Произошла чудовищная ошибка при геноциде норок в газовых камерах

В Дании признали, что распоряжение о массовом истреблении норок было напрасным. Эксперты стали подозревать, что животные могут распространять коронавирус. Но масштаб угрозы оказался не таким уж страшным.



Скандал, который сотрясает все Датское королевство. Власти признали ошибочным прогремевшее на весь мир постановление прошлой недели, по которому фермеров страны обязали истребить всех норок на меховых фабриках – в общей сложности от 10 до 17 миллионов животных. В правительстве, кажется, не готовы принять на себя всю полноту ответственности за это решение. Напирают на то, что это была просто рекомендация, которую можно было и не исполнять. И жаль, если фермеры поняли это как-то еще.



"Я хочу открыто признать, что мы совершили ошибку. У нас не было законного права требовать от фермеров, которые разводят норок, истреблять всех животных за пределами очерченных нами зон радиусом 7,8 километра. И достойно сожаления, что фермеры получили письмо, где не было ясно объявлено, что это только рекомендация от властей. Я глубоко сожалею об этом", – заявил датский министр по делам продовольствия Могенс Йенсен.



Но только на днях чиновники из правительства и специальные эксперты заявляли совсем другое: что норки могут распространять особо опасную разновидность коронавиурса, которая подавляет иммунитет, и поэтому следует немедленно истребить всех пушных зверей.



"Правительство Дании считает, что это очень угрожающее развитие событий, и мы должны отнестись к нему со всей серьезностью. И мы должны принять все необходимые и возможные меры, включая истребление всех норок, которые остались в Дании", – заявлял министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.



"Мы не можем дожидаться момента, пока не будут собраны все доказательства – мы потеряем время. Нам следует действовать, чтобы предотвратить распространение. И действовать надо быстро. Нельзя ждать", – призывала глава департамента эпидемиологии и предотвращения инфекционных заболеваний государственного НИИ инфекционных заболеваний Гроув Краузе.



Это меньше всего похоже на "просто рекомендацию". К тому же кабмин никак не вмешался, когда истребление началось. Ежедневно уничтожалось примерно по сто тысяч особей. Тушки утилизировали в крематориях и на мусоросжигательных заводах. Причем часть животных выжила после газовых камер, в итоге их буквально сжигали заживо.



Теперь зоозащитники и юристы готовят иски против правительства и лично премьер-министра Дании. Но поможет ли это восстановить благосостояние фермеров – большой вопрос. Многие уже успели разориться или близки к тому.



"У меня четверо детей. Эта ферма – все, что у нас было. Я не понимаю, как теперь я буду оплачивать счета", – сокрушается фермерша Луиза Сандер.



"Мы крайне расстроены, что животных на фермах не останется. Не думаю, что это было разумное решение", – отмечает датский фермер Нильс Кристиан Пулсен.



Таких историй все больше, и пока непонятно, кто будет компенсировать этим людям убытки. До того, как правительство дало отмашку на уничтожение пушного зверя, Дания была крупнейшим производителем норкового меха в мире. Теперь о лидерстве в отрасли можно забыть: многие фермеры успели убить в том числе животных, которым в обычное время ничего не грозило: тех, кого оставляли для размножения.