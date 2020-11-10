Нижеизложенное еще раз подтверждает, что тема ветки "Эпидемия коронавируса в мире", во-первых, не соответствует названию раздела "Валютный рынок", в которой она находится, поскольку в комментариях полностью отсутствуют выводы о влиянии эпидемии на валютный рынок, а, во-вторых, эта тема является слишком узкой, так как если оставлять ее на форуме, то нужно обсуждать медицину в целом.
shapo написав:...... 2) Не знаю как сейчас ,но лет 7 назад глядя на таких упрощенцев не понимал как они выживают.По-моему,никаких налогов они там не платили вообще или грамотно уходили.
Так понимаю, речь об упрощенцах это, в основном, о едином налоге. Единый налог и пенсионный фонд платятся обязательно и никуда от них не уйдёшь. Но доход у многих на уровне средней зарплаты или немногим выше.
Вам виднее. У меня не было в Израиле знакомых упрощенцев, а сейчас тем более не будет
Igneus написав:Нижеизложенное еще раз подтверждает, что тема ветки "Эпидемия коронавируса в мире", во-первых, не соответствует названию раздела "Валютный рынок", в которой она находится, поскольку в комментариях полностью отсутствуют выводы о влиянии эпидемии на валютный рынок, а, во-вторых, эта тема является слишком узкой, так как если оставлять ее на форуме, то нужно обсуждать медицину в целом.
[url]https://chas.news/news/u-kolishnogo-ministra-ohoroni-zdorovya-ukraini-vid-uskladnen-operatsii-pomerla-druzhina [/url] 1) Ведущая частная клиника Украины, которую основал нынешний народный депутат Украины и глава парламентского комитета по вопросам охраны здоровья;
2) Пациентка, молодая 35-летняя женщина, жена бывшего министра охраны здоровья Украины;
3) Операция всвязи с камнями в желчном пузыре, которую вряд ли можно отнести к сложной;
4) СМЕРТЬ
Богатые тоже плачут. А Вы думаете почему они при реальной угрозе жизни летят в Шарите, или Израиль?
Произошла чудовищная ошибка при геноциде норок в газовых камерах
В Дании признали, что распоряжение о массовом истреблении норок было напрасным. Эксперты стали подозревать, что животные могут распространять коронавирус. Но масштаб угрозы оказался не таким уж страшным.
Скандал, который сотрясает все Датское королевство. Власти признали ошибочным прогремевшее на весь мир постановление прошлой недели, по которому фермеров страны обязали истребить всех норок на меховых фабриках – в общей сложности от 10 до 17 миллионов животных. В правительстве, кажется, не готовы принять на себя всю полноту ответственности за это решение. Напирают на то, что это была просто рекомендация, которую можно было и не исполнять. И жаль, если фермеры поняли это как-то еще.
"Я хочу открыто признать, что мы совершили ошибку. У нас не было законного права требовать от фермеров, которые разводят норок, истреблять всех животных за пределами очерченных нами зон радиусом 7,8 километра. И достойно сожаления, что фермеры получили письмо, где не было ясно объявлено, что это только рекомендация от властей. Я глубоко сожалею об этом", – заявил датский министр по делам продовольствия Могенс Йенсен.
Но только на днях чиновники из правительства и специальные эксперты заявляли совсем другое: что норки могут распространять особо опасную разновидность коронавиурса, которая подавляет иммунитет, и поэтому следует немедленно истребить всех пушных зверей.
"Правительство Дании считает, что это очень угрожающее развитие событий, и мы должны отнестись к нему со всей серьезностью. И мы должны принять все необходимые и возможные меры, включая истребление всех норок, которые остались в Дании", – заявлял министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.
"Мы не можем дожидаться момента, пока не будут собраны все доказательства – мы потеряем время. Нам следует действовать, чтобы предотвратить распространение. И действовать надо быстро. Нельзя ждать", – призывала глава департамента эпидемиологии и предотвращения инфекционных заболеваний государственного НИИ инфекционных заболеваний Гроув Краузе.
Это меньше всего похоже на "просто рекомендацию". К тому же кабмин никак не вмешался, когда истребление началось. Ежедневно уничтожалось примерно по сто тысяч особей. Тушки утилизировали в крематориях и на мусоросжигательных заводах. Причем часть животных выжила после газовых камер, в итоге их буквально сжигали заживо.
Теперь зоозащитники и юристы готовят иски против правительства и лично премьер-министра Дании. Но поможет ли это восстановить благосостояние фермеров – большой вопрос. Многие уже успели разориться или близки к тому.
"У меня четверо детей. Эта ферма – все, что у нас было. Я не понимаю, как теперь я буду оплачивать счета", – сокрушается фермерша Луиза Сандер.
"Мы крайне расстроены, что животных на фермах не останется. Не думаю, что это было разумное решение", – отмечает датский фермер Нильс Кристиан Пулсен.
Таких историй все больше, и пока непонятно, кто будет компенсировать этим людям убытки. До того, как правительство дало отмашку на уничтожение пушного зверя, Дания была крупнейшим производителем норкового меха в мире. Теперь о лидерстве в отрасли можно забыть: многие фермеры успели убить в том числе животных, которым в обычное время ничего не грозило: тех, кого оставляли для размножения.
Вкладчик1234 написав:А Вы говорите "циркачи" у нас?
Ну поки що з 15 млн забито тільки 2 млн (до речі на тому відео теж це пишуть) І взято паузу Так що
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Пример Дании - отличная иллюстрация того, что не стоит слепо выполнять "рекомендации" керманычей и Хпертов. Т.к. они живут в другом мире, и на проблемы пересичных, и тем более животных - им наsрать. Максимум, что им грозит - скажут "извините, ошиблись". А пересичным "с этим жить".
Вот завтра Хперты и керманычи скажут, что "люди могут переносить короновирус, поэтому их """рекомендовано""" утилизировать" - короно-фанатики побегут утилизироваться?
Вкладчик1234 написав:Пример Дании - отличная иллюстрация того, что не стоит слепо выполнять "рекомендации" керманычей и Хпертов. Т.к. они живут в другом мире, и на проблемы пересичных, и тем более животных - им наsрать. Максимум, что им грозит - скажут "извините, ошиблись". А пересичным "с этим жить".
Вот завтра Хперты и керманычи скажут, что "люди могут переносить короновирус, поэтому их """рекомендовано""" утилизировать" - короно-фанатики побегут утилизироваться?
Навіщо ж перекручувати Данія від своїх слів не відмовилась Тимчасово поставили на паузу поки необхідне законодавство приймуть
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
ЛАД написав:Не всё объясняется этим. Многие вещи вполне имеют место быть и в странах с платной медициной и индивидуальной страховкой. Кроме разве что зарплат медиков. Но и с предложениями о зарплатах в статье не согласен. Вот ещё одна статья - https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/09/1872096.html:
Первый: объявить добровольную всероссийскую мобилизацию учащихся медиков, преодолеть тяжелейший дефицит медицинских кадров. Платить студентам за такую работу по 300 рублей в час, ординаторам — по 600 рублей в час. ..... Третий шаг: обеспечить всем медицинским работникам достойную оплату труда: установить оклад врачам — 1000 рублей в час, медицинским сестрам и среднему персоналу — 800 рублей в час, младшему персоналу — 500 рублей в час. При оказании медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции эти выплаты увеличить в два раза.
Неплохие предложения. Не знаю, как в РФ, но у нас рабочая неделя врача от 33 до 38,5 часов, а у медсестёр 40 часов, т.е. за год от 1656 до 1932 часа и примерно 2000 часов, соответственно. Если в России так же, то зарплаты получатся от 1,7 до 1,9 млн. руб у врачей и 1,6 млн. у медсестёр. Если перевести в доллары по сегодняшнему курсу, получим 22-25 тыс. долл. у врачей и 21 тыс. у медсестёр или в районе 2000 долл. в месяц. Это без всяких ковидных и прочих доплат. Было бы хорошо, но, по-моему, это перегиб в другую сторону. Переходя к нашим реалиям, вспомним, что у нас средняя зарплата около 400 долл. Не говорю уже о медианной.
P.s. По оценкам Росстата 30,5 тысячи рублей составила медианная зарплата, т.е. примерно те же 400 долл. Понятно, что Москва-Питер, моряки имеют значительно большие зарплаты.
1) Рабочая неделя врача в больнице точно такая же, как и везде. Дежурная смена заступает вместе с медсестрами и с ними же уходит с работы. Количество суток должно быть одно и то же на ставку. 2) На текущий момент у врачей в киевских клиниках выходит без Ковида примерно 10 тыс грн чистыми на ставку после сентябрьского подъема. У медсестер около 7 тыс грн. 3) В Ковид студенты и интерны сейчас могут идти только как волонтеры(без ЗП и соцгарантий в случае заражения вообще). Если числятся официально в больнице, то там идут проблемы с начислением ковидных доплат(поэтому там полный завал с медсестрами), типа они учащиеся и это нарушение карантинных норм. Знаю, что в Центре Сердца один из интернов на самоизоляции после работы с официально ковидным пациентам. Врачи и медсестры, работавшие рядом, доплаты получили, интерн - нет.
В статье которую я приводил пару дней назад с эха москвы про сутки в ковидной больнице, в Москве ковидные доплаты порядка 120000 р. в месяц. По 60000 от города и от государства. Поэтому с нами даже не стоит пытаться сравнивать
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California