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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2146214721482149 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 59 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 25% 15 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 49% 29 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 10 Всього голосів : 59 Додано: Сер 11 лис, 2020 13:44 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://zn.ua/ukr/WORLD/shcho-same-prov ... xDByI0kGLY CRUSADER

Повідомлень: 195 З нами з: 24.10.06 Подякував: 150 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 13:56 CRUSADER написав: https://zn.ua/ukr/WORLD/shcho-same-provokuje-smertelni-vipadki-covid-19-nyt.html?fbclid=IwAR0AXTWfCgcJ-VRfhfjSiiWiU6r9kLWFqGRRzQuT7GaizXVjhxDByI0kGLY https://zn.ua/ukr/WORLD/shcho-same-provokuje-smertelni-vipadki-covid-19-nyt.html?fbclid=IwAR0AXTWfCgcJ-VRfhfjSiiWiU6r9kLWFqGRRzQuT7GaizXVjhxDByI0kGLY

Звідти висновок: "Нам потрібні рандомізовані клінічні випробування, щоб відповісти на ці важкі питання", - сказав доктор Стоун.

Дело ясное, что дело темное Звідти висновок: "Нам потрібні рандомізовані клінічні випробування, щоб відповісти на ці важкі питання", - сказав доктор Стоун.Дело ясное, что дело темное Lady_N

Повідомлень: 109 З нами з: 05.07.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 15:29 Starikan написав: ЛАД написав: Врачи на грани нервного срыва

Незавидная участь медиков — это лишь частный случай крайне плачевного состояния отечественного здравоохранения, уверен петербургский психиатр Вадим Филиппов.

https://m.rosbalt.ru/piter/2020/11/09/1872082.html

Довольно интересная заметка.

Привожу росс. ссылки, т.к. мне кажется, что наши ситуации схожи.

Если на сайте есть врачи и я не прав, пусть поправят. Довольно интересная заметка.Привожу росс. ссылки, т.к. мне кажется, что наши ситуации схожи.Если на сайте есть врачи и я не прав, пусть поправят.

Это закономерно для стран с "бесплатной медициной" без массовой индивидуальной страховки. Это закономерно для стран с "бесплатной медициной" без массовой индивидуальной страховки.

Не всё объясняется этим. Многие вещи вполне имеют место быть и в странах с платной медициной и индивидуальной страховкой.

Кроме разве что зарплат медиков. Но и с предложениями о зарплатах в статье не согласен.

Вот ещё одна статья - https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/09/1872096.html :

Первый: объявить добровольную всероссийскую мобилизацию учащихся медиков, преодолеть тяжелейший дефицит медицинских кадров. Платить студентам за такую работу по 300 рублей в час, ординаторам — по 600 рублей в час.

.....

Третий шаг: обеспечить всем медицинским работникам достойную оплату труда: установить оклад врачам — 1000 рублей в час, медицинским сестрам и среднему персоналу — 800 рублей в час, младшему персоналу — 500 рублей в час. При оказании медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции эти выплаты увеличить в два раза.

Неплохие предложения.

Не знаю, как в РФ, но у нас рабочая неделя врача от 33 до 38,5 часов, а у медсестёр 40 часов, т.е. за год от 1656 до 1932 часа и примерно 2000 часов, соответственно.

Если в России так же, то зарплаты получатся от 1,7 до 1,9 млн. руб у врачей и 1,6 млн. у медсестёр. Если перевести в доллары по сегодняшнему курсу, получим 22-25 тыс. долл. у врачей и 21 тыс. у медсестёр или в районе 2000 долл. в месяц. Это без всяких ковидных и прочих доплат.

Было бы хорошо, но, по-моему, это перегиб в другую сторону. Переходя к нашим реалиям, вспомним, что у нас средняя зарплата около 400 долл. Не говорю уже о медианной.



P.s. По оценкам Росстата 30,5 тысячи рублей составила медианная зарплата, т.е. примерно те же 400 долл. Понятно, что Москва-Питер, моряки имеют значительно большие зарплаты. Не всё объясняется этим. Многие вещи вполне имеют место быть и в странах с платной медициной и индивидуальной страховкой.Кроме разве что зарплат медиков. Но и с предложениями о зарплатах в статье не согласен.Вот ещё одна статья -Неплохие предложения.Не знаю, как в РФ, но у нас рабочая неделя врача от 33 до 38,5 часов, а у медсестёр 40 часов, т.е. за год от 1656 до 1932 часа и примерно 2000 часов, соответственно.Если в России так же, то зарплаты получатся от 1,7 до 1,9 млн. руб у врачей и 1,6 млн. у медсестёр. Если перевести в доллары по сегодняшнему курсу, получим 22-25 тыс. долл. у врачей и 21 тыс. у медсестёр или в районе 2000 долл. в месяц. Это без всяких ковидных и прочих доплат.Было бы хорошо, но, по-моему, это перегиб в другую сторону. Переходя к нашим реалиям, вспомним, что у нас средняя зарплата около 400 долл. Не говорю уже о медианной.P.s. По оценкам Росстата 30,5 тысячи рублей составила медианная зарплата, т.е. примерно те же 400 долл. Понятно, что Москва-Питер, моряки имеют значительно большие зарплаты. ЛАД 2 Повідомлень: 17572 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4571 раз. Подякували: 4266 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 15:45 tumos написав: yama написав: tumos вообще не понял смысла вашего поста , вы согласны или не согласны . Вывод какой? с вашего комментария на мнение Комаровского ?

от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция вообще не понял смысла вашего поста , вы согласны или не согласны .с вашего комментария на мнение Комаровского ?от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция



По Комаровскому добавлю всего несколько предложений. Ему кто-то из знакомых звонит, он что-то советует. Пусть разложит по полочкам детальный алгоритм действий больного и семейного врача. Причем не по теории, а так, чтобы это все работало. Например, должен ли больной самостоятельно за свой счет и когда принять решение бежать сдавать анализ крови (какой конкретно ?). Или семейник обязан направить больного на бесплатный анализ крови. Как в таком случае больной с подозрением на ковид получит на руки это направление для предъявления в лаборатории. Честно говоря уже достали эти теоретики. Пока ситуация по жизни такая. Семейник предлагает за свой счет сделать тест ПЦР и КТ. После зачитывания результтата КТ где написано о двухсторонней полисегментарной пневмонии назначает курс уколов антибиотиков. Бошка у врача варит ? Свою приданную сестру он на предписанные уколы не посылает. В поликлинике сестры отказываются поработать на дому за наличные. То что у вас только нюх пропал, так то за счастье. Да и тут еще Комар своими советами по антибиотикам вводит сумятицу. То ли его слушать, то ли выполнять предписание врача. По Комаровскому добавлю всего несколько предложений. Ему кто-то из знакомых звонит, он что-то советует. Пусть разложит по полочкам детальный алгоритм действий больного и семейного врача. Причем не по теории, а так, чтобы это все работало. Например, должен ли больной самостоятельно за свой счет и когда принять решение бежать сдавать анализ крови (какой конкретно ?). Или семейник обязан направить больного на бесплатный анализ крови. Как в таком случае больной с подозрением на ковид получит на руки это направление для предъявления в лаборатории. Честно говоря уже достали эти теоретики. Пока ситуация по жизни такая. Семейник предлагает за свой счет сделать тест ПЦР и КТ. После зачитывания результтата КТ где написано о двухсторонней полисегментарной пневмонии назначает курс уколов антибиотиков. Бошка у врача варит ? Свою приданную сестру он на предписанные уколы не посылает. В поликлинике сестры отказываются поработать на дому за наличные. То что у вас только нюх пропал, так то за счастье. Да и тут еще Комар своими советами по антибиотикам вводит сумятицу. То ли его слушать, то ли выполнять предписание врача.

Комаровский не обязан вам что либо . Захотел поделился знаниями за бесплатно . Сначала про антибиотики было выложено для подписчиков пару дней назад я смотрел по платной подписке . Хотя о вреде антибиотиков Комаровский говорил во многих бесплатных выпусках по Короне многократно. Пусть даст конкретную инструкцию - за бесплатно ? для всех ? и у каждого как вы подметили свои реалии . То что антибиотики не помогают при Вирусных инфекциях как бы НЕ новость это знают все кто хоть какое-то базовое образование по биологии имеет . По этому для меня 95% того что говорит Комаровский это секрет Полишнеля - давно известная истина , еще 3% это дайждежест новостей и 2% чего-то нового от самого Комаровского. Никакой сумятицы я не вижу , вам все по полочках разложили в видео бесплатно , на пальцах объяснили . повторюсь четкий алгоритм как и что делать - это к конкретному доктору который за это будет отвечать репутацией \ деньгами \ судебной ответственностью.

О присоединении бактериальной инфекции можно судить по увеличившемуся уровню некоторых лейкоцитов и др. показаниям. Почему не назначают - так тут спрашивайте ( вашего) семейного врача, а не Комаровского. Комаровский не обязан вам что либо . Захотел поделился знаниями за бесплатно . Сначала про антибиотики было выложено для подписчиков пару дней назад я смотрел по платной подписке . Хотя о вреде антибиотиков Комаровский говорил во многих бесплатных выпусках по Короне многократно. Пусть даст конкретную инструкцию - за бесплатно ? для всех ? и у каждого как вы подметили свои реалии . То что антибиотики не помогают при Вирусных инфекциях как бы НЕ новость это знают все кто хоть какое-то базовое образование по биологии имеет . По этому для меня 95% того что говорит Комаровский это секрет Полишнеля - давно известная истина , еще 3% это дайждежест новостей и 2% чего-то нового от самого Комаровского. Никакой сумятицы я не вижу , вам все по полочках разложили в видео бесплатно , на пальцах объяснили . повторюсь четкий алгоритм как и что делать - это к конкретному доктору который за это будет отвечать репутацией \ деньгами \ судебной ответственностью.О присоединении бактериальной инфекции можно судить по увеличившемуся уровню некоторых лейкоцитов и др. показаниям. Почему не назначают - так тут спрашивайте ( вашего) семейного врача, а не Комаровского. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2950 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5803 раз. Подякували: 608 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 16:21 Lady_N написав: CRUSADER написав: https://zn.ua/ukr/WORLD/shcho-same-provokuje-smertelni-vipadki-covid-19-nyt.html?fbclid=IwAR0AXTWfCgcJ-VRfhfjSiiWiU6r9kLWFqGRRzQuT7GaizXVjhxDByI0kGLY https://zn.ua/ukr/WORLD/shcho-same-provokuje-smertelni-vipadki-covid-19-nyt.html?fbclid=IwAR0AXTWfCgcJ-VRfhfjSiiWiU6r9kLWFqGRRzQuT7GaizXVjhxDByI0kGLY

Звідти висновок: "Нам потрібні рандомізовані клінічні випробування, щоб відповісти на ці важкі питання", - сказав доктор Стоун.

Дело ясное, что дело темное Звідти висновок: "Нам потрібні рандомізовані клінічні випробування, щоб відповісти на ці важкі питання", - сказав доктор Стоун.Дело ясное, что дело темное

4 ампулы имуносупрессора ( всего за ~35000 грн ) известный препарат название не помню вылечили уже двух пацентов , в аптеках есть , 2 человека это маленькая выработка , так как в заметке в фейсбуке львовянин говорил что не всем помогает , но 2 моим знакомым знакомых помогло. 4 ампулы имуносупрессора ( всего за ~35000 грн ) известный препарат название не помню вылечили уже двух пацентов , в аптеках есть , 2 человека это маленькая выработка , так как в заметке в фейсбуке львовянин говорил что не всем помогает , но 2 моим знакомым знакомых помогло. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2950 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5803 раз. Подякували: 608 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 16:26 ЛАД написав: Не всё объясняется этим. Многие вещи вполне имеют место быть и в странах с платной медициной и индивидуальной страховкой.

Кроме разве что зарплат медиков. Но и с предложениями о зарплатах в статье не согласен.

Вот ещё одна статья - https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/09/1872096.html :

Первый: объявить добровольную всероссийскую мобилизацию учащихся медиков, преодолеть тяжелейший дефицит медицинских кадров. Платить студентам за такую работу по 300 рублей в час, ординаторам — по 600 рублей в час.

.....

Третий шаг: обеспечить всем медицинским работникам достойную оплату труда: установить оклад врачам — 1000 рублей в час, медицинским сестрам и среднему персоналу — 800 рублей в час, младшему персоналу — 500 рублей в час. При оказании медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции эти выплаты увеличить в два раза.

Неплохие предложения.

Не знаю, как в РФ, но у нас рабочая неделя врача от 33 до 38,5 часов, а у медсестёр 40 часов, т.е. за год от 1656 до 1932 часа и примерно 2000 часов, соответственно.

Если в России так же, то зарплаты получатся от 1,7 до 1,9 млн. руб у врачей и 1,6 млн. у медсестёр. Если перевести в доллары по сегодняшнему курсу, получим 22-25 тыс. долл. у врачей и 21 тыс. у медсестёр или в районе 2000 долл. в месяц. Это без всяких ковидных и прочих доплат.

Было бы хорошо, но, по-моему, это перегиб в другую сторону. Переходя к нашим реалиям, вспомним, что у нас средняя зарплата около 400 долл. Не говорю уже о медианной.



P.s. По оценкам Росстата 30,5 тысячи рублей составила медианная зарплата, т.е. примерно те же 400 долл. Понятно, что Москва-Питер, моряки имеют значительно большие зарплаты. Не всё объясняется этим. Многие вещи вполне имеют место быть и в странах с платной медициной и индивидуальной страховкой.Кроме разве что зарплат медиков. Но и с предложениями о зарплатах в статье не согласен.Вот ещё одна статья -Неплохие предложения.Не знаю, как в РФ, но у нас рабочая неделя врача от 33 до 38,5 часов, а у медсестёр 40 часов, т.е. за год от 1656 до 1932 часа и примерно 2000 часов, соответственно.Если в России так же, то зарплаты получатся от 1,7 до 1,9 млн. руб у врачей и 1,6 млн. у медсестёр. Если перевести в доллары по сегодняшнему курсу, получим 22-25 тыс. долл. у врачей и 21 тыс. у медсестёр или в районе 2000 долл. в месяц. Это без всяких ковидных и прочих доплат.Было бы хорошо, но, по-моему, это перегиб в другую сторону. Переходя к нашим реалиям, вспомним, что у нас средняя зарплата около 400 долл. Не говорю уже о медианной.P.s. По оценкам Росстата 30,5 тысячи рублей составила медианная зарплата, т.е. примерно те же 400 долл. Понятно, что Москва-Питер, моряки имеют значительно большие зарплаты.

1) Рабочая неделя врача в больнице точно такая же, как и везде. Дежурная смена заступает вместе с медсестрами и с ними же уходит с работы. Количество суток должно быть одно и то же на ставку.

2) На текущий момент у врачей в киевских клиниках выходит без Ковида примерно 10 тыс грн чистыми на ставку после сентябрьского подъема. У медсестер около 7 тыс грн.

3) В Ковид студенты и интерны сейчас могут идти только как волонтеры(без ЗП и соцгарантий в случае заражения вообще). Если числятся официально в больнице, то там идут проблемы с начислением ковидных доплат(поэтому там полный завал с медсестрами), типа они учащиеся и это нарушение карантинных норм. Знаю, что в Центре Сердца один из интернов на самоизоляции после работы с официально ковидным пациентам. Врачи и медсестры, работавшие рядом, доплаты получили, интерн - нет. 1) Рабочая неделя врача в больнице точно такая же, как и везде. Дежурная смена заступает вместе с медсестрами и с ними же уходит с работы. Количество суток должно быть одно и то же на ставку.2) На текущий момент у врачей в киевских клиниках выходит без Ковида примерно 10 тыс грн чистыми на ставку после сентябрьского подъема. У медсестер около 7 тыс грн.3) В Ковид студенты и интерны сейчас могут идти только как волонтеры(без ЗП и соцгарантий в случае заражения вообще). Если числятся официально в больнице, то там идут проблемы с начислением ковидных доплат(поэтому там полный завал с медсестрами), типа они учащиеся и это нарушение карантинных норм. Знаю, что в Центре Сердца один из интернов на самоизоляции после работы с официально ковидным пациентам. Врачи и медсестры, работавшие рядом, доплаты получили, интерн - нет. antey1969 1

Повідомлень: 10125 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1228 раз. Подякували: 2854 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 16:34 ЛАД написав: Starikan написав: Это закономерно для стран с "бесплатной медициной" без массовой индивидуальной страховки. Это закономерно для стран с "бесплатной медициной" без массовой индивидуальной страховки. Не всё объясняется этим. Многие вещи вполне имеют место быть и в странах с платной медициной и индивидуальной страховкой. Не всё объясняется этим. Многие вещи вполне имеют место быть и в странах с платной медициной и индивидуальной страховкой.

Мой предыдущий пост - это отражение моего общего отношения к социалистическим благоглупостям (всем эти "правам на" вещи, зависящие от состояния экономики), прописанным в 1 статье Конституции.

В том же весьма социальном Израиле даже пенсионеры и живущие на пособие платят и медстраховку, и налог на жилище, зависящий от площади. Да, немного, несколько процентов от пособия, но платят. А сто старушек - это уже сто рублей (с) Мой предыдущий пост - это отражение моего общего отношения к социалистическим благоглупостям (всем эти "правам на" вещи, зависящие от состояния экономики), прописанным в 1 статье Конституции.В том же весьма социальном Израиле даже пенсионеры и живущие на пособие платят и медстраховку, и налог на жилище, зависящий от площади. Да, немного, несколько процентов от пособия, но платят. А сто старушек - это уже сто рублей (с) Востаннє редагувалось Starikan в Сер 11 лис, 2020 16:37, всього редагувалось 1 раз. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17748 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2014 раз. Подякували: 2865 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 16:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вопрос к выжившим после ковида, кто занимался спортом ранее - чувствуется влияние на результаты? К примеру, задышка, более высокий пульс при тех же объёмах и пр.

Ранее люди давали инфо в сми, что были долгосрочные последствия с выходом на прежние показатели через месяцы. CRUSADER

Повідомлень: 195 З нами з: 24.10.06 Подякував: 150 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 16:44 yama написав:

Комаровский не обязан вам что либо . Захотел поделился знаниями за бесплатно . Сначала про антибиотики было выложено для подписчиков пару дней назад я смотрел по платной подписке . Хотя о вреде антибиотиков Комаровский говорил во многих бесплатных выпусках по Короне многократно. Пусть даст конкретную инструкцию - за бесплатно ? для всех ? и у каждого как вы подметили свои реалии . То что антибиотики не помогают при Вирусных инфекциях как бы НЕ новость это знают все кто хоть какое-то базовое образование по биологии имеет . По этому для меня 95% того что говорит Комаровский это секрет Полишнеля - давно известная истина , еще 3% это дайждежест новостей и 2% чего-то нового от самого Комаровского. Никакой сумятицы я не вижу , вам все по полочках разложили в видео бесплатно , на пальцах объяснили . повторюсь четкий алгоритм как и что делать - это к конкретному доктору который за это будет отвечать репутацией \ деньгами \ судебной ответственностью.

О присоединении бактериальной инфекции можно судить по увеличившемуся уровню некоторых лейкоцитов и др. показаниям. Почему не назначают - так тут спрашивайте ( вашего) семейного врача, а не Комаровского. Комаровский не обязан вам что либо . Захотел поделился знаниями за бесплатно . Сначала про антибиотики было выложено для подписчиков пару дней назад я смотрел по платной подписке . Хотя о вреде антибиотиков Комаровский говорил во многих бесплатных выпусках по Короне многократно. Пусть даст конкретную инструкцию - за бесплатно ? для всех ? и у каждого как вы подметили свои реалии . То что антибиотики не помогают при Вирусных инфекциях как бы НЕ новость это знают все кто хоть какое-то базовое образование по биологии имеет . По этому для меня 95% того что говорит Комаровский это секрет Полишнеля - давно известная истина , еще 3% это дайждежест новостей и 2% чего-то нового от самого Комаровского. Никакой сумятицы я не вижу , вам все по полочках разложили в видео бесплатно , на пальцах объяснили . повторюсь четкий алгоритм как и что делать - это к конкретному доктору который за это будет отвечать репутацией \ деньгами \ судебной ответственностью.О присоединении бактериальной инфекции можно судить по увеличившемуся уровню некоторых лейкоцитов и др. показаниям. Почему не назначают - так тут спрашивайте ( вашего) семейного врача, а не Комаровского.

Надоел ваш спам. Подхватите ковид с духсторонней пневмонией, температурой 39.5, поражением 30% с интересом послушаю про репутацию вашего семейника, судебную ответственность и собственно про то как вас диагностировали и лечили. Надоел ваш спам. Подхватите ковид с духсторонней пневмонией, температурой 39.5, поражением 30% с интересом послушаю про репутацию вашего семейника, судебную ответственность и собственно про то как вас диагностировали и лечили. tumos Повідомлень: 1273 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2146214721482149 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7280 1675770

tobias Вів 10 лис, 2020 21:05