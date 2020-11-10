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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2153215421552156>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 61
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
12
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:21

  Uppi написав:Как вы ответсвенные за границы го-ва пустили сюда заразу . И теперь пытаетесь стричь купоны на человеческом горе .

Сами и привезли из куршавеля и монако

Хотя какие претензии могут быть к "пропустили вирус через границу" - если Крым отдали, и глазом не моргнули.
Контрабас ходит в обе стороны "как дети в школу"

А тут какой-то невидимый вирус :)
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:46

  Вкладчик1234 написав:
  Uppi написав:Как вы ответсвенные за границы го-ва пустили сюда заразу . И теперь пытаетесь стричь купоны на человеческом горе .

Сами и привезли из куршавеля и монако

Хотя какие претензии могут быть к "пропустили вирус через границу" - если Крым отдали, и глазом не моргнули.
Контрабас ходит в обе стороны "как дети в школу"

А тут какой-то невидимый вирус :)

Так вот в этом и вопрос . Весной все были на карантине , носили маски , протирались антисептиками . И что ? Летом дали передохнуть , осенью включили по новой . Друзья китайцы в Ухане празднуют хеловин и ржут с Европейцев . А эти пытаются штрафами,масками , санитайзерами и соц дистанцией бороться .
Как то никто не хочет искать источник всего этого ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:49

  Uppi написав:Так вот в этом и вопрос . Весной все были на карантине , носили маски , протирались антисептиками . И что ? Летом дали передохнуть , осенью включили по новой . Друзья китайцы в Ухане празднуют хеловин и ржут с Европейцев . А эти пытаются штрафами,масками , санитайзерами и соц дистанцией бороться .
Как то никто не хочет искать источник всего этого ?

Китайцы запустили самый массовый пранк (или реалити-шоу)
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Как то никто не хочет искать источник всего этого ?

А чого його шукати? Місцеві по..їсти. Китайці своїх швидко перевиховали, а наші тільки расплодились.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Летом дали передохнуть , осенью включили по новой . Друзья китайцы в Ухане празднуют хеловин и ржут с Европейцев . А эти пытаются штрафами,масками , санитайзерами и соц дистанцией бороться .

И, какой вывод можно сделать по необходимым с нашей стороны действиями чтобы задавить у себя эпидемию, на примере китайцев?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:на примере китайцев?

моя власна думка - китай обдурює світову спільноту і подає невірні цифри
або взагалі не подає
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:43

greenozon
На сколько мировое сообщество дурит Украина, подавая нашу статистику?
Когда позитивность ПЛР тестов достигает 50%.
Когда ВОЗ говорит о недостаточности тестирования при превышении этого показателя в 5%.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 12 лис, 2020 12:44, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:44

  greenozon написав:
  _Mykola_ написав:на примере китайцев?

моя власна думка - китай обдурює світову спільноту і подає невірні цифри
або взагалі не подає

Не зря китайцы сняли ограничение на второго ребёнка, не боятся они смертей вреди группы риска - возрастных групп и хронически больных. Им это даже на руку, освежить населения мечтают все правительства, как не цинично это звучит.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Ukrainian написав:
Корпорації та найбагатші американці повині добровільно скинутись в фонд допомоги.

Немцы лучше придумали, выше ссылку кинул.

Если человек ойтишнег или иная офисная гадость и имеет наглость работать из дома, в то время пока прочие просто смотрят нетфликс и порнхаб — плати за такую радость.

Вообще-то, по Вашей ссылке речь идёт о том, чтобы поддержать не тех, кто "просто смотрят нетфликс и порнхаб", а тех, кто "просто" работает за станком, за прилавком, в больнице, в школе и пр., и которые не могут "иметь наглость работать из дома".
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:27

  safonovstanislav написав:.......
Люди постарше тоже имеют свою голову, и не нам им указывать что делать и как жить. Разве их кто-то заставляет ходить в людные места, ездить в общественном транспорте? Это их добровольный выбор.

Почему я должен переживать о здоровье человека, который сам о своём здоровье не думает?

Было бы мне 60+, смотрел бы фильмы дома, гулял по паркам вдали от людей, минимум контактов. Еда - только через бесплатную доставку продуктов из супермаркетов.
.....
А пенсионерам - вообще кайф, деньги капают с потолка(пенсия, депозиты, доходы от сдачи жилья, другие пассивные доходы), живи в своё удовольствие. Работать-то не надо. Ну, по ресторанам и театрам годик-другой не получится походить, не велика проблема.

Славик, похоже, Вам лет 15. Или другой вариант - Вы Лунтик из детского мультсериала (с Луны свалились).
Не знаю, как в Киеве, но, например, в Харькове нет "бесплатной доставки продуктов из супермаркета". Я уж промолчу о более мелких городах.
А Ваш бред о беззаботной жизни пенсов благодаря "пассивным доходам"... Вы из параллельной реальности?
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