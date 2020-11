Додано: Сер 11 лис, 2020 21:57

Nationwide, 61,964 patients were hospitalized with Covid-19 on Tuesday, according to the Covid Tracking Project. That's the highest number since this pandemic began.



В штатах уже рекорд з госпіталізації а зима ще навіть не почалась

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".