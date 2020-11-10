ЛАД написав:а тех, кто "просто" работает за станком, за прилавком, в больнице, в школе и пр., и которые не могут "иметь наглость работать из дома".
Нет там ничего такого, советую подтянуть свой английский.
Есть шариковский претензий к тому что удаленные работники стали меньше тратить на комьют, готовую еду и одежду, вот тут чуть более по-экономистски сказано: "A big chunk of people have disconnected themselves from the face-to-face world yet are still leading a full economic life. That means remote workers are contributing less to the infrastructure of the economy whilst still receiving its benefits. That is a big problem for the economy." И чуть раньше и чуть дальше по тексту сказано что планируется раздать полученное таким образом бабло тем кто имеет минимальный доход или потерял работу.
Но даже если принять твою точку зрения совершенно так же не понятно почему те кто работает дома должны субсидировать тех кто работает не дома. Я даже и не выберу какой из этих вариантов более абсурден. Давайте тогда введём налог на белые воротнички: пусть люди-в-больницах, люди-у-станка, ойтишнеги и прочий планктон скинутся на зарплату 2000 баксов для дворников и ассенизаторов. А то сидят себе в теплых офисах, а люди крохи зарабатывают в махая метлой в жару и мороз или ковыряясь в чужих какахах.
Я б ещё понимал мотивацию дополнительного налога для всех работающих, как это сделал Порошенко в 2014 с военным сбором, попутно подпалив пердаки ватников которые таким образом стали финансировать украинскую карательную компанию против снегирей. Но тут облагают налогом просто сам факт работы не на рабочем месте. При том что ранее именно правительство выгнало работников с их рабочих мест и отправило по домам.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliian написав:Режим карантина выходного дня может продлится в Украине до апреля 2021 года.
Такой прогноз дал глава Минздрава Максим Степанов з в эфире ток-шоу "Хард с Наташей Влащенко".
"Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно", – сказал он в эфире программы
По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период. "Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация", – подчеркнул Степанов.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
The money could be used to fund subsidies for lower-paid workers who are not able to carry out their jobs from home.
Я это перевел так, как перевел. Вы увидели шариковщину.
Не берусь с ходу защищать или осуждать идею Дойче банка, всего лишь хотел отметить, что всё не настолько просто, как Вы написали. И вряд ли Дойче банк можно обвинять в шариковщине. Деньги на все расходы где-то искать надо. Из воздуха они не появятся. Государство деньги может найти только из налогов. Какие вводить или увеличивать, это вопрос.
ЛАД написав:Деньги на все расходы где-то искать надо. Из воздуха они не появятся. Государство деньги может найти только из налогов. Какие вводить или увеличивать это вопрос.
Я ничуть не против того что государство вводя ковид-запреты должно/обязано:
предусмотреть финансовую поддержку/компенсацию тем кто от запретов пострадал; понятно что не в размере 100%, но хотя бы в каком-то фиксированном или пропорциональном объеме (второе особенно для бизнеса, поскольку ему же надо платить с этих денег безработному персоналу)
ввести дополнительные налог, а лучше перепланировать бюджет не трогая налоги и чтобы урезать одни не важные в данные момент статьи расходов и профинансировать другие важные, например то же обеспечение медработников защитными средствами которое не осилили сделать в Украине до сих пор
И именно то что Украина как государство забила болт на это - и является одной из главных причин моей критики нашей псевдо-борьбы с эпидмией. А не заговор рептилоидов из ЦРУ.
В Европе к этому подходили как раз подходили более продуманно: и бизнесу помагали, и лишенным работы деньги давали. За всех-всех не скажу, мониторил в основном Великобританию и Польшу.
Но то что предлагают немецкие экономисты это нелогично и аморально: не должны те кто работают дома доплачивать тем кто получает мало или сидит без работы. Налог платят или все работающие, пофиг дома или у станка, или никто. Мы обсуждаем не налог на роскошь, мы обсуждаем сбор денег на борьбу с последсвиями борьбы с коронавирусом - нет повода наказывать рублем тех кто имеет возможность трудиться в своей спальне или у себя на кухне, в гараже.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
zРадио написав:Степанов и Шмыгаль угодили в глубокую лужу. Им придется закрывать экономику на жесткий и короткий локдаун вместо пародии на локдаун, проводящийся бесконечно долго
карантин хороший повод прикупить какой-нибудь временно не работающий актив (типа кинотеатра или ресторана) за половину стоимости. Или вы всерьёз верите что власть переживает за малый бизнес/бюджет/безработицу?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 лис, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
safonovstanislav написав:....... Люди постарше тоже имеют свою голову, и не нам им указывать что делать и как жить. Разве их кто-то заставляет ходить в людные места, ездить в общественном транспорте? Это их добровольный выбор.
Почему я должен переживать о здоровье человека, который сам о своём здоровье не думает?
Было бы мне 60+, смотрел бы фильмы дома, гулял по паркам вдали от людей, минимум контактов. Еда - только через бесплатную доставку продуктов из супермаркетов. ..... А пенсионерам - вообще кайф, деньги капают с потолка(пенсия, депозиты, доходы от сдачи жилья, другие пассивные доходы), живи в своё удовольствие. Работать-то не надо. Ну, по ресторанам и театрам годик-другой не получится походить, не велика проблема.
Славик, похоже, Вам лет 15. Или другой вариант - Вы Лунтик из детского мультсериала (с Луны свалились). Не знаю, как в Киеве, но, например, в Харькове нет "бесплатной доставки продуктов из супермаркета". Я уж промолчу о более мелких городах. А Ваш бред о беззаботной жизни пенсов благодаря "пассивным доходам"... Вы из параллельной реальности?
В Киеве есть такой ZAKAZ.ua очень востребованный сервис . А по теме , люди сами могут и обязаны решать куда ,как и в чем им ходить . Это базовое правило свободы человека . Государство обязано их информировать об угрозе и создавать хорошую медицинскую и санитарную систему . Ограждение от внешних биоопасностей входит в зону действия спец. служб. Фитосанитарный контроль . Я не передавала право гос-ву надевать на меня намордник и тем более за это штрафовать. Вы скажите Пандемия Эпидемия . Так покажите ее цифрами где она ?
ЛАД написав:Славик, похоже, Вам лет 15. Или другой вариант - Вы Лунтик из детского мультсериала (с Луны свалились). Не знаю, как в Киеве, но, например, в Харькове нет "бесплатной доставки продуктов из супермаркета". Я уж промолчу о более мелких городах. А Ваш бред о беззаботной жизни пенсов благодаря "пассивным доходам"... Вы из параллельной реальности?
Хоть по большей части вопросов я с Вами и согласен, но здесь пожалуй Вы не правы. Только что глянул сайт фози, бесплатно по Харькову от 1500. Заказ юа первые две доставки по 5грн, при должной сноровке можно перерегистрировать аккаунт. Речь идет не о беззаботной жизни а о возможности не ходить на работу, не кататься в транспорте. Из моего окружения люди пенсионного или пред-пенсионного возраста дважды за лето покатались из киевской в донецкую область на поезде, одна съездила на неподконтрольную. И не то что бы неотложные дела были. А про то, что я так и не убедил никого платить коммуналку онлайн а не в почте, причем делал бы это сам, и рассказывать не буду. А ну еще пенсию им хочется чтоб почтальон принес, а то банкоматам они не доверяют. При всем уважению к возрасту, но вы меня извините.
Uppi написав:А по теме , люди сами могут и обязаны решать куда ,как и в чем им ходить . Это базовое правило свободы человека .
Собственно говоря, как и от чего умирать они тоже вправе решать самостоятельно.