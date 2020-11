Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 2150215121522153 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 60 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 25% 15 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 29 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 11 Всього голосів : 60 Додано: Чет 12 лис, 2020 01:23 shapo написав: ......

Вам виднее. У меня не было в Израиле знакомых упрощенцев, а сейчас тем более не будет ......Вам виднее. У меня не было в Израиле знакомых упрощенцев, а сейчас тем более не будет

У меня тоже.

Я писал об украинских упрощенцах. А в Израиле тоже есть упрощенка?



У меня тоже.
Я писал об украинских упрощенцах. А в Израиле тоже есть упрощенка?

О ковидных доплатах в Москве. Москва всё же несколько особая статья. Так же, как у нас Киев, или даже больше.

P.s. Вы путаете реальных упрощенцев и тех, кто прикрывается дырками в законодательстве и притворяется упрощенцами. P.s. Вы путаете реальных упрощенцев и тех, кто прикрывается дырками в законодательстве и притворяется упрощенцами.

Я думаю, что эти "притворщики" + айтишники-фопы составляют большинство ФОПов.

Скажу короче: считаю, что все работающие - наемные, бюджетники, ФОПы, проф.спортсмены, артисты etc должны платить единообразно 18+1.5% с личного дохода. Всё остальное от лукавого и Кучмы образца 90х, когда создавалась эта система якобы на временной основе.

Вот тогда можно будет начать обсуждать возможное снижение налогов. Я думаю, что эти "притворщики" + айтишники-фопы составляют большинство ФОПов.Скажу короче: считаю, что все работающие - наемные, бюджетники, ФОПы, проф.спортсмены, артисты etc должны платить единообразно 18+1.5% с личного дохода. Всё остальное от лукавого и Кучмы образца 90х, когда создавалась эта система якобы на временной основе.Вот тогда можно будет начать обсуждать возможное снижение налогов.

Возможно, Вы правы. Сами понимаете, статистикой по соотношению реальных ФОПов и "притворщиков" я не обладаю.

Возможно, Вы правы и относительно единообразного обложения, а, возможно, и нет. Не забывайте о различном положении бюджетника и ФОПа. Первый отработал смену и голова не болит, а второй вкладывает свои деньги и рискует ими. С неизвестным результатом.

И второй момент. ФОП 3-й группы, например, платит 5% от валового дохода, а не от прибыли, т.е. реального личного дохода. От прибыли это может получаться и 20% и гораздо больше. При этом расходы на аренду, на зарплату персонала (если есть) и пр. для уплаты налога никак не учитываются.

Возможно, Вы правы. Сами понимаете, статистикой по соотношению реальных ФОПов и "притворщиков" я не обладаю.
Возможно, Вы правы и относительно единообразного обложения, а, возможно, и нет. Не забывайте о различном положении бюджетника и ФОПа. Первый отработал смену и голова не болит, а второй вкладывает свои деньги и рискует ими. С неизвестным результатом.
И второй момент. ФОП 3-й группы, например, платит 5% от валового дохода, а не от прибыли, т.е. реального личного дохода. От прибыли это может получаться и 20% и гораздо больше. При этом расходы на аренду, на зарплату персонала (если есть) и пр. для уплаты налога никак не учитываются.
Так что всё же не стоит грести всех под одну гребёнку. Подробнее не буду, здесь это не по теме.

Хто знає чому?



Действительно, на почти 111 000 официально зарегистрированных в Германии случаев заражения коронавирусом приходятся, по состоянию на 9 апреля, порядка 2200 смертей. Приблизительно столько же умерло, к примеру, в соседних Нидерландах и Бельгии. Только там численность населения составляет соответственно 17 и 11,5 миллиона человек, тогда как в ФРГ - 83 миллиона жителей.

В Италии на 140 000 официально инфицированных пришлось около 17 700 смертей, в Испании на 152 000 - 15 200, во Франции при 82 000 выявленных случаях заражения число летальных исходов приближается к 11 000. В самые последние дни в США за сутки стали умирать около 2000 человек - примерно столько же, сколько в Германии за все время эпидемии.



І зараз в Німеччині

Більше 12 тис смертей з добовим приростом більше 200 Востаннє редагувалось Ukrainian в Чет 12 лис, 2020 02:19, всього редагувалось 1 раз. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

До речі звернув увагу в Німеччині добова смертність значно зросла порівняно з першою хвилею
Хто знає чому?

Хто знає чому? До речі звернув увагу в Німеччині добова смертність значно зросла порівняно з першою хвилеюХто знає чому?

Не пишите ложную информацию.

Не пишите ложную информацию.
Пока что ежедневная смертность в Германии ниже, чем весной, при том что количество новых случаев значительно выше.



Отличный пример того, как молодёжь болеет бессимптомно и заражает окружающих. Чистый эксперимент с новобранцами армии США. Даже с учетом строгих мер дистанциирования.



Отличный пример того, как молодёжь болеет бессимптомно и заражает окружающих. Чистый эксперимент с новобранцами армии США. Даже с учетом строгих мер дистанциирования.

Что же говорить о молодёжи без ограничений? Как у нас. Просто рассадник. А потом выгребают люди постарше.

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3587 З нами з: 14.03.06 Подякував: 237 раз. Подякували: 583 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 02:21 Starikan написав: Скажу короче: считаю, что все работающие - наемные, бюджетники, ФОПы, проф.спортсмены, артисты etc должны платить единообразно 18+1.5% с личного дохода Скажу короче: считаю, что все работающие - наемные, бюджетники, ФОПы, проф.спортсмены, артисты etc должны платить единообразно 18+1.5% с личного дохода

А сами-то все налоги платите? Указали в налоговой декларации подарки от друзей на день рождение и новый год? Уплатили с них налоги и военный сбор?

Я считаю, что, такие считатели, должны платить 98.5% налогов и военный сбор 1.5%, чтоб не злить народ своим считательством.



Платим то, что должны, в отличии от второй половины экономики, которая в тени, и не платит вообще ничего (ноль, зеро, ни копейки). А теперь посчитайте, во сколько раз 2000 грн в месяц больше, чем 0 грн в месяц. Ничего, кроме совести, не мешает уйти в тень, получать, например, биткоины, и менять их на наличку, в обход любому налогообложению, как это делает большинство



