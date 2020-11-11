Торговая сеть "Эпицентр", которая намерены не прерывать свою работу из-за карантина выходного дня, приглашает желающих посетить их новые кафе. Там же клиентам предлагают отметить там свадьбы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:17
st512, safonovstanislav
Глово, честно признаюсь, не интересовался, не знаю. Но 200 грн в месяц любые доставки - как-то сомнительно.
А бесплатные доставки на сумму 1200 или 1500 грн ...
Народ, Вы размеры пенсий в Украине знаете? Это типичная сумма покупки пенсионера?
Не уверен, что это вообще типичные суммы в супермаркетах ( то, что такие и бОльшие покупки есть, не сомневаюсь, но вряд ли они типичные). Думаю, средняя стоимость покупки заметно ниже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 лис, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:20
И, это пример ПРАВИЛЬНОЙ реакции на эпидемию, всего-лишь работают правила, отслеживание контактов, и неотвратимость наказания.
На этой неделе, выходя прогуляться несколько раз слышал обрывки разговоров прохожих, которые болеют, и знают что болеют, но ходят по магазинам, общаются, встречаются с другими.
"Одна китаянка, например, прилетела в Харбин из США, а когда у неё обнаружили COVID-19, выяснили, что за несколько дней до этого она так или иначе контактировала с 50 людьми, и всех их отправили на карантин. Уверен, они с нетерпением ждали, когда это закончится, чтобы её отблагодарить. Всего с начала эпидемии таким образом отследили и изолировали 870 889 человек, и прямо сейчас 17 465 китайцев сидят в своих уютных квартирках, потому что цвет их мессенджера поменялся.
А вот за выход из квартиры с "неправильным цветом" может светить и уголовочка, поэтому никто не спорит. При этом найдут очень быстро по камерам распознавания лиц, которые тут уже на каждом столбе и работают. Естественно, отболтаться в духе "я просто мессенджер не открывал" не получится: изменение цвета продублируют звонками и СМС. Да и игнорировать мессенджер тоже не получится: при входе во многие общественные места его просят показать."
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