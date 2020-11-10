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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:12
antey1969
То, что у нас сегодня зарплаты медработников смешные до неприличия бесспорно.
Рабочую неделю посмотрел по справочникам (правда, не для больниц, а для поликлиник).
Волонтерство для студентов и интернов при ковиде - сегодняшняя благоглупость.
Но и те росс. предложения, о которых я писал, тоже фэнтезийные.
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ЛАД
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:26
Starikan написав:
......
Мой предыдущий пост - это отражение моего общего отношения к социалистическим благоглупостям (всем эти "правам на" вещи, зависящие от состояния экономики), прописанным в 1 статье Конституции.
В том же весьма социальном Израиле даже пенсионеры и живущие на пособие платят и медстраховку, и налог на жилище, зависящий от площади. Да, немного, несколько процентов от пособия, но платят. А сто старушек - это уже сто рублей (с)
Все эти страховки и налоги тоже зависят от состояния экономики.
С наших сегодняшних зарплат, а тем более пенсий заплатить даже по несколько процентов на страховку и налог на недвижимость уже будет существенная дырка в кармане.
+ медстраховка в размере несколько процентов от сегодняшних
зарплат не спасёт положение - слишком мало выйдет.
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ЛАД
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Додано: Сер 11 лис, 2020 19:19
ЛАД написав: Starikan написав:
......
Мой предыдущий пост - это отражение моего общего отношения к социалистическим благоглупостям (всем эти "правам на" вещи, зависящие от состояния экономики), прописанным в 1 статье Конституции.
В том же весьма социальном Израиле даже пенсионеры и живущие на пособие платят и медстраховку, и налог на жилище, зависящий от площади. Да, немного, несколько процентов от пособия, но платят. А сто старушек - это уже сто рублей (с)
Все эти страховки и налоги тоже зависят от состояния экономики.
С наших сегодняшних зарплат, а тем более пенсий заплатить даже по несколько процентов на страховку и налог на недвижимость уже будет существенная дырка в кармане.
+ медстраховка в размере несколько процентов от сегодняшних
зарплат не спасёт положение - слишком мало выйдет.
Медстраховка для израильских пенсионеров используется прежде всего для снижения стоимости лекарств и мед.услуг (разумеется, при этом пациент оказывается привязанным к определенной аптечной и клинической сети). Так что дырка в кармане от страх.взносов перекрывается значительно большей экономией при лечении.
Конечно, страны типа Израиля-Швеции не совсем "удобный" пример, там и без страховок для пенсионеров масса льгот по коммуналке, транспорту и т.п. Но там это делается за счет высоких налогов/акцизов, которые платят ВСЕ, у них, например, нет привилегированного класса упрощенцев, которые при чистых доходах в разы больше средней зарплаты платят смешной процент налогов. Не говоря уже о теневиках, организующих опять поднявшую голову торговлю контрабандой и леваком с лотков.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Starikan
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:17
Starikan
О теневиках спорить не буду.
А об упрощенцах и их привилегиях у Вас несколько превратные представления. Далеко не все упрощенцы имеют доходы "в разы бОльшие средней зарплаты". Если не говорить об IT-шниках, то весьма часто это совсем не так.
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ЛАД
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:17
Режим карантина выходного дня может продлится в Украине до апреля 2021 года.
Такой прогноз дал глава Минздрава Максим Степанов з в эфире ток-шоу "Хард с Наташей Влащенко".
"Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно", – сказал он в эфире программы
По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период. "Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация", – подчеркнул Степанов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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