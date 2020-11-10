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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:12
antey1969
То, что у нас сегодня зарплаты медработников смешные до неприличия бесспорно.
Рабочую неделю посмотрел по справочникам (правда, не для больниц, а для поликлиник).
Волонтерство для студентов и интернов при ковиде - сегодняшняя благоглупость.
Но и те росс. предложения, о которых я писал, тоже фэнтезийные.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:26
Starikan написав:
......
Мой предыдущий пост - это отражение моего общего отношения к социалистическим благоглупостям (всем эти "правам на" вещи, зависящие от состояния экономики), прописанным в 1 статье Конституции.
В том же весьма социальном Израиле даже пенсионеры и живущие на пособие платят и медстраховку, и налог на жилище, зависящий от площади. Да, немного, несколько процентов от пособия, но платят. А сто старушек - это уже сто рублей (с)
Все эти страховки и налоги тоже зависят от состояния экономики.
С наших сегодняшних зарплат, а тем более пенсий заплатить даже по несколько процентов на страховку и налог на недвижимость уже будет существенная дырка в кармане.
+ медстраховка в размере несколько процентов от сегодняшних
зарплат не спасёт положение - слишком мало выйдет.
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