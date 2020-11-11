ЛАД написав:Деньги на все расходы где-то искать надо. Из воздуха они не появятся. Государство деньги может найти только из налогов. Какие вводить или увеличивать это вопрос.
Я ничуть не против того что государство вводя ковид-запреты должно/обязано:
предусмотреть финансовую поддержку/компенсацию тем кто от запретов пострадал; понятно что не в размере 100%, но хотя бы в каком-то фиксированном или пропорциональном объеме (второе особенно для бизнеса, поскольку ему же надо платить с этих денег безработному персоналу)
ввести дополнительные налог, а лучше перепланировать бюджет не трогая налоги и чтобы урезать одни не важные в данные момент статьи расходов и профинансировать другие важные, например то же обеспечение медработников защитными средствами которое не осилили сделать в Украине до сих пор
И именно то что Украина как государство забила болт на это - и является одной из главных причин моей критики нашей псевдо-борьбы с эпидмией. А не заговор рептилоидов из ЦРУ.
В Европе к этому подходили как раз подходили более продуманно: и бизнесу помагали, и лишенным работы деньги давали. За всех-всех не скажу, мониторил в основном Великобританию и Польшу.
Но то что предлагают немецкие экономисты это нелогично и аморально: не должны те кто работают дома доплачивать тем кто получает мало или сидит без работы. Налог платят или все работающие, пофиг дома или у станка, или никто. Мы обсуждаем не налог на роскошь, мы обсуждаем сбор денег на борьбу с последсвиями борьбы с коронавирусом - нет повода наказывать рублем тех кто имеет возможность трудиться в своей спальне или у себя на кухне, в гараже.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
zРадио написав:Степанов и Шмыгаль угодили в глубокую лужу. Им придется закрывать экономику на жесткий и короткий локдаун вместо пародии на локдаун, проводящийся бесконечно долго
карантин хороший повод прикупить какой-нибудь временно не работающий актив (типа кинотеатра или ресторана) за половину стоимости. Или вы всерьёз верите что власть переживает за малый бизнес/бюджет/безработицу?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 лис, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
safonovstanislav написав:....... Люди постарше тоже имеют свою голову, и не нам им указывать что делать и как жить. Разве их кто-то заставляет ходить в людные места, ездить в общественном транспорте? Это их добровольный выбор.
Почему я должен переживать о здоровье человека, который сам о своём здоровье не думает?
Было бы мне 60+, смотрел бы фильмы дома, гулял по паркам вдали от людей, минимум контактов. Еда - только через бесплатную доставку продуктов из супермаркетов. ..... А пенсионерам - вообще кайф, деньги капают с потолка(пенсия, депозиты, доходы от сдачи жилья, другие пассивные доходы), живи в своё удовольствие. Работать-то не надо. Ну, по ресторанам и театрам годик-другой не получится походить, не велика проблема.
Славик, похоже, Вам лет 15. Или другой вариант - Вы Лунтик из детского мультсериала (с Луны свалились). Не знаю, как в Киеве, но, например, в Харькове нет "бесплатной доставки продуктов из супермаркета". Я уж промолчу о более мелких городах. А Ваш бред о беззаботной жизни пенсов благодаря "пассивным доходам"... Вы из параллельной реальности?
В Киеве есть такой ZAKAZ.ua очень востребованный сервис . А по теме , люди сами могут и обязаны решать куда ,как и в чем им ходить . Это базовое правило свободы человека . Государство обязано их информировать об угрозе и создавать хорошую медицинскую и санитарную систему . Ограждение от внешних биоопасностей входит в зону действия спец. служб. Фитосанитарный контроль . Я не передавала право гос-ву надевать на меня намордник и тем более за это штрафовать. Вы скажите Пандемия Эпидемия . Так покажите ее цифрами где она ?
ЛАД написав:Славик, похоже, Вам лет 15. Или другой вариант - Вы Лунтик из детского мультсериала (с Луны свалились). Не знаю, как в Киеве, но, например, в Харькове нет "бесплатной доставки продуктов из супермаркета". Я уж промолчу о более мелких городах. А Ваш бред о беззаботной жизни пенсов благодаря "пассивным доходам"... Вы из параллельной реальности?
Хоть по большей части вопросов я с Вами и согласен, но здесь пожалуй Вы не правы. Только что глянул сайт фози, бесплатно по Харькову от 1500. Заказ юа первые две доставки по 5грн, при должной сноровке можно перерегистрировать аккаунт. Речь идет не о беззаботной жизни а о возможности не ходить на работу, не кататься в транспорте. Из моего окружения люди пенсионного или пред-пенсионного возраста дважды за лето покатались из киевской в донецкую область на поезде, одна съездила на неподконтрольную. И не то что бы неотложные дела были. А про то, что я так и не убедил никого платить коммуналку онлайн а не в почте, причем делал бы это сам, и рассказывать не буду. А ну еще пенсию им хочется чтоб почтальон принес, а то банкоматам они не доверяют. При всем уважению к возрасту, но вы меня извините.
Uppi написав:А по теме , люди сами могут и обязаны решать куда ,как и в чем им ходить . Это базовое правило свободы человека .
Собственно говоря, как и от чего умирать они тоже вправе решать самостоятельно.
Uppi написав:В Киеве есть такой ZAKAZ.ua очень востребованный сервис . А по теме , люди сами могут и обязаны решать куда ,как и в чем им ходить . Это базовое правило свободы человека . Государство обязано их информировать об угрозе и создавать хорошую медицинскую и санитарную систему . Ограждение от внешних биоопасностей входит в зону действия спец. служб. Фитосанитарный контроль . Я не передавала право гос-ву надевать на меня намордник и тем более за это штрафовать. Вы скажите Пандемия Эпидемия . Так покажите ее цифрами где она ?
справа в тому що вона, держава, якби зовсім і не зобовязана питати у вас що ви їй в даному випадку передавали чи ні. вона ввела, ви виконуєте. все просто. не згодні - оспорюєте у встановленому порядку, попутньо виконуючи до прийняття іншого рішення уповноваженим органом. навіть якщо рішення не зовсім законне - алгоритм дій такий же, див вище. у вас особисто немає повноважень давати правову оцінку діям держави (отут вона точно вам нічого не передавала ), на це є спеціально навчені і підготовлені персонажі. (чую, зараз місцеві юристи підключаться ) можливо крім цього ви ще й не передавали державі право привязувати вас паском безпеки в авто (о боже, вас посадили на ланцюг, швидше протестуйте!!!) і взагалі контролювати дотримування вами пдр, і ви можете їздити як ваша душа забажає?
Конечно, вам не будут бесплатно везти бутылку воды. Но, никто не мешает сделать заказ продуктов на неделю, тем более, можно заплатить кредиткой в льготном периоде без каких-либо комиссий
За 200 грн, тот же глово, будет вам целый месяц возить на велосипедах заказы продуктов из ашана и варуса, хоть по несколько раз каждый день. Это меньше 7 грн/день. Подъёмная сумма даже для людей на минимальной пенсии. И доставка за 40 минут
ЛАД написав:Деньги на все расходы где-то искать надо. Из воздуха они не появятся. Государство деньги может найти только из налогов. Какие вводить или увеличивать это вопрос.
Я ничуть не против того что государство вводя ковид-запреты должно/обязано:
предусмотреть финансовую поддержку/компенсацию тем кто от запретов пострадал; понятно что не в размере 100%, но хотя бы в каком-то фиксированном или пропорциональном объеме (второе особенно для бизнеса, поскольку ему же надо платить с этих денег безработному персоналу)
ввести дополнительные налог, а лучше перепланировать бюджет не трогая налоги и чтобы урезать одни не важные в данные момент статьи расходов и профинансировать другие важные, например то же обеспечение медработников защитными средствами которое не осилили сделать в Украине до сих пор
И именно то что Украина как государство забила болт на это - и является одной из главных причин моей критики нашей псевдо-борьбы с эпидмией. А не заговор рептилоидов из ЦРУ.
В Европе к этому подходили как раз подходили более продуманно: и бизнесу помагали, и лишенным работы деньги давали. За всех-всех не скажу, мониторил в основном Великобританию и Польшу.
Ещё раз хочу напомнить, что Украина не Германия, не Великобритания и даже не Польша. Мы сегодня нищая страна третьего мира. И наши крики "Украiна це Европа" ничего в этом не меняют.
Но то что предлагают немецкие экономисты это нелогично и аморально: не должны те кто работают дома доплачивать тем кто получает мало или сидит без работы. Налог платят или все работающие, пофиг дома или у станка, или никто. Мы обсуждаем не налог на роскошь, мы обсуждаем сбор денег на борьбу с последсвиями борьбы с коронавирусом - нет повода наказывать рублем тех кто имеет возможность трудиться в своей спальне или у себя на кухне, в гараже.
Для кого-то увеличение налога означает остаться без чёрной икры, а для кого-то без куска хлеба. Вас не смущает наличие, например, такого понятия как "налоговая социальная льгота"? Или это тоже "шариковщина"?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Правительство Дании пересмотрело свое решение об уничтожении всех разводимых в стране норок из-за выявленного у них нового типа Covid-19.
Об этом сообщает ТАСС.
Так, по словам министра по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Дании Могенса Енсена, правительство постарается спасти животных.
"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы по мере возможности сохранить животных. Правительство ничего не имеет против разведения норок, наоборот, мы помогали его развитию. Это важная отрасль экономики, которая обеспечивает много рабочих мест", - сказал Моген Енсен.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat