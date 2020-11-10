antey1969 То, что у нас сегодня зарплаты медработников смешные до неприличия бесспорно. Рабочую неделю посмотрел по справочникам (правда, не для больниц, а для поликлиник). Волонтерство для студентов и интернов при ковиде - сегодняшняя благоглупость. Но и те росс. предложения, о которых я писал, тоже фэнтезийные.
Starikan написав:...... Мой предыдущий пост - это отражение моего общего отношения к социалистическим благоглупостям (всем эти "правам на" вещи, зависящие от состояния экономики), прописанным в 1 статье Конституции. В том же весьма социальном Израиле даже пенсионеры и живущие на пособие платят и медстраховку, и налог на жилище, зависящий от площади. Да, немного, несколько процентов от пособия, но платят. А сто старушек - это уже сто рублей (с)
Все эти страховки и налоги тоже зависят от состояния экономики. С наших сегодняшних зарплат, а тем более пенсий заплатить даже по несколько процентов на страховку и налог на недвижимость уже будет существенная дырка в кармане.
+ медстраховка в размере несколько процентов от сегодняшних зарплат не спасёт положение - слишком мало выйдет.
Starikan написав: ...... Мой предыдущий пост - это отражение моего общего отношения к социалистическим благоглупостям (всем эти "правам на" вещи, зависящие от состояния экономики), прописанным в 1 статье Конституции. В том же весьма социальном Израиле даже пенсионеры и живущие на пособие платят и медстраховку, и налог на жилище, зависящий от площади. Да, немного, несколько процентов от пособия, но платят. А сто старушек - это уже сто рублей (с)
Все эти страховки и налоги тоже зависят от состояния экономики. С наших сегодняшних зарплат, а тем более пенсий заплатить даже по несколько процентов на страховку и налог на недвижимость уже будет существенная дырка в кармане. + медстраховка в размере несколько процентов от сегодняшних зарплат не спасёт положение - слишком мало выйдет.
Медстраховка для израильских пенсионеров используется прежде всего для снижения стоимости лекарств и мед.услуг (разумеется, при этом пациент оказывается привязанным к определенной аптечной и клинической сети). Так что дырка в кармане от страх.взносов перекрывается значительно большей экономией при лечении.
Конечно, страны типа Израиля-Швеции не совсем "удобный" пример, там и без страховок для пенсионеров масса льгот по коммуналке, транспорту и т.п. Но там это делается за счет высоких налогов/акцизов, которые платят ВСЕ, у них, например, нет привилегированного класса упрощенцев, которые при чистых доходах в разы больше средней зарплаты платят смешной процент налогов. Не говоря уже о теневиках, организующих опять поднявшую голову торговлю контрабандой и леваком с лотков.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan О теневиках спорить не буду. А об упрощенцах и их привилегиях у Вас несколько превратные представления. Далеко не все упрощенцы имеют доходы "в разы бОльшие средней зарплаты". Если не говорить об IT-шниках, то весьма часто это совсем не так. А о ВСЕХ, платящих высокие налоги... Так я об этом и писал - у нас относительно немного тех, для кого высокие налоги не означают заметное снижение уровня жизни ( при средних зарплатах 400 долларов, а медианной чуть выше 300).
P.s. Вы путаете реальных упрощенцев и тех, кто прикрывается дырками в законодательстве и притворяется упрощенцами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 лис, 2020 20:49, всього редагувалось 2 разів.
Режим карантина выходного дня может продлится в Украине до апреля 2021 года.
Такой прогноз дал глава Минздрава Максим Степанов з в эфире ток-шоу "Хард с Наташей Влащенко".
"Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно", – сказал он в эфире программы
По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период. "Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация", – подчеркнул Степанов.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
"Что касается массового тестирования. На 40-миллионную страну провести массовое тестирование - это, вы себе просто представьте. Если говорить о Словакии, то они задействовали всех без исключения военных, полицейских, медицинских работников… Кроме того, экспресс-тесты в лучшем случае дают до 60% совпадений с позитивными ПЦР-тестированиями", - отметил министр.
Кроме того, по его словам, закупка 40 млн тестов стоит 120 млрд гривен.
Starikan написав:Медстраховка для израильских пенсионеров используется прежде всего для снижения стоимости лекарств и мед.услуг (разумеется, при этом пациент оказывается привязанным к определенной аптечной и клинической сети). Так что дырка в кармане от страх.взносов перекрывается значительно большей экономией при лечении.
Конечно, страны типа Израиля-Швеции не совсем "удобный" пример, там и без страховок для пенсионеров масса льгот по коммуналке, транспорту и т.п. Но там это делается за счет высоких налогов/акцизов, которые платят ВСЕ, у них, например, нет привилегированного класса упрощенцев, которые при чистых доходах в разы больше средней зарплаты платят смешной процент налогов. Не говоря уже о теневиках, организующих опять поднявшую голову торговлю контрабандой и леваком с лотков.
1) Медстраховка там стоит копейки не только для пенсионеров, но и для остальных.Правда,потом возникают проблемы с нехваткой арвчей и ожиданием узких специалистов. Налог на недвижимость (арнона) платится в зависимости от площади квартиры и населенного пункта и там особенных скидок для пенсионеров нет.Больничную кассу можно поменять,никто к ней на всю жизнь не привязывается. Льготы на проезд это его половина стоимости которую надо еще оформить в своем населенном пункте в транспортном департаменте. 2) Не знаю как сейчас ,но лет 7 назад глядя на таких упрощенцев не понимал как они выживают.По-моему,никаких налогов они там не платили вообще или грамотно уходили.
Степанов, похоже, уже в полном трансе и не знает, что делать.
Министерство здравоохранения предлагает вернуть общий карантин на всей территории Украины вместо адаптивного. Предлагается ввести по всей стране ограничения, которые сейчас действуют в оранжевой зоне. ... "Мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести карантин с ограничениями оранжевой зоны по всей территории Украины", - подчеркнул министр.
Под запретом - перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.
shapo написав:...... 2) Не знаю как сейчас ,но лет 7 назад глядя на таких упрощенцев не понимал как они выживают.По-моему,никаких налогов они там не платили вообще или грамотно уходили.
Так понимаю, речь об упрощенцах это, в основном, о едином налоге. Единый налог и пенсионный фонд платятся обязательно и никуда от них не уйдёшь. Но доход у многих на уровне средней зарплаты или немногим выше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 лис, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.