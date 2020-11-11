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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2155215621572158

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 62
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
47%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Торговая сеть "Эпицентр", которая намерены не прерывать свою работу из-за карантина выходного дня, приглашает желающих посетить их новые кафе. Там же клиентам предлагают отметить там свадьбы.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:17

st512, safonovstanislav
Глово, честно признаюсь, не интересовался, не знаю. Но 200 грн в месяц любые доставки - как-то сомнительно.
А бесплатные доставки на сумму 1200 или 1500 грн ...
Народ, Вы размеры пенсий в Украине знаете? Это типичная сумма покупки пенсионера?
Не уверен, что это вообще типичные суммы в супермаркетах ( то, что такие и бОльшие покупки есть, не сомневаюсь, но вряд ли они типичные). Думаю, средняя стоимость покупки заметно ниже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 лис, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:20


И, это пример ПРАВИЛЬНОЙ реакции на эпидемию, всего-лишь работают правила, отслеживание контактов, и неотвратимость наказания.
На этой неделе, выходя прогуляться несколько раз слышал обрывки разговоров прохожих, которые болеют, и знают что болеют, но ходят по магазинам, общаются, встречаются с другими.


"Одна китаянка, например, прилетела в Харбин из США, а когда у неё обнаружили COVID-19, выяснили, что за несколько дней до этого она так или иначе контактировала с 50 людьми, и всех их отправили на карантин. Уверен, они с нетерпением ждали, когда это закончится, чтобы её отблагодарить. Всего с начала эпидемии таким образом отследили и изолировали 870 889 человек, и прямо сейчас 17 465 китайцев сидят в своих уютных квартирках, потому что цвет их мессенджера поменялся.

А вот за выход из квартиры с "неправильным цветом" может светить и уголовочка, поэтому никто не спорит. При этом найдут очень быстро по камерам распознавания лиц, которые тут уже на каждом столбе и работают. Естественно, отболтаться в духе "я просто мессенджер не открывал" не получится: изменение цвета продублируют звонками и СМС. Да и игнорировать мессенджер тоже не получится: при входе во многие общественные места его просят показать."
_Mykola_
 
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