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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 60
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
11
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 03:59

Сидишь дома, называешь ковидиотами всех кто имеет иную точку зрения на коронавирусную панику? Плати налог за такое право! :mrgreen:

Формулировка на самом деле ещё более глупая, если верить журналистам
Economists at Deutsche Bank have proposed making staff pay a 5% tax for each day they choose to work remotely. They argue it would leave the average employee no worse off because of savings made by not commuting and not buying lunch on-the-go and fewer purchases of work clothing.

Staff who work from home after pandemic ‘should pay more tax’

Это сродни предложению американцев платить меньшую зарплату персоналу переехавшему из дорогой Калифорнии в более бюджетные штаты "они же теперь тратят меньше". Но в данном случае немцы вообще упоролись настолько что предлагают это ввести как налог.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 12 лис, 2020 04:04, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 04:02

  Libo написав:
  Ukrainian написав: Ну весною в штатах був локдаун 6 тижнів. Дуже це їм допомогло з їх «мені пох на все» менталітетом ?
Так і тут буде. А бабло де брати на виплати, податкові надходження і так упали податок на корпорації підняти ще не скоро вдасться. Залишається станок. :wink:
Але хіба це нормально усі проблеми вирішувати через станок :?: :!:


Смысл локдауна - растянуть заболеваемость во времени. Чтоб не всех сразу ложить в госпиталь. А тут еще вакцина нарисовалась. Надо чуточку еще потерпеть.
А станок дело нормальное в экстремальных условиях. Люди умирают, что прикажете делать? На войне всегда запускали печатный станок. А оранжевый орангутанг сам называл ковид нашей войной ... :?

Корпорації та найбагатші американці повині добровільно скинутись в фонд допомоги.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 04:07

  Ukrainian написав:
Корпорації та найбагатші американці повині добровільно скинутись в фонд допомоги.

Немцы лучше придумали, выше ссылку кинул.

Если человек ойтишнег или иная офисная гадость и имеет наглость работать из дома, в то время пока прочие просто смотрят нетфликс и порнхаб — плати за такую радость.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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