Сами и привезли из куршавеля и монако
Хотя какие претензии могут быть к "пропустили вирус через границу" - если Крым отдали, и глазом не моргнули.
Контрабас ходит в обе стороны "как дети в школу"
А тут какой-то невидимый вирус
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 11:21
Сами и привезли из куршавеля и монако
Хотя какие претензии могут быть к "пропустили вирус через границу" - если Крым отдали, и глазом не моргнули.
Контрабас ходит в обе стороны "как дети в школу"
А тут какой-то невидимый вирус
Biden's Laptop Matters
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