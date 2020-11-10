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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 60
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
11
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:21

  Uppi написав:Как вы ответсвенные за границы го-ва пустили сюда заразу . И теперь пытаетесь стричь купоны на человеческом горе .

Сами и привезли из куршавеля и монако

Хотя какие претензии могут быть к "пропустили вирус через границу" - если Крым отдали, и глазом не моргнули.
Контрабас ходит в обе стороны "как дети в школу"

А тут какой-то невидимый вирус :)
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