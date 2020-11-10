RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2153215421552156

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 62
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
47%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:а тех, кто "просто" работает за станком, за прилавком, в больнице, в школе и пр., и которые не могут "иметь наглость работать из дома".

Нет там ничего такого, советую подтянуть свой английский.

Есть шариковский претензий к тому что удаленные работники стали меньше тратить на комьют, готовую еду и одежду, вот тут чуть более по-экономистски сказано: "A big chunk of people have disconnected themselves from the face-to-face world yet are still leading a full economic life. That means remote workers are contributing less to the infrastructure of the economy whilst still receiving its benefits. That is a big problem for the economy." И чуть раньше и чуть дальше по тексту сказано что планируется раздать полученное таким образом бабло тем кто имеет минимальный доход или потерял работу.

Но даже если принять твою точку зрения совершенно так же не понятно почему те кто работает дома должны субсидировать тех кто работает не дома. Я даже и не выберу какой из этих вариантов более абсурден. Давайте тогда введём налог на белые воротнички: пусть люди-в-больницах, люди-у-станка, ойтишнеги и прочий планктон скинутся на зарплату 2000 баксов для дворников и ассенизаторов. А то сидят себе в теплых офисах, а люди крохи зарабатывают в махая метлой в жару и мороз или ковыряясь в чужих какахах.

Я б ещё понимал мотивацию дополнительного налога для всех работающих, как это сделал Порошенко в 2014 с военным сбором, попутно подпалив пердаки ватников которые таким образом стали финансировать украинскую карательную компанию против снегирей. Но тут облагают налогом просто сам факт работы не на рабочем месте. При том что ранее именно правительство выгнало работников с их рабочих мест и отправило по домам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 06.08.19
Подякував: 516 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:15

  vitaliian написав:Режим карантина выходного дня может продлится в Украине до апреля 2021 года.

Такой прогноз дал глава Минздрава Максим Степанов з в эфире ток-шоу "Хард с Наташей Влащенко".

"Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно", – сказал он в эфире программы

По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период. "Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация", – подчеркнул Степанов.

Зображення
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 2954
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5816 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:22

Вкладчик1234 https://youtu.be/jG983uh1sLg
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 2954
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5816 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:22

vitaliy_berdinskikh
The money could be used to fund subsidies for lower-paid workers who are not able to carry out their jobs from home.

Я это перевел так, как перевел.
Вы увидели шариковщину.

Не берусь с ходу защищать или осуждать идею Дойче банка, всего лишь хотел отметить, что всё не настолько просто, как Вы написали. И вряд ли Дойче банк можно обвинять в шариковщине.
Деньги на все расходы где-то искать надо. Из воздуха они не появятся. Государство деньги может найти только из налогов. Какие вводить или увеличивать, это вопрос.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17587
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4571 раз.
Подякували: 4266 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Деньги на все расходы где-то искать надо. Из воздуха они не появятся. Государство деньги может найти только из налогов. Какие вводить или увеличивать это вопрос.

Я ничуть не против того что государство вводя ковид-запреты должно/обязано:
  • предусмотреть финансовую поддержку/компенсацию тем кто от запретов пострадал; понятно что не в размере 100%, но хотя бы в каком-то фиксированном или пропорциональном объеме (второе особенно для бизнеса, поскольку ему же надо платить с этих денег безработному персоналу)
  • ввести дополнительные налог, а лучше перепланировать бюджет не трогая налоги и чтобы урезать одни не важные в данные момент статьи расходов и профинансировать другие важные, например то же обеспечение медработников защитными средствами которое не осилили сделать в Украине до сих пор

И именно то что Украина как государство забила болт на это - и является одной из главных причин моей критики нашей псевдо-борьбы с эпидмией. А не заговор рептилоидов из ЦРУ.

В Европе к этому подходили как раз подходили более продуманно: и бизнесу помагали, и лишенным работы деньги давали. За всех-всех не скажу, мониторил в основном Великобританию и Польшу.

Но то что предлагают немецкие экономисты это нелогично и аморально: не должны те кто работают дома доплачивать тем кто получает мало или сидит без работы. Налог платят или все работающие, пофиг дома или у станка, или никто. Мы обсуждаем не налог на роскошь, мы обсуждаем сбор денег на борьбу с последсвиями борьбы с коронавирусом - нет повода наказывать рублем тех кто имеет возможность трудиться в своей спальне или у себя на кухне, в гараже.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 06.08.19
Подякував: 516 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Степанов и Шмыгаль угодили в глубокую лужу. Им придется закрывать экономику на жесткий и короткий локдаун вместо пародии на локдаун, проводящийся бесконечно долго
карантин хороший повод прикупить какой-нибудь временно не работающий актив (типа кинотеатра или ресторана) за половину стоимости. Или вы всерьёз верите что власть переживает за малый бизнес/бюджет/безработицу?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 лис, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5046
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:41

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:.......
Люди постарше тоже имеют свою голову, и не нам им указывать что делать и как жить. Разве их кто-то заставляет ходить в людные места, ездить в общественном транспорте? Это их добровольный выбор.

Почему я должен переживать о здоровье человека, который сам о своём здоровье не думает?

Было бы мне 60+, смотрел бы фильмы дома, гулял по паркам вдали от людей, минимум контактов. Еда - только через бесплатную доставку продуктов из супермаркетов.
.....
А пенсионерам - вообще кайф, деньги капают с потолка(пенсия, депозиты, доходы от сдачи жилья, другие пассивные доходы), живи в своё удовольствие. Работать-то не надо. Ну, по ресторанам и театрам годик-другой не получится походить, не велика проблема.

Славик, похоже, Вам лет 15. Или другой вариант - Вы Лунтик из детского мультсериала (с Луны свалились).
Не знаю, как в Киеве, но, например, в Харькове нет "бесплатной доставки продуктов из супермаркета". Я уж промолчу о более мелких городах.
А Ваш бред о беззаботной жизни пенсов благодаря "пассивным доходам"... Вы из параллельной реальности?

В Киеве есть такой ZAKAZ.ua очень востребованный сервис . А по теме , люди сами могут и обязаны решать куда ,как и в чем им ходить . Это базовое правило свободы человека . Государство обязано их информировать об угрозе и создавать хорошую медицинскую и санитарную систему . Ограждение от внешних биоопасностей входит в зону действия спец. служб. Фитосанитарный контроль .
Я не передавала право гос-ву надевать на меня намордник и тем более за это штрафовать. Вы скажите Пандемия Эпидемия . Так покажите ее цифрами где она ?
Uppi
 
Повідомлень: 166
З нами з: 22.04.20
Подякував: 29 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Славик, похоже, Вам лет 15. Или другой вариант - Вы Лунтик из детского мультсериала (с Луны свалились).
Не знаю, как в Киеве, но, например, в Харькове нет "бесплатной доставки продуктов из супермаркета". Я уж промолчу о более мелких городах.
А Ваш бред о беззаботной жизни пенсов благодаря "пассивным доходам"... Вы из параллельной реальности?

Хоть по большей части вопросов я с Вами и согласен, но здесь пожалуй Вы не правы. Только что глянул сайт фози, бесплатно по Харькову от 1500. Заказ юа первые две доставки по 5грн, при должной сноровке можно перерегистрировать аккаунт. Речь идет не о беззаботной жизни а о возможности не ходить на работу, не кататься в транспорте. Из моего окружения люди пенсионного или пред-пенсионного возраста дважды за лето покатались из киевской в донецкую область на поезде, одна съездила на неподконтрольную. И не то что бы неотложные дела были. А про то, что я так и не убедил никого платить коммуналку онлайн а не в почте, причем делал бы это сам, и рассказывать не буду. А ну еще пенсию им хочется чтоб почтальон принес, а то банкоматам они не доверяют. При всем уважению к возрасту, но вы меня извините.

  Uppi написав:А по теме , люди сами могут и обязаны решать куда ,как и в чем им ходить . Это базовое правило свободы человека .
Собственно говоря, как и от чего умирать они тоже вправе решать самостоятельно.
st512
 
Повідомлень: 927
З нами з: 09.07.13
Подякував: 100 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:03

Uppi
Пандемия Эпидемия . Так покажите ее цифрами где она ?

Показывать что-то слепому или, тем более, закрывающему глаза и категорически не желающему видеть, занятие совершенно бесполезное.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17587
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4571 раз.
Подякували: 4266 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2153215421552156
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: st512, wild.tomcat, ЛАД і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7280 1676151
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 21:05
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.