Сидишь дома, называешь ковидиотами всех кто имеет иную точку зрения на коронавирусную панику? Плати налог за такое право!
Формулировка на самом деле ещё более глупая, если верить журналистам
Economists at Deutsche Bank have proposed making staff pay a 5% tax for each day they choose to work remotely. They argue it would leave the average employee no worse off because of savings made by not commuting and not buying lunch on-the-go and fewer purchases of work clothing.
Это сродни предложению американцев платить меньшую зарплату персоналу переехавшему из дорогой Калифорнии в более бюджетные штаты "они же теперь тратят меньше". Но в данном случае немцы вообще упоролись настолько что предлагают это ввести как налог.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 12 лис, 2020 04:04, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Ukrainian написав: Ну весною в штатах був локдаун 6 тижнів. Дуже це їм допомогло з їх «мені пох на все» менталітетом ? Так і тут буде. А бабло де брати на виплати, податкові надходження і так упали податок на корпорації підняти ще не скоро вдасться. Залишається станок. Але хіба це нормально усі проблеми вирішувати через станок
Смысл локдауна - растянуть заболеваемость во времени. Чтоб не всех сразу ложить в госпиталь. А тут еще вакцина нарисовалась. Надо чуточку еще потерпеть. А станок дело нормальное в экстремальных условиях. Люди умирают, что прикажете делать? На войне всегда запускали печатный станок. А оранжевый орангутанг сам называл ковид нашей войной ...
Корпорації та найбагатші американці повині добровільно скинутись в фонд допомоги.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
vitaliy_berdinskikh написав:Сидишь дома, называешь ковидиотами всех кто имеет иную точку зрения на коронавирусную панику? Плати налог за такое право!
Формулировка на самом деле ещё более глупая, если верить журналистам
Economists at Deutsche Bank have proposed making staff pay a 5% tax for each day they choose to work remotely. They argue it would leave the average employee no worse off because of savings made by not commuting and not buying lunch on-the-go and fewer purchases of work clothing.
Это сродни предложению американцев платить меньшую зарплату персоналу переехавшему из дорогой Калифорнии в более бюджетные штаты "они же теперь тратят меньше". Но в данном случае немцы вообще упоролись настолько что предлагают это ввести как налог.
Керманычи всех стран и были упоротыми. Просто корона это сделала более явным, и "дала право" максимально мародёрить
Эпицентр прикольно потролил . У нас пятница 72 часа . А по сути , можете ответить на простой вопрос вы боитесь Ковид19? Почему ? Как сильно это может на ВАС отразится ? Чего вы так сильно боитесь , что позволяете государству запускать во всю репрессивную машину ? Власть предержащие говорят поедьте в реанимацию и посмотрите, посмотреть на что ? Как вы ничего не сделали за последние пол года ? Как вы ответсвенные за границы го-ва пустили сюда заразу . И теперь пытаетесь стричь купоны на человеческом горе .