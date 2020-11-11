Додано: Чет 12 лис, 2020 16:02

ЛАД написав: Славик, похоже, Вам лет 15. Или другой вариант - Вы Лунтик из детского мультсериала (с Луны свалились).

Не знаю, как в Киеве, но, например, в Харькове нет "бесплатной доставки продуктов из супермаркета". Я уж промолчу о более мелких городах.

А Ваш бред о беззаботной жизни пенсов благодаря "пассивным доходам"... Вы из параллельной реальности? Славик, похоже, Вам лет 15. Или другой вариант - Вы Лунтик из детского мультсериала (с Луны свалились).Не знаю, как в Киеве, но, например, в Харькове нет "бесплатной доставки продуктов из супермаркета". Я уж промолчу о более мелких городах.А Ваш бред о беззаботной жизни пенсов благодаря "пассивным доходам"... Вы из параллельной реальности?

Uppi написав: А по теме , люди сами могут и обязаны решать куда ,как и в чем им ходить . Это базовое правило свободы человека . А по теме , люди сами могут и обязаны решать куда ,как и в чем им ходить . Это базовое правило свободы человека .

Хоть по большей части вопросов я с Вами и согласен, но здесь пожалуй Вы не правы. Только что глянул сайт фози, бесплатно по Харькову от 1500. Заказ юа первые две доставки по 5грн, при должной сноровке можно перерегистрировать аккаунт. Речь идет не о беззаботной жизни а о возможности не ходить на работу, не кататься в транспорте. Из моего окружения люди пенсионного или пред-пенсионного возраста дважды за лето покатались из киевской в донецкую область на поезде, одна съездила на неподконтрольную. И не то что бы неотложные дела были. А про то, что я так и не убедил никого платить коммуналку онлайн а не в почте, причем делал бы это сам, и рассказывать не буду. А ну еще пенсию им хочется чтоб почтальон принес, а то банкоматам они не доверяют. При всем уважению к возрасту, но вы меня извините.Собственно говоря, как и от чего умирать они тоже вправе решать самостоятельно.