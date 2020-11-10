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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21482149215021512152>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 59
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
10
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:12

antey1969
То, что у нас сегодня зарплаты медработников смешные до неприличия бесспорно.
Рабочую неделю посмотрел по справочникам (правда, не для больниц, а для поликлиник).
Волонтерство для студентов и интернов при ковиде - сегодняшняя благоглупость.
Но и те росс. предложения, о которых я писал, тоже фэнтезийные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:26

  Starikan написав:......
Мой предыдущий пост - это отражение моего общего отношения к социалистическим благоглупостям (всем эти "правам на" вещи, зависящие от состояния экономики), прописанным в 1 статье Конституции.
В том же весьма социальном Израиле даже пенсионеры и живущие на пособие платят и медстраховку, и налог на жилище, зависящий от площади. Да, немного, несколько процентов от пособия, но платят. А сто старушек - это уже сто рублей (с)

Все эти страховки и налоги тоже зависят от состояния экономики.
С наших сегодняшних зарплат, а тем более пенсий заплатить даже по несколько процентов на страховку и налог на недвижимость уже будет существенная дырка в кармане.

+ медстраховка в размере несколько процентов от сегодняшних зарплат не спасёт положение - слишком мало выйдет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:19

  ЛАД написав:
  Starikan написав: ......
Мой предыдущий пост - это отражение моего общего отношения к социалистическим благоглупостям (всем эти "правам на" вещи, зависящие от состояния экономики), прописанным в 1 статье Конституции.
В том же весьма социальном Израиле даже пенсионеры и живущие на пособие платят и медстраховку, и налог на жилище, зависящий от площади. Да, немного, несколько процентов от пособия, но платят. А сто старушек - это уже сто рублей (с)

Все эти страховки и налоги тоже зависят от состояния экономики.
С наших сегодняшних зарплат, а тем более пенсий заплатить даже по несколько процентов на страховку и налог на недвижимость уже будет существенная дырка в кармане.
+ медстраховка в размере несколько процентов от сегодняшних зарплат не спасёт положение - слишком мало выйдет.

Медстраховка для израильских пенсионеров используется прежде всего для снижения стоимости лекарств и мед.услуг (разумеется, при этом пациент оказывается привязанным к определенной аптечной и клинической сети). Так что дырка в кармане от страх.взносов перекрывается значительно большей экономией при лечении.

Конечно, страны типа Израиля-Швеции не совсем "удобный" пример, там и без страховок для пенсионеров масса льгот по коммуналке, транспорту и т.п. Но там это делается за счет высоких налогов/акцизов, которые платят ВСЕ, у них, например, нет привилегированного класса упрощенцев, которые при чистых доходах в разы больше средней зарплаты платят смешной процент налогов. Не говоря уже о теневиках, организующих опять поднявшую голову торговлю контрабандой и леваком с лотков.
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Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:17

Starikan
О теневиках спорить не буду.
А об упрощенцах и их привилегиях у Вас несколько превратные представления. Далеко не все упрощенцы имеют доходы "в разы бОльшие средней зарплаты". Если не говорить об IT-шниках, то весьма часто это совсем не так.
А о ВСЕХ, платящих высокие налоги... Так я об этом и писал - у нас относительно немного тех, для кого высокие налоги не означают заметное снижение уровня жизни ( при средних зарплатах 400 долларов, а медианной чуть выше 300).

P.s. Вы путаете реальных упрощенцев и тех, кто прикрывается дырками в законодательстве и притворяется упрощенцами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 лис, 2020 20:49, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Режим карантина выходного дня может продлится в Украине до апреля 2021 года.

Такой прогноз дал глава Минздрава Максим Степанов з в эфире ток-шоу "Хард с Наташей Влащенко".

"Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно", – сказал он в эфире программы

По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период. "Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация", – подчеркнул Степанов.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:27

"Что касается массового тестирования. На 40-миллионную страну провести массовое тестирование - это, вы себе просто представьте. Если говорить о Словакии, то они задействовали всех без исключения военных, полицейских, медицинских работников… Кроме того, экспресс-тесты в лучшем случае дают до 60% совпадений с позитивными ПЦР-тестированиями", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, закупка 40 млн тестов стоит 120 млрд гривен.

https://news.rbc.ua/rus/society/kabmine-rasskazali-pochemu-ukraina-testiruet-1605103284.html
Господин Степанов врёт?
По его утверждению стоимость одного экспресс-теста составляет 3000 грн. В СИНЭВО этот (как я понимаю) тест стоит 800 грн. СИНЭВО работает в убыток? :D
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:31

  ЛАД написав:Господин Степанов врёт?
По его утверждению стоимость одного экспресс-теста составляет 3000 грн. В СИНЭВО этот (как я понимаю) тест стоит 800 грн. СИНЭВО работает в убыток? :D

Почему врет? Он все посчитал. И откаты чиновникам, и кратный навар через фирмы своих родственников и подельников. В лучших традициях.

Жена нового министра здравоохранения Степанова в день его назначения зарегистрировала медфирму
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:34

  Starikan написав:Медстраховка для израильских пенсионеров используется прежде всего для снижения стоимости лекарств и мед.услуг (разумеется, при этом пациент оказывается привязанным к определенной аптечной и клинической сети). Так что дырка в кармане от страх.взносов перекрывается значительно большей экономией при лечении.

Конечно, страны типа Израиля-Швеции не совсем "удобный" пример, там и без страховок для пенсионеров масса льгот по коммуналке, транспорту и т.п. Но там это делается за счет высоких налогов/акцизов, которые платят ВСЕ, у них, например, нет привилегированного класса упрощенцев, которые при чистых доходах в разы больше средней зарплаты платят смешной процент налогов. Не говоря уже о теневиках, организующих опять поднявшую голову торговлю контрабандой и леваком с лотков.

1) Медстраховка там стоит копейки не только для пенсионеров, но и для остальных.Правда,потом возникают проблемы с нехваткой арвчей и ожиданием узких специалистов. Налог на недвижимость (арнона) платится в зависимости от площади квартиры и населенного пункта и там особенных скидок для пенсионеров нет.Больничную кассу можно поменять,никто к ней на всю жизнь не привязывается.
Льготы на проезд это его половина стоимости которую надо еще оформить в своем населенном пункте в транспортном департаменте.
2) Не знаю как сейчас ,но лет 7 назад глядя на таких упрощенцев не понимал как они выживают.По-моему,никаких налогов они там не платили вообще или грамотно уходили.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:36

Степанов, похоже, уже в полном трансе и не знает, что делать.
Министерство здравоохранения предлагает вернуть общий карантин на всей территории Украины вместо адаптивного. Предлагается ввести по всей стране ограничения, которые сейчас действуют в оранжевой зоне.
...
"Мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести карантин с ограничениями оранжевой зоны по всей территории Украины", - подчеркнул министр.

https://news.rbc.ua/rus/society/minzdrav-predlagaet-vernut-obshchiy-karantin-1605099685.html
Там много чего, в основном, по культуре, кино, спорту, развлекаловкам, общепиту.
Под запретом - перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:43

  shapo написав:......
2) Не знаю как сейчас ,но лет 7 назад глядя на таких упрощенцев не понимал как они выживают.По-моему,никаких налогов они там не платили вообще или грамотно уходили.

Так понимаю, речь об упрощенцах это, в основном, о едином налоге.
Единый налог и пенсионный фонд платятся обязательно и никуда от них не уйдёшь.
Но доход у многих на уровне средней зарплаты или немногим выше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 лис, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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