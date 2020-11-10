Сами и привезли из куршавеля и монако
Хотя какие претензии могут быть к "пропустили вирус через границу" - если Крым отдали, и глазом не моргнули.
Контрабас ходит в обе стороны "как дети в школу"
А тут какой-то невидимый вирус
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 11:21
Сами и привезли из куршавеля и монако
Хотя какие претензии могут быть к "пропустили вирус через границу" - если Крым отдали, и глазом не моргнули.
Контрабас ходит в обе стороны "как дети в школу"
А тут какой-то невидимый вирус
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 12 лис, 2020 11:46
Так вот в этом и вопрос . Весной все были на карантине , носили маски , протирались антисептиками . И что ? Летом дали передохнуть , осенью включили по новой . Друзья китайцы в Ухане празднуют хеловин и ржут с Европейцев . А эти пытаются штрафами,масками , санитайзерами и соц дистанцией бороться .
Как то никто не хочет искать источник всего этого ?
Додано: Чет 12 лис, 2020 11:49
Китайцы запустили самый массовый пранк (или реалити-шоу)
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 12 лис, 2020 11:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А чого його шукати? Місцеві по..їсти. Китайці своїх швидко перевиховали, а наші тільки расплодились.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 12 лис, 2020 12:05
Re: Эпидемия коронавируса в мире
И, какой вывод можно сделать по необходимым с нашей стороны действиями чтобы задавить у себя эпидемию, на примере китайцев?
Додано: Чет 12 лис, 2020 12:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
моя власна думка - китай обдурює світову спільноту і подає невірні цифри
або взагалі не подає
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 лис, 2020 12:43
greenozon
На сколько мировое сообщество дурит Украина, подавая нашу статистику?
Когда позитивность ПЛР тестов достигает 50%.
Когда ВОЗ говорит о недостаточности тестирования при превышении этого показателя в 5%.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 12 лис, 2020 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 лис, 2020 12:44
Не зря китайцы сняли ограничение на второго ребёнка, не боятся они смертей вреди группы риска - возрастных групп и хронически больных. Им это даже на руку, освежить населения мечтают все правительства, как не цинично это звучит.
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