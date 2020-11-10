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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2150215121522153

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 60
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
11
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 01:23

  shapo написав:......
Вам виднее. У меня не было в Израиле знакомых упрощенцев, а сейчас тем более не будет

У меня тоже.
Я писал об украинских упрощенцах. А в Израиле тоже есть упрощенка?

О ковидных доплатах в Москве. Москва всё же несколько особая статья. Так же, как у нас Киев, или даже больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 01:48

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Starikan
P.s. Вы путаете реальных упрощенцев и тех, кто прикрывается дырками в законодательстве и притворяется упрощенцами.

Я думаю, что эти "притворщики" + айтишники-фопы составляют большинство ФОПов.
Скажу короче: считаю, что все работающие - наемные, бюджетники, ФОПы, проф.спортсмены, артисты etc должны платить единообразно 18+1.5% с личного дохода. Всё остальное от лукавого и Кучмы образца 90х, когда создавалась эта система якобы на временной основе.
Вот тогда можно будет начать обсуждать возможное снижение налогов.

Возможно, Вы правы. Сами понимаете, статистикой по соотношению реальных ФОПов и "притворщиков" я не обладаю.
Возможно, Вы правы и относительно единообразного обложения, а, возможно, и нет. Не забывайте о различном положении бюджетника и ФОПа. Первый отработал смену и голова не болит, а второй вкладывает свои деньги и рискует ими. С неизвестным результатом.
И второй момент. ФОП 3-й группы, например, платит 5% от валового дохода, а не от прибыли, т.е. реального личного дохода. От прибыли это может получаться и 20% и гораздо больше. При этом расходы на аренду, на зарплату персонала (если есть) и пр. для уплаты налога никак не учитываются.
Так что всё же не стоит грести всех под одну гребёнку. Подробнее не буду, здесь это не по теме.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 лис, 2020 01:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 01:48

До речі звернув увагу в Німеччині добова смертність значно зросла порівняно з першою хвилею
Хто знає чому?

Действительно, на почти 111 000 официально зарегистрированных в Германии случаев заражения коронавирусом приходятся, по состоянию на 9 апреля, порядка 2200 смертей. Приблизительно столько же умерло, к примеру, в соседних Нидерландах и Бельгии. Только там численность населения составляет соответственно 17 и 11,5 миллиона человек, тогда как в ФРГ - 83 миллиона жителей.
В Италии на 140 000 официально инфицированных пришлось около 17 700 смертей, в Испании на 152 000 - 15 200, во Франции при 82 000 выявленных случаях заражения число летальных исходов приближается к 11 000. В самые последние дни в США за сутки стали умирать около 2000 человек - примерно столько же, сколько в Германии за все время эпидемии.

І зараз в Німеччині
Більше 12 тис смертей з добовим приростом більше 200
Востаннє редагувалось Ukrainian в Чет 12 лис, 2020 02:19, всього редагувалось 1 раз.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 01:55

  Ukrainian написав:До речі звернув увагу в Німеччині добова смертність значно зросла порівняно з першою хвилею
Хто знає чому?

Не пишите ложную информацию.
Пока что ежедневная смертность в Германии ниже, чем весной, при том что количество новых случаев значительно выше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 02:08

Asymptomatic Covid-19 Cases Show Need for Wider Testing, Study Finds https://www.wsj.com/articles/asymptomat ... 1605132000

Отличный пример того, как молодёжь болеет бессимптомно и заражает окружающих. Чистый эксперимент с новобранцами армии США. Даже с учетом строгих мер дистанциирования.

Что же говорить о молодёжи без ограничений? Как у нас. Просто рассадник. А потом выгребают люди постарше.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 02:21

  Starikan написав:Скажу короче: считаю, что все работающие - наемные, бюджетники, ФОПы, проф.спортсмены, артисты etc должны платить единообразно 18+1.5% с личного дохода

А сами-то все налоги платите? Указали в налоговой декларации подарки от друзей на день рождение и новый год? Уплатили с них налоги и военный сбор?
Я считаю, что, такие считатели, должны платить 98.5% налогов и военный сбор 1.5%, чтоб не злить народ своим считательством.

Платим то, что должны, в отличии от второй половины экономики, которая в тени, и не платит вообще ничего (ноль, зеро, ни копейки). А теперь посчитайте, во сколько раз 2000 грн в месяц больше, чем 0 грн в месяц. Ничего, кроме совести, не мешает уйти в тень, получать, например, биткоины, и менять их на наличку, в обход любому налогообложению, как это делает большинство

Так что, придумываете, как вытянуть бизнес из тени, и получать хоть что-то, но со всех, а не загнать в тень тех, кто платит, повышением налогов, и остаться вообще ни с чем
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