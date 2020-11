Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 60 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 25% 15 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 29 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 11 Всього голосів : 60 Додано: Сер 11 лис, 2020 21:46 Igneus написав: Нижеизложенное еще раз подтверждает, что тема ветки "Эпидемия коронавируса в мире", во-первых, не соответствует названию раздела "Валютный рынок", в которой она находится, поскольку в комментариях полностью отсутствуют выводы о влиянии эпидемии на валютный рынок, а, во-вторых, эта тема является слишком узкой, так как если оставлять ее на форуме, то нужно обсуждать медицину в целом.

https://chas.news/news/u-kolishnogo-min ... Cl5K6TlEaM

1) Ведущая частная клиника Украины, которую основал нынешний народный депутат Украины и глава парламентского комитета по вопросам охраны здоровья;

2) Пациентка, молодая 35-летняя женщина, жена бывшего министра охраны здоровья Украины;

3) Операция всвязи с камнями в желчном пузыре, которую вряд ли можно отнести к сложной;

4) СМЕРТЬ



https://chas.news/news/u-kolishnogo-min ... Cl5K6TlEaM



1) Ведущая частная клиника Украины, которую основал нынешний народный депутат Украины и глава парламентского комитета по вопросам охраны здоровья;



2) Пациентка, молодая 35-летняя женщина, жена бывшего министра охраны здоровья Украины;



3) Операция всвязи с камнями в желчном пузыре, которую вряд ли можно отнести к сложной;



4) СМЕРТЬ

Борис+Добробут принадлежат сейчас Порошенко. Все вопросы туда.

Борис+Добробут принадлежат сейчас Порошенко. Все вопросы туда.

Накануне медреформы предыдущего владельца настойчиво "уговорили" продать Борис структурам тогдашнего Гаранта. В то же время была предпринята попытка перекупить заодно и Обериг, но они отбились.

Додано: Сер 11 лис, 2020 21:57 Nationwide, 61,964 patients were hospitalized with Covid-19 on Tuesday, according to the Covid Tracking Project. That's the highest number since this pandemic began.

В штатах уже рекорд з госпіталізації а зима ще навіть не почалась



Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

Додано: Сер 11 лис, 2020 22:57 вакцина Первая проблема, на которую уже обратили внимание немецкие специалисты - недостаточное количество медперсонала, чтобы привить население страны. В данном случае речь идет о Германии, но в Украине вопрос с врачами и медсестрами стоит не менее остро.



Так, для иммунизации потребуется две вакцинации, а потому что много медицинского персонала. Немецкие СМИ пишут, что уже есть планы вернуть врачей с пенсии. Кроме того, по всей стране запланировано создание 60 центров вакцинации. Но этого вряд ли хватит для широкого распространения за короткое время, даже при наличии достаточного количества вакцины.



"Даже если бы можно было выполнить титаническую задачу по введению 60 000 доз вакцины в рабочий день, для вакцинации населения в Германии потребовалось бы 1000 рабочих дней (около четырех лет)", - пишут исследователи, работающие с Маттиасом Шраппе, терапевтом из Кельнского университета.



Также пока не указывается, сколько стоит вакцина Pfizer. Но если сделать расчеты исходя из цифр Ляшко, одна доза будет стоить 125 гривен или 4,5 доллара.



В то же время, по данным немецкого издания "Шпигель", одна доза вакцины будет стоит примерно 19-20 долларов. То есть более чем в четыре раза дороже, чем планирует закупать Ляшко.



В первую очередь вакцину в Украине получат, по словам санврача, профессиональные группы риска: врачи, силовики, учителя. Потом вакцинировать будут группы риска, где фиксируется повышенная летальность: пожилые и с хроническими патологиями.

Повідомлень: 5048 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1039 раз. Подякували: 1454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 23:51 Вакцинация препаратом Pfizer от коронавируса скорее всего станет доступной только за границей или для состоятельных граждан в России. Для нее необходимо обеспечить крайне низкую температуру хранения (около минус 70 градусов).

После разморозки препарат нужно употребить в течение пяти дней, иначе он станет непригодным для использования. Для успешного формирования иммунитета каждому пациенту нужно сделать две инъекции. Конечно, подобные требования и слабая медицина создаст сложности для применения такой вакцины в России, Латинской Америке или странах Африки. В рядовые российские клиники скорее всего вакцина Pfizer не попадет или столкнётся с противоборством сторонников импортозамещения или создателей местной вакцины

https://t.me/banksta/11925



После разморозки препарат нужно употребить в течение пяти дней, иначе он станет непригодным для использования. Для успешного формирования иммунитета каждому пациенту нужно сделать две инъекции. Конечно, подобные требования и слабая медицина создаст сложности для применения такой вакцины в России, Латинской Америке или странах Африки. В рядовые российские клиники скорее всего вакцина Pfizer не попадет или столкнётся с противоборством сторонников импортозамещения или создателей местной вакцины

https://t.me/banksta/11925



Додано: Чет 12 лис, 2020 00:05

С Эпиком было и раньше понятно. А шо там Велюр?

Сухий лід — твердий діоксид вуглецю (CO2), при звичайних умовах (тиск Р = 1 атм і температурі 293 К) переходить у газоподібний стан, минаючи рідку фазу.

Сухий лід — твердий діоксид вуглецю (CO2), при звичайних умовах (тиск Р = 1 атм і температурі 293 К) переходить у газоподібний стан, минаючи рідку фазу.

За зовнішнім виглядом нагадує лід (звідси назва). Технічний «сухий лід» має густину близько 1560 кг/м3, при сублімації поглинає близько 590 кДж/кг (140 ккал/кг). Використовується для охолодження харчових продуктів (наприклад, морозива) при їх транспортуванні та зберіганні, в науково-дослідних роботах для отримання низьких температур (близько −79 °C), при випробуваннях і збиранні деяких агрегатів у машинобудуванні і т. д.

Додано: Чет 12 лис, 2020 00:31 ЛАД написав: Starikan

P.s. Вы путаете реальных упрощенцев и тех, кто прикрывается дырками в законодательстве и притворяется упрощенцами.

P.s. Вы путаете реальных упрощенцев и тех, кто прикрывается дырками в законодательстве и притворяется упрощенцами. P.s. Вы путаете реальных упрощенцев и тех, кто прикрывается дырками в законодательстве и притворяется упрощенцами.

Я думаю, что эти "притворщики" + айтишники-фопы составляют большинство ФОПов.

Скажу короче: считаю, что все работающие - наемные, бюджетники, ФОПы, проф.спортсмены, артисты etc должны платить единообразно 18+1.5% с личного дохода. Всё остальное от лукавого и Кучмы образца 90х, когда создавалась эта система якобы на временной основе.

Я думаю, что эти "притворщики" + айтишники-фопы составляют большинство ФОПов.

Скажу короче: считаю, что все работающие - наемные, бюджетники, ФОПы, проф.спортсмены, артисты etc должны платить единообразно 18+1.5% с личного дохода. Всё остальное от лукавого и Кучмы образца 90х, когда создавалась эта система якобы на временной основе.

Вот тогда можно будет начать обсуждать возможное снижение налогов.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17751 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2014 раз. Подякували: 2865 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 00:39 Вкладчик1234 написав: Тревожные вести приходят из Швеции, которая до сих пор была землей обетованной для всех врагов карантинов и локдаунов.

Премьер Швеции Стефан Лёвен говорит, что ситуация с коронавирусом очень серьёзная. Много новых тяжёлых пациентов.

Поэтому правительство запрещает до февраля продажу алкоголя по вечерам с 22:00.

Как это связано с коронавирусом - понять сложно, но тревогу вызывает. Лиха беда начало. Стартуют с выпивки, а закончат локдауном.

Я так понимаю, что речь идет о продаже алкоголя в общепите. Потому что алкоголь для домашнего распития продается в Швеции только с понед. по пятницу в единой системе гос.магазинов Systembolaget с 10 до 19. Я не был там лет 10, может, система поменялась? Я так понимаю, что речь идет о продаже алкоголя в общепите. Потому что алкоголь для домашнего распития продается в Швеции только с понед. по пятницу в единой системе гос.магазинов Systembolaget с 10 до 19. Я не был там лет 10, может, система поменялась? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

