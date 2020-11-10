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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 59
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
10
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:12

antey1969
То, что у нас сегодня зарплаты медработников смешные до неприличия бесспорно.
Рабочую неделю посмотрел по справочникам (правда, не для больниц, а для поликлиник).
Волонтерство для студентов и интернов при ковиде - сегодняшняя благоглупость.
Но и те росс. предложения, о которых я писал, тоже фэнтезийные.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:26

  Starikan написав:......
Мой предыдущий пост - это отражение моего общего отношения к социалистическим благоглупостям (всем эти "правам на" вещи, зависящие от состояния экономики), прописанным в 1 статье Конституции.
В том же весьма социальном Израиле даже пенсионеры и живущие на пособие платят и медстраховку, и налог на жилище, зависящий от площади. Да, немного, несколько процентов от пособия, но платят. А сто старушек - это уже сто рублей (с)

Все эти страховки и налоги тоже зависят от состояния экономики.
С наших сегодняшних зарплат, а тем более пенсий заплатить даже по несколько процентов на страховку и налог на недвижимость уже будет существенная дырка в кармане.

+ медстраховка в размере несколько процентов от сегодняшних зарплат не спасёт положение - слишком мало выйдет.
ЛАД
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