Додано: Чет 12 лис, 2020 17:20

И, это пример ПРАВИЛЬНОЙ реакции на эпидемию, всего-лишь работают правила, отслеживание контактов, и неотвратимость наказания.На этой неделе, выходя прогуляться несколько раз слышал обрывки разговоров прохожих, которые болеют, и знают что болеют, но ходят по магазинам, общаются, встречаются с другими."Одна китаянка, например, прилетела в Харбин из США, а когда у неё обнаружили COVID-19, выяснили, что за несколько дней до этого она так или иначе контактировала с 50 людьми, и всех их отправили на карантин. Уверен, они с нетерпением ждали, когда это закончится, чтобы её отблагодарить. Всего с начала эпидемии таким образом отследили и изолировали 870 889 человек, и прямо сейчас 17 465 китайцев сидят в своих уютных квартирках, потому что цвет их мессенджера поменялся.А вот за выход из квартиры с "неправильным цветом" может светить и уголовочка, поэтому никто не спорит. При этом найдут очень быстро по камерам распознавания лиц, которые тут уже на каждом столбе и работают. Естественно, отболтаться в духе "я просто мессенджер не открывал" не получится: изменение цвета продублируют звонками и СМС. Да и игнорировать мессенджер тоже не получится: при входе во многие общественные места его просят показать."