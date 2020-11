Додано: Сер 11 лис, 2020 21:42

antey1969 написав: ЛАД написав: Не всё объясняется этим. Многие вещи вполне имеют место быть и в странах с платной медициной и индивидуальной страховкой.

Кроме разве что зарплат медиков. Но и с предложениями о зарплатах в статье не согласен.

Вот ещё одна статья - https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/09/1872096.html :

Первый: объявить добровольную всероссийскую мобилизацию учащихся медиков, преодолеть тяжелейший дефицит медицинских кадров. Платить студентам за такую работу по 300 рублей в час, ординаторам — по 600 рублей в час.

Третий шаг: обеспечить всем медицинским работникам достойную оплату труда: установить оклад врачам — 1000 рублей в час, медицинским сестрам и среднему персоналу — 800 рублей в час, младшему персоналу — 500 рублей в час. При оказании медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции эти выплаты увеличить в два раза.

Неплохие предложения.

Не знаю, как в РФ, но у нас рабочая неделя врача от 33 до 38,5 часов, а у медсестёр 40 часов, т.е. за год от 1656 до 1932 часа и примерно 2000 часов, соответственно.

Если в России так же, то зарплаты получатся от 1,7 до 1,9 млн. руб у врачей и 1,6 млн. у медсестёр. Если перевести в доллары по сегодняшнему курсу, получим 22-25 тыс. долл. у врачей и 21 тыс. у медсестёр или в районе 2000 долл. в месяц. Это без всяких ковидных и прочих доплат.

Было бы хорошо, но, по-моему, это перегиб в другую сторону. Переходя к нашим реалиям, вспомним, что у нас средняя зарплата около 400 долл. Не говорю уже о медианной.



1) Рабочая неделя врача в больнице точно такая же, как и везде. Дежурная смена заступает вместе с медсестрами и с ними же уходит с работы. Количество суток должно быть одно и то же на ставку.

2) На текущий момент у врачей в киевских клиниках выходит без Ковида примерно 10 тыс грн чистыми на ставку после сентябрьского подъема. У медсестер около 7 тыс грн.

В статье которую я приводил пару дней назад с эха москвы про сутки в ковидной больнице, в Москве ковидные доплаты порядка 120000 р. в месяц. По 60000 от города и от государства. Поэтому с нами даже не стоит пытаться сравнивать В статье которую я приводил пару дней назад с эха москвы про сутки в ковидной больнице, в Москве ковидные доплаты порядка 120000 р. в месяц. По 60000 от города и от государства. Поэтому с нами даже не стоит пытаться сравнивать

