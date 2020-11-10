Igneus написав:Нижеизложенное еще раз подтверждает, что тема ветки "Эпидемия коронавируса в мире", во-первых, не соответствует названию раздела "Валютный рынок", в которой она находится, поскольку в комментариях полностью отсутствуют выводы о влиянии эпидемии на валютный рынок, а, во-вторых, эта тема является слишком узкой, так как если оставлять ее на форуме, то нужно обсуждать медицину в целом.
1) Ведущая частная клиника Украины, которую основал нынешний народный депутат Украины и глава парламентского комитета по вопросам охраны здоровья;
2) Пациентка, молодая 35-летняя женщина, жена бывшего министра охраны здоровья Украины;
3) Операция всвязи с камнями в желчном пузыре, которую вряд ли можно отнести к сложной;
4) СМЕРТЬ
Борис+Добробут принадлежат сейчас Порошенко. Все вопросы туда. Накануне медреформы предыдущего владельца настойчиво "уговорили" продать Борис структурам тогдашнего Гаранта. В то же время была предпринята попытка перекупить заодно и Обериг, но они отбились.
Nationwide, 61,964 patients were hospitalized with Covid-19 on Tuesday, according to the Covid Tracking Project. That's the highest number since this pandemic began.
В штатах уже рекорд з госпіталізації а зима ще навіть не почалась
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Первая проблема, на которую уже обратили внимание немецкие специалисты - недостаточное количество медперсонала, чтобы привить население страны. В данном случае речь идет о Германии, но в Украине вопрос с врачами и медсестрами стоит не менее остро.
Так, для иммунизации потребуется две вакцинации, а потому что много медицинского персонала. Немецкие СМИ пишут, что уже есть планы вернуть врачей с пенсии. Кроме того, по всей стране запланировано создание 60 центров вакцинации. Но этого вряд ли хватит для широкого распространения за короткое время, даже при наличии достаточного количества вакцины.
"Даже если бы можно было выполнить титаническую задачу по введению 60 000 доз вакцины в рабочий день, для вакцинации населения в Германии потребовалось бы 1000 рабочих дней (около четырех лет)", - пишут исследователи, работающие с Маттиасом Шраппе, терапевтом из Кельнского университета.
Также пока не указывается, сколько стоит вакцина Pfizer. Но если сделать расчеты исходя из цифр Ляшко, одна доза будет стоить 125 гривен или 4,5 доллара.
В то же время, по данным немецкого издания "Шпигель", одна доза вакцины будет стоит примерно 19-20 долларов. То есть более чем в четыре раза дороже, чем планирует закупать Ляшко.
В первую очередь вакцину в Украине получат, по словам санврача, профессиональные группы риска: врачи, силовики, учителя. Потом вакцинировать будут группы риска, где фиксируется повышенная летальность: пожилые и с хроническими патологиями.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat