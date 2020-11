Додано: Чет 12 лис, 2020 13:27

ЛАД написав: а тех, кто "просто" работает за станком, за прилавком, в больнице, в школе и пр., и которые не могут "иметь наглость работать из дома". а тех, кто "просто" работает за станком, за прилавком, в больнице, в школе и пр., и которые не могут "иметь наглость работать из дома".

При том что ранее именно правительство выгнало работников с их рабочих мест и отправило по домам.

Нет там ничего такого, советую подтянуть свой английский.Есть шариковский претензий к тому что удаленные работники стали меньше тратить на комьют, готовую еду и одежду, вот тут чуть более по-экономистски сказано: "A big chunk of people have disconnected themselves from the face-to-face world yet are still leading a full economic life. That means remote workers are contributing less to the infrastructure of the economy whilst still receiving its benefits. That is a big problem for the economy." И чуть раньше и чуть дальше по тексту сказано что планируется раздать полученное таким образом бабло тем кто имеет минимальный доход или потерял работу.Но даже если принять твою точку зрения совершенно так же не понятно почему те кто работает дома должны субсидировать тех кто работает не дома. Я даже и не выберу какой из этих вариантов более абсурден. Давайте тогда введём налог на белые воротнички: пусть люди-в-больницах, люди-у-станка, ойтишнеги и прочий планктон скинутся на зарплату 2000 баксов для дворников и ассенизаторов. А то сидят себе в теплых офисах, а люди крохи зарабатывают в махая метлой в жару и мороз или ковыряясь в чужих какахах.Я б ещё понимал мотивацию дополнительного налога для всех работающих, как это сделал Порошенко в 2014 с военным сбором, попутно подпалив пердаки ватников которые таким образом стали финансировать украинскую карательную компанию против снегирей. Но тут облагают налогом просто сам факт работы не на рабочем месте.