, младшему персоналу — 500 рублей в час. При оказании медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции эти выплаты увеличить в два раза.

Неплохие предложения. :)
Не знаю, как в РФ, но у нас рабочая неделя врача от 33 до 38,5 часов, а у медсестёр 40 часов, т.е. за год от 1656 до 1932 часа и примерно 2000 часов, соответственно.
Если в России так же, то зарплаты получатся от 1,7 до 1,9 млн. руб у врачей и 1,6 млн. у медсестёр. Если перевести в доллары по сегодняшнему курсу, получим 22-25 тыс. долл. у врачей и 21 тыс. у медсестёр или в районе 2000 долл. в месяц. Это без всяких ковидных и прочих доплат.
Было бы хорошо, но, по-моему, это перегиб в другую сторону. Переходя к нашим реалиям, вспомним, что у нас средняя зарплата около 400 долл. Не говорю уже о медианной.

P.s. По оценкам Росстата 30,5 тысячи рублей составила медианная зарплата, т.е. примерно те же 400 долл. Понятно, что Москва-Питер, моряки имеют значительно большие зарплаты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:45

  tumos написав:
  yama написав:tumos вообще не понял смысла вашего поста , вы согласны или не согласны . Вывод какой? с вашего комментария на мнение Комаровского ?
от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция


По Комаровскому добавлю всего несколько предложений. Ему кто-то из знакомых звонит, он что-то советует. Пусть разложит по полочкам детальный алгоритм действий больного и семейного врача. Причем не по теории, а так, чтобы это все работало. Например, должен ли больной самостоятельно за свой счет и когда принять решение бежать сдавать анализ крови (какой конкретно ?). Или семейник обязан направить больного на бесплатный анализ крови. Как в таком случае больной с подозрением на ковид получит на руки это направление для предъявления в лаборатории. Честно говоря уже достали эти теоретики. Пока ситуация по жизни такая. Семейник предлагает за свой счет сделать тест ПЦР и КТ. После зачитывания результтата КТ где написано о двухсторонней полисегментарной пневмонии назначает курс уколов антибиотиков. Бошка у врача варит ? Свою приданную сестру он на предписанные уколы не посылает. В поликлинике сестры отказываются поработать на дому за наличные. То что у вас только нюх пропал, так то за счастье. Да и тут еще Комар своими советами по антибиотикам вводит сумятицу. То ли его слушать, то ли выполнять предписание врача.

Комаровский не обязан вам что либо . Захотел поделился знаниями за бесплатно . Сначала про антибиотики было выложено для подписчиков пару дней назад я смотрел по платной подписке . Хотя о вреде антибиотиков Комаровский говорил во многих бесплатных выпусках по Короне многократно. Пусть даст конкретную инструкцию - за бесплатно ? для всех ? и у каждого как вы подметили свои реалии . То что антибиотики не помогают при Вирусных инфекциях как бы НЕ новость это знают все кто хоть какое-то базовое образование по биологии имеет . По этому для меня 95% того что говорит Комаровский это секрет Полишнеля - давно известная истина , еще 3% это дайждежест новостей и 2% чего-то нового от самого Комаровского. Никакой сумятицы я не вижу , вам все по полочках разложили в видео бесплатно , на пальцах объяснили . повторюсь четкий алгоритм как и что делать - это к конкретному доктору который за это будет отвечать репутацией \ деньгами \ судебной ответственностью.
О присоединении бактериальной инфекции можно судить по увеличившемуся уровню такого вида лейкоцытов как эозонофилы и др. показаниям. Почему не назначают - так тут спрашивайте ( вашего) семейного врача, а не Комаровского.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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tobias

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