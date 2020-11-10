Это закономерно для стран с "бесплатной медициной" без массовой индивидуальной страховки.
Не всё объясняется этим. Многие вещи вполне имеют место быть и в странах с платной медициной и индивидуальной страховкой. Кроме разве что зарплат медиков. Но и с предложениями о зарплатах в статье не согласен. Вот ещё одна статья - https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/09/1872096.html:
Первый: объявить добровольную всероссийскую мобилизацию учащихся медиков, преодолеть тяжелейший дефицит медицинских кадров. Платить студентам за такую работу по 300 рублей в час, ординаторам — по 600 рублей в час. ..... Третий шаг: обеспечить всем медицинским работникам достойную оплату труда: установить оклад врачам — 1000 рублей в час, медицинским сестрам и среднему персоналу — 800 рублей в час, младшему персоналу — 500 рублей в час. При оказании медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции эти выплаты увеличить в два раза.
Неплохие предложения. Не знаю, как в РФ, но у нас рабочая неделя врача от 33 до 38,5 часов, а у медсестёр 40 часов, т.е. за год от 1656 до 1932 часа и примерно 2000 часов, соответственно. Если в России так же, то зарплаты получатся от 1,7 до 1,9 млн. руб у врачей и 1,6 млн. у медсестёр. Если перевести в доллары по сегодняшнему курсу, получим 22-25 тыс. долл. у врачей и 21 тыс. у медсестёр или в районе 2000 долл. в месяц. Это без всяких ковидных и прочих доплат. Было бы хорошо, но, по-моему, это перегиб в другую сторону. Переходя к нашим реалиям, вспомним, что у нас средняя зарплата около 400 долл. Не говорю уже о медианной.
P.s. По оценкам Росстата 30,5 тысячи рублей составила медианная зарплата, т.е. примерно те же 400 долл. Понятно, что Москва-Питер, моряки имеют значительно большие зарплаты.
yama написав:tumos вообще не понял смысла вашего поста , вы согласны или не согласны . Вывод какой? с вашего комментария на мнение Комаровского ? от себя же добавлю , о наличии бактериального осложнения можно узнать по клиническому анализу крови точнее по лейкоцитарной формуле еще конкретнее по количеству эозонофилов , это уже когда присоединяется бактериологическая инфекция
По Комаровскому добавлю всего несколько предложений. Ему кто-то из знакомых звонит, он что-то советует. Пусть разложит по полочкам детальный алгоритм действий больного и семейного врача. Причем не по теории, а так, чтобы это все работало. Например, должен ли больной самостоятельно за свой счет и когда принять решение бежать сдавать анализ крови (какой конкретно ?). Или семейник обязан направить больного на бесплатный анализ крови. Как в таком случае больной с подозрением на ковид получит на руки это направление для предъявления в лаборатории. Честно говоря уже достали эти теоретики. Пока ситуация по жизни такая. Семейник предлагает за свой счет сделать тест ПЦР и КТ. После зачитывания результтата КТ где написано о двухсторонней полисегментарной пневмонии назначает курс уколов антибиотиков. Бошка у врача варит ? Свою приданную сестру он на предписанные уколы не посылает. В поликлинике сестры отказываются поработать на дому за наличные. То что у вас только нюх пропал, так то за счастье. Да и тут еще Комар своими советами по антибиотикам вводит сумятицу. То ли его слушать, то ли выполнять предписание врача.
Комаровский не обязан вам что либо . Захотел поделился знаниями за бесплатно . Сначала про антибиотики было выложено для подписчиков пару дней назад я смотрел по платной подписке . Хотя о вреде антибиотиков Комаровский говорил во многих бесплатных выпусках по Короне многократно. Пусть даст конкретную инструкцию - за бесплатно ? для всех ? и у каждого как вы подметили свои реалии . То что антибиотики не помогают при Вирусных инфекциях как бы НЕ новость это знают все кто хоть какое-то базовое образование по биологии имеет . По этому для меня 95% того что говорит Комаровский это секрет Полишнеля - давно известная истина , еще 3% это дайждежест новостей и 2% чего-то нового от самого Комаровского. Никакой сумятицы я не вижу , вам все по полочках разложили в видео бесплатно , на пальцах объяснили . повторюсь четкий алгоритм как и что делать - это к конкретному доктору который за это будет отвечать репутацией \ деньгами \ судебной ответственностью. О присоединении бактериальной инфекции можно судить по увеличившемуся уровню некоторых лейкоцитов и др. показаниям. Почему не назначают - так тут спрашивайте ( вашего) семейного врача, а не Комаровского.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Звідти висновок: "Нам потрібні рандомізовані клінічні випробування, щоб відповісти на ці важкі питання", - сказав доктор Стоун. Дело ясное, что дело темное
4 ампулы имуносупрессора ( всего за ~35000 грн ) известный препарат название не помню вылечили уже двух пацентов , в аптеках есть , 2 человека это маленькая выработка , так как в заметке в фейсбуке львовянин говорил что не всем помогает , но 2 моим знакомым знакомых помогло.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
ЛАД написав:Не всё объясняется этим. Многие вещи вполне имеют место быть и в странах с платной медициной и индивидуальной страховкой. Кроме разве что зарплат медиков. Но и с предложениями о зарплатах в статье не согласен. Вот ещё одна статья - https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/09/1872096.html:
Первый: объявить добровольную всероссийскую мобилизацию учащихся медиков, преодолеть тяжелейший дефицит медицинских кадров. Платить студентам за такую работу по 300 рублей в час, ординаторам — по 600 рублей в час. ..... Третий шаг: обеспечить всем медицинским работникам достойную оплату труда: установить оклад врачам — 1000 рублей в час, медицинским сестрам и среднему персоналу — 800 рублей в час, младшему персоналу — 500 рублей в час. При оказании медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции эти выплаты увеличить в два раза.
Неплохие предложения. Не знаю, как в РФ, но у нас рабочая неделя врача от 33 до 38,5 часов, а у медсестёр 40 часов, т.е. за год от 1656 до 1932 часа и примерно 2000 часов, соответственно. Если в России так же, то зарплаты получатся от 1,7 до 1,9 млн. руб у врачей и 1,6 млн. у медсестёр. Если перевести в доллары по сегодняшнему курсу, получим 22-25 тыс. долл. у врачей и 21 тыс. у медсестёр или в районе 2000 долл. в месяц. Это без всяких ковидных и прочих доплат. Было бы хорошо, но, по-моему, это перегиб в другую сторону. Переходя к нашим реалиям, вспомним, что у нас средняя зарплата около 400 долл. Не говорю уже о медианной.
P.s. По оценкам Росстата 30,5 тысячи рублей составила медианная зарплата, т.е. примерно те же 400 долл. Понятно, что Москва-Питер, моряки имеют значительно большие зарплаты.
1) Рабочая неделя врача в больнице точно такая же, как и везде. Дежурная смена заступает вместе с медсестрами и с ними же уходит с работы. Количество суток должно быть одно и то же на ставку. 2) На текущий момент у врачей в киевских клиниках выходит без Ковида примерно 10 тыс грн чистыми на ставку после сентябрьского подъема. У медсестер около 7 тыс грн. 3) В Ковид студенты и интерны сейчас могут идти только как волонтеры(без ЗП и соцгарантий в случае заражения вообще). Если числятся официально в больнице, то там идут проблемы с начислением ковидных доплат(поэтому там полный завал с медсестрами), типа они учащиеся и это нарушение карантинных норм. Знаю, что в Центре Сердца один из интернов на самоизоляции после работы с официально ковидным пациентам. Врачи и медсестры, работавшие рядом, доплаты получили, интерн - нет.
Starikan написав: Это закономерно для стран с "бесплатной медициной" без массовой индивидуальной страховки.
Не всё объясняется этим. Многие вещи вполне имеют место быть и в странах с платной медициной и индивидуальной страховкой.
Мой предыдущий пост - это отражение моего общего отношения к социалистическим благоглупостям (всем эти "правам на" вещи, зависящие от состояния экономики), прописанным в 1 статье Конституции. В том же весьма социальном Израиле даже пенсионеры и живущие на пособие платят и медстраховку, и налог на жилище, зависящий от площади. Да, немного, несколько процентов от пособия, но платят. А сто старушек - это уже сто рублей (с)
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 11 лис, 2020 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Вопрос к выжившим после ковида, кто занимался спортом ранее - чувствуется влияние на результаты? К примеру, задышка, более высокий пульс при тех же объёмах и пр. Ранее люди давали инфо в сми, что были долгосрочные последствия с выходом на прежние показатели через месяцы.
yama написав: Комаровский не обязан вам что либо . Захотел поделился знаниями за бесплатно . Сначала про антибиотики было выложено для подписчиков пару дней назад я смотрел по платной подписке . Хотя о вреде антибиотиков Комаровский говорил во многих бесплатных выпусках по Короне многократно. Пусть даст конкретную инструкцию - за бесплатно ? для всех ? и у каждого как вы подметили свои реалии . То что антибиотики не помогают при Вирусных инфекциях как бы НЕ новость это знают все кто хоть какое-то базовое образование по биологии имеет . По этому для меня 95% того что говорит Комаровский это секрет Полишнеля - давно известная истина , еще 3% это дайждежест новостей и 2% чего-то нового от самого Комаровского. Никакой сумятицы я не вижу , вам все по полочках разложили в видео бесплатно , на пальцах объяснили . повторюсь четкий алгоритм как и что делать - это к конкретному доктору который за это будет отвечать репутацией \ деньгами \ судебной ответственностью. О присоединении бактериальной инфекции можно судить по увеличившемуся уровню некоторых лейкоцитов и др. показаниям. Почему не назначают - так тут спрашивайте ( вашего) семейного врача, а не Комаровского.
Надоел ваш спам. Подхватите ковид с духсторонней пневмонией, температурой 39.5, поражением 30% с интересом послушаю про репутацию вашего семейника, судебную ответственность и собственно про то как вас диагностировали и лечили.